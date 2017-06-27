11 помесей животных, о существовании которых вы не догадывались

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Природа — удивительная штука, а человек — любопытное существо. Они оба могут сотворить такие породы животных, что остается лишь ахать от восторга. AdMe.ru нашел для вас 12 доселе невиданных зверей.

Вот такие грациозные полукровки выведены путем скрещивания немецкой овчарки и карпатского волка. Волкособ обладает темпераментом овчарки и физическим строением и выносливостью волка. Настоящий супермен среди собак!

Пятнистый лев марози — зрелище поистине впечатляющее. На фотографии — африканский его представитель. Марози считается вымершим подвидом льва, но ученые полагают, что теоретически он может существовать и поныне, так как это естественный гибрид, а не выведенный в неволе.

Этот милаш зовется гроларом (от английских «grizzly» и «polar») и представляет собой гибрид белого и бурого медведей. Причем существует он не только в неволе, но и в дикой природе.

Кама (от английских «camel» и «lama») — это смесь одногорбого верблюда и ламы. Гибрид существует только в неволе, так как в природе эти животные не встречаются: верблюды обитают в Азии и Африке, а ламы — в Южной Америке.

Это гибрид тигра-самца и львицы. Также существует тигролев «наоборот» — это смесь тигра-самки и льва-самца с названием Лигр. В природе не встречаются.

Бифало внешне больше похож на домашнего быка, да и генетически лишь на 3/8 наследует гены американского зубра.

Полукровка зонкей наследует меланхоличность от осла и полосатость от зебры.

Этот гибрид рождается в результате смешения барана с козой или козла с овцой. В природе, несмотря на уверения некоторых фермеров, не существует, — может быть выведен лишь научным путем.

Гибрид ягуара и львицы — это поистине величественное зрелище. Два самых известных яглева Жажара и Цунами (на фото) родились в заповеднике «Bear Creek» в Онтарио (Канада).

«Бандук» переводится с арабского как «плут». Этот маленький плут является сочетанием двух ярких птичек, отчего привлекает многих заводчиков птиц.

Эта удивительная порода выведена путем скрещивания домашней и африканской дикой кошки сервала. В результате получилась очень большая, экзотически окрашенная и невероятно дорогая породистая кошка с поведением собаки.