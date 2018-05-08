11 признаков плохого самочувствия кошки, на которые обычно не обращают внимания

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Домашние животные, как и их хозяева, нуждаются в регулярных визитах к врачу. Незначительные на первый взгляд симптомы (сильная жажда, громкое мяуканье, агрессия или пустой взгляд в стену) могут быть признаками серьезных недугов, например болезни Альцгеймера.

AdMe.ru создал для вас список необычных болезней, с которыми иногда сталкиваются наши пушистые питомцы. Проверьте, нет ли каких-либо тревожных симптомов у вашего кота.

1. Обморок (синкопе)

Признаки недуга — питомец теряет координацию и падает. Незадолго до этого животное может вести себя беспокойно, громко мяукать. Кратковременный или длительный обморок — это серьезный симптом, который может сигнализировать о нарушениях в работе нервной, сердечно-сосудистой, мышечной, кровеносной, дыхательной систем.

2. Глухота

Полное отсутствие или частичное нарушение слуха обычно присуще кошкам с белым окрасом и голубым цветом глаз. Причина недуга — дегенерация внутреннего уха. Если кот не откликается на зов хозяина, громко мяукает или выглядит испуганным, это может быть реакцией на стресс, а может свидетельствовать о нарушении слуха. Глухота бывает врожденной и приобретенной — вследствие инфекционных заболеваний, опухолей, возрастных изменений, отравления токсинами. Во втором случае есть шанс восстановить слух, если решить проблему, которая привела к глухоте. Заболевание практически не доставляет неудобств питомцу и его хозяевам, но в условиях улицы таким животным выжить сложно: они могут не заметить опасности — попасть под машину или не услышать, как приближаются собаки.

3. Алопеция (облысение)

Если у вашего пушистика заметно поредели бока, это может быть связано со слишком интенсивным расчесыванием (особенно при активном использовании фурминатора). Если же в уходе за шерстью ничего не менялось, обратитесь к ветеринару. Причины алопеции могут быть различными: аллергические, инфекционные (в том числе паразитарные) и эндокринные заболевания. Ветеринар выяснит истинную причину недуга и подберет правильное лечение.

4. Болезнь Альцгеймера

С этой напастью сталкиваются не только люди, но и кошки — как правило, в солидном возрасте. Основные симптомы — громкое мяуканье, пустой взгляд, дезориентация в пространстве, апатия, агрессия, игнорирование хозяина. Больные животные могут упираться лбом в стену и находиться в такой позе длительное время.

5. Сахарный диабет

Коты, как и люди, подвержены заболеваниям поджелудочной железы, в том числе и сахарному диабету. К тревожным симптомам можно отнести частое мочеиспускание и сильную жажду. В зоне риска находятся животные с избыточной массой тела, употребляющие богатую углеводами пищу. Иногда низкоуглеводная диета способна полностью заменить лечение. У котов сахарный диабет проявляется преимущественно в пожилом возрасте.

6. ВИЧ

Точнее, ВИК — вирус иммунодефицита кошек. В мире насчитывается от 2,5 до 4,4 % кошек, зараженных ВИК. В группе риска — некастрированные уличные коты, передающие вирус через раны от укусов. Лучшая профилактика заболевания — следить за домашними животными и не допускать самовыгула. Хозяевам же котов переживать не стоит: ВИК не передается человеку.

7. Ложная беременность

Ложная беременность — это нервно-психическое расстройство, связанное с гормональными нарушениями. Среди причин — домашний образ жизни кошки, отсутствие выгула, стрессовые ситуации и вязка с нездоровым или кастрированным самцом. Такая мнимая беременность позволяет кошке выкормить чужих котят в случае гибели их матери. Болезненное состояние проходит самостоятельно. От хозяев требуется лишь помогать питомцу: уделять ему достаточно времени, больше играть, исключить стрессовые ситуации.

8. Прыщи (акне, угри)

Кошки, как и люди, страдают от воспаления сальных желез. Характерные признаки — появление ярко выраженных черных точек, чаще всего в области подбородка и губ. К заболеванию приводят стрессы, недостаточная гигиена животного и посуды, особенно пластиковой, снижение иммунитета, а также аномалии развития сальных желез и волосяных фолликулов.

9. Пищевая аллергия

Около 10 % случаев аллергии у кошек имеют пищевую природу. Аллергическая реакция может возникнуть не только на новые, но и на привычные для питомца продукты. Особенность заболевания заключается в индивидуальной реакции на аллергены, однако можно выделить и общие симптомы: зуд, покраснение кожи, выпадение шерсти, экзема в районе спины, хвоста и крупа. Чаще всего аллергенами выступают белковые продукты.

10. Зубной камень

Как и у людей, причиной неприятного запаха изо рта у животных может быть зубной камень. Он возникает из-за нарушения солевого обмена, недостаточной гигиены, неправильного расположения зубов, шероховатости эмали. Питание исключительно мягкой пищей также способствует образованию камня. Чтобы предотвратить появление заболевания, домашним кошкам следует очищать зубы специальными гелями, пастами и подушечками для разжевывания. Если проблема уже возникла, можно провести процедуру снятия камня в ветеринарной клинике (проводится под наркозом).

11. Скопление шерсти в желудке

Комки шерсти в желудке у кошки — явление распространенное, но от этого не менее опасное. В норме они должны выводиться естественным путем, однако иногда этого не происходит. Основные причины — усиленная линька и сниженная моторика ЖКТ. Чтобы исключить возникновение такой неприятности, рекомендуется вводить в рацион кошек пасту для выведения шерсти, специальные сухие корма, траву.

А как часто посещает ветеринара ваш питомец?