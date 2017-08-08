11 невероятных животных, о которых мы почему-то никогда не слышали

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мир дикой природы богат на выдумку и фантазию: каких только созданий все-таки нет на планете! О многих вы наверняка никогда не слышали, а их внешний вид удивит даже бывалого натуралиста. Поэтому мы в AdMe.ru решили собрать небольшой «зоопарк» с редкими и необычными животными.

Долгопяты

Эти очаровательные обезьянки ростом всего от 9 до 16 см живут в Юго-Восточной Азии. Их огромные желтые глаза и чрезвычайно длинные пальцы надолго впечатываются в память — не умилиться этим крошкам просто невозможно! Но домашнего зверька из этого малыша не сделать: они не могут привыкнуть к неволе и чувствуют себя комфортно только в дикой природе.

Аксолотль

Одно из самых удивительных животных, которых можно завести у себя в аквариуме, — это аксолотль. Их фишка — большие наружные жабры в виде 3 отростков по бокам головы, которые делают их невероятно милыми. Родом это морское чудо из Мексики, но также часто выращивается в неволе. Взрослые особи редко достигают длины больше 3 см, но наделены сверхсилой: у них есть способности к регенерации жабр, хвоста и даже конечностей.

Молох

Молох — уникальная в своем роде ящерица, которая водится в Австралии. Благодаря выросту на голове, который играет роль ложной головы, ему с легкостью удается одурачивать как врагов, так и собственных жертв. Молох отличается прожорливостью: питается муравьями и за день может съесть до нескольких тысяч особей.

Карликовая игрунка

Очаровашки из вида приматов не вырастают больше 15 см и соперничают с карликовыми лемурами за звание самого маленького примата. Живут они в основном в лесах Южной Америки и большую часть жизни проводят на деревьях.

Рыба-капля

Пожалуй, так выглядит одна из самых причудливых глубоководных рыб на планете, которая из-за своего непрезентабельного вида даже успела стать интернет-мемом. Она живет на глубине 800 метров, и плотность ее тела намного меньше плотности воды, что позволяет плавать без всяких затрат энергии. Кстати, жители азиатских стран считают мясо рыбы-капли деликатесом.

Неоновый рак

Этот вид раков можно назвать одним из самых красивых: его панцирь переливается всеми цветами радуги и скорее напоминает галактическое сияние. Кроме необычного окраса рак мало чем отличается от своих менее впечатляющих собратьев. Вид стал настоящей экзотикой, и популяция, увы, в последние годы сильно сократилась.

Японский краб-паук

Вот уж чей силуэт однозначно напугает даже самого бывалого ныряльщика на морское дно: это один из самых крупных представителей членистоногих, чья масса достигает 20 кг. Устрашающий вид ему придают огромные ноги: между прочим, размах первой пары может достигать 3 метров. Питается краб моллюсками и остатками животных и живет аж до 100 лет.

Мадагаскарская руконожка

Этого необычного зверька можно встретить исключительно на севере острова Мадагаскар. Миниатюрные и пушистые руконожки, которых еще называют ай-ай, отличаются небольшим размером и пушистым хвостом длиной до 60 см. Между прочим, их даже увековечили в мультфильме «Мадагаскар» — помните руконожку по имени Морис?

Малый оленек

Эти животные — самые маленькие и самые древние парнокопытные на планете: высота в холке всего 20–25 см. Они очень пугливы и ведут преимущественно ночной образ жизни. Еще интересный факт: в фольклоре Юго-Восточной Азии эти животные считаются хитрыми, прямо как рыжая лисица в Европе.

Плащеносная ящерица

Если бы драконы все-таки существовали, она наверняка почерпнули бы вдохновение для своего образа у этих ящериц — просто взгляните на эту огромную складку вокруг шеи, которая больше напоминает плащ. Несмотря на свой небольшой размер, эти ящерицы великолепные охотницы: для устрашения врага они по возможности становятся на возвышенность, встают на задние лапы, распускают воротник и шипят. Да тут кто угодно струсит!

Серый исполинский козодой

У этой необычной птицы огромный, широкий клюв, который помогает ловить насекомых в полете. А если птичка при этом еще и выпучит свои большие желтые глаза, то такое чудо природы уж точно не скоро удастся забыть. Жаль, что увидеть ее не так-то просто, а все из-за чудесного камуфляжа, который буквально сливается с деревьями в лесу.