11 ошибок, которые совершают почти все владельцы собак. Проверьте себя, возможно, вы тоже

Как бы мы ни любили своих питомцев, от ошибок в уходе за ними никто не застрахован. И порой даже опытные заводчики могут принять неверное решение, тем самым навредив своему четвероногому другу. Чтобы любимцам не приходилось страдать, а хозяевам — решать возникшие проблемы, стоит запомнить несколько простых правил.

Мы в AdMe.ru с большим трепетом относимся к своим питомцам. Поэтому спешим поделиться с вами самыми распространенными ошибками, которые совершают владельцы собак. В надежде, что вам этих заблуждений удастся избежать.

Гулять с собакой слишком мало и не уделять внимания физическим упражнениям

Собаки, как и мы с вами, нуждаются в постоянной физической активности. И речь не о 15-минутных прогулках ради того, чтобы питомец сходил в туалет. В среднем для поддержания здоровья взрослой собаке необходимо от 1 до 2 часов физических упражнений. Ходьба, бег, плавание, веселые игры на площадке — подойдет любая активность, которая нравится вашему четвероногому другу. В зависимости от возраста и породы проведенное на улице время может меняться. Если вы раньше подолгу не выгуливали питомца, специалисты рекомендуют постепенно увеличивать время физической активности. Так будет легче привыкать к новому режиму тренировок и следить за самочувствием собаки.

Не следить за количеством приемов пищи

Регулярный график кормления собаки — залог ее активности и хорошего самочувствия. Он должен быть четким и не иметь исключений. Специалисты советуют кормить взрослых собак дважды в день — утром и вечером, избегая всяческих перекусов. Пожилых собак — 2–3 раза в день. Щенков — по особому графику, который также будет соответствовать потребностям возраста. 15–20 минут для еды собаке будет вполне достаточно, после чего остатки корма рекомендуется убирать, оставляя только чистую воду для питья. Это приучает питомца к дисциплине и помогает избежать перееданий и перегрузок пищеварительной системы.

Не ухаживать за зубами питомца

Ветеринары называют стоматологические заболевания одними из самых распространенных проблем, связанных со здоровьем собак. Но, несмотря на это, многие хозяева игнорируют заботу о зубах питомца, а у врача появляются, только когда заболевание зубов становится сильно выраженным и начинает беспокоить собаку. Чтобы сохранить зубы мохнатого друга до самой старости, важно следить за гигиеной его полости рта. Необходимо ежедневно очищать зубы питомца специальной щеткой или, если собака наотрез отказывается от такой процедуры, предлагать ей угощения в виде очищающих косточек. А при таких признаках заболевания зубов, как неприятный запах из пасти, скуление при приеме пищи, повышенное слюноотделение, кровоточащие десны, рекомендуется срочно обращаться к ветеринару.

Заставлять играть в одиночку

Конечно, собака должна время от времени играть сама по себе, но в основном ее игры должны быть интерактивными. Взаимодействие питомца с сородичами или с хозяином помогает ему развиваться, поддерживать умственную и физическую активность, укрепляет дружбу между собакой и человеком. К тому же нужно учитывать, что некоторые игрушки могут быть опасны для пса, поэтому не стоит оставлять его одного с поломанными, расколотыми предметами или вещами из потенциально опасных материалов.

Отказываться от кастрации и стерилизации

Собака после кастрации может носить не только защитный конус, но и, например, детскую пижаму. Она ничуть не хуже защитит питомца от повреждений после операции.

Несмотря на то что каждый хозяин вправе выбирать, кастрировать своего питомца или нет, специалисты настоятельно советуют сначала подумать. Под действием гормонов при поиске потенциального партнера собаки способны доставить много проблем. Они могут проявлять агрессию, сбегать из дома, метить территорию прямо в квартире, а при случайной вязке чем-нибудь заразиться. Поэтому для владельцев непородистых собак и тех, кто не планирует стать заводчиками, кастрация и стерилизация четвероногих — способ избавления от множества не очень приятных проблем. Также доказано, что стерилизация может предотвратить возникновение некоторых опасных для здоровья собак состояний, связанных с репродукцией, и снизить вероятность некоторых видов рака.

Давать собаке человеческие лакомства

Виноград, шоколад, лук и другие привычные для нас продукты могут вызвать у собак тяжелые поражения организма и в некоторых случаях даже привести к смерти питомца. Поэтому важно четко знать о таких запрещенных продуктах и хранить их в недоступном для собаки месте.

Забывать о том, что собаке тоже нужно личное пространство

Несмотря на то что подавляющую часть времени собаки находятся в приподнятом настроении и любят проводить время с людьми, им обязательно нужно место для уединения. Как социальным животным им важно иметь свой уголок, где они могли бы отдохнуть и провести некоторое время в тишине. Если же собака живет в отдельной конуре на улице, важно, чтобы она всегда могла попасть в дом к хозяину. И получить свою дозу общения, ласки и тепла.

Не проверять ошейник

Специалисты утверждают, что выбор правильного ошейника очень важен для хорошего самочувствия питомца. Слишком слабый ошейник — вещь бесполезная. А слишком тугой аксессуар может мешать нормальному дыханию собаки и привести к раздражению кожи, выпадению шерсти и другим малоприятным последствиям. Чтобы питомцу в ошейнике было комфортно, нужно следить за натяжением ремня, регулировать его при изменении веса собаки и заменять по мере изнашивания. А при выборе нового учитывать, что между шеей и аксессуаром должно помещаться 2 пальца. Хозяевам, которые любят выгуливать своих питомцев в темное время суток, будут полезны ошейники со светоотражающими элементами. Они помогут гуляющему псу не стать причиной аварии на дороге.

Уделять дрессировке слишком много времени

Дрессировка как процесс выработки определенных рефлексов и стандартов поведения должна быть регулярной. Но это совсем не значит, что нужно часами учить собаку премудростям. Эксперты говорят, что ежедневных 5—10-минутных занятий будет вполне достаточно для закрепления навыков. А если хочется поскорее добиться результатов — лучше дробить тренировки и заниматься несколько раз в день, чем мучить питомца долгими упражнениями. Так он, наоборот, может быстро устать и потерять интерес к дальнейшим занятиям.

Выгуливать щенка на руках в месте большого скопления собак

Собаки — очень общительные существа, и социализация для них бывает крайне важна. Но демонстрируя маленькому щенку окружающий мир, нужно быть крайне осторожным. Например, не стоит выгуливать малышей на собачьих площадках. Шум и незнакомые животные могут напугать щенка. А большие псы могут воспринять небольшую собачку как добычу. Специалисты доказали, что, даже находясь на руках у хозяина, щенок может стать объектом интереса крупных сородичей. Собаки будут пытаться подпрыгнуть и достать малыша. Для них это будет часть игры, а для щенка может обернуться значительным стрессом.

Подзывать собаку к себе, чтобы наказать ее

Имя собаки определенно должно ассоциироваться у нее с радостными и положительными эмоциями. Использовать кличку питомца в негативно окрашенных конструкциях — значит вырабатывать у него страх, неприязнь и агрессию, говорят эксперты. Чтобы лучше представить себе механизм работы этого принципа, вспомните свое детство. Когда вдруг вы слышали недовольный голос мамы, называющей вас по имени, хотелось ли вам подойти к ней? Скорее всего, нет. На собаках это работает так же. Стоит пару раз подозвать пса для наказания или строгим голосом назвать его по имени, чтобы выработать у него негативное поведение. Чтобы этого не случилось, стоит самим подходить к собаке и уже только потом делать что-то для нее неприятное: стричь ногти, купать или ругать за изгрызенный стул.