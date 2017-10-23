11 снимков с фотоловушек, которые доказывают, что в лесу у животных творится черт пойми что
Дикие животные — это грозные и опасные обитатели природной среды, не прирученные человеком. Но все ли наши знания о них верны? Часто такие животные оказываются милейшими созданиями, конечно же, пока остаются в собственной среде обитания.
Мы в AdMe.ru любим не только котиков и собачек, поэтому сделали подборку удивительных кадров, на которых запечатлены коренные жители бескрайних полей и густых лесов.
Еноты пытаются добраться до оленьей кормушки. Они сделают это любым способом
Милейшее создание! Так и хочется затискать
Самозабвенное завывание
Или у него мышь между ушами, или сова себя слегка переоценила
Просто енот, который передвигается по лесу на диком кабане
В каждом лесу есть свой стильный олень...
...а также тот, кто испортит фотографию
Пятничная лесная оргия в самом разгаре
Когда очень сильно боишься летучих мышей, но все время путаешь их с белками-летягами...
Кто-то, по всей видимости, терпеть не может подделки
Чья эта девочка? Кто ее привел?
Фото на превью TertiusIII / imgur