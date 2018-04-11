11 научных объяснений, почему мы живем на условиях кошек. А не наоборот

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«Кошка старается удержаться на ваших коленях, даже когда вы встаете со стула. До последней минуты она надеется, что у вас проснется совесть и вы сядете обратно» — кажется, эта фраза раскрывает всю глубокую кошачью натуру. Но эти прекрасно осознающие свою восхитительность животные ведут себя таким образом вовсе неспроста.

Мы в AdMe.ru нашли удивительные факты об этой пушистой касте, которые не только вас удивят, но и в очередной раз докажут, что, как говорил Альф, жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна.

11. Кошачье «мяу» ничего не значит

У кошек нет своего языка. Возможно, порой и кажется, что своим «мяу» кошка произнесла некую глубокомысленную фразу, но на самом деле мяуканье — это всего лишь звук для привлечения внимания. Изначально он был предназначен лишь для возможности котят окликнуть свою мать, а взрослые дикие кошки никогда не мяукали. Домашние же кошки пришли к выводу, что их «мяу» срабатывает не только с мамой, но и с хозяином. Далее они поняли, что если менять интонацию данного «мяу», то можно добиться различных целей и даже успешно манипулировать людьми. Заметьте, что домашние кошки, общаясь друг с другом, никогда не мяукают. Ну а если вы из тех, кто любит мяукнуть коту в ответ, смотреть на его странную реакцию и гадать, что это, интересно, такое вы сейчас произнесли, знайте: вы просто попросили кота обратить на себя внимание. И теперь он в замешательстве на вас смотрит, решая, послышалось ему это или действительно требуется его помощь.

10. Коты близоруки. Но не совсем

В журнале Pop Sciense Николай Ламм раскрыл и показал в своем исследовании, как кошки видят мир: они имеют более широкий градус обзора, нежели человек, прекрасно ориентируются в темноте, но ради этого им пришлось пожертвовать восприятием цветов — они видят их гораздо менее насыщенными. Еще одной жертвой является затрудненная перефокусировка с близких объектов на дальние и обратно. Поэтому уличные животные, как правило, для удобства охоты — дальнозоркие, а домашние за ненадобностью охотиться — близорукие (но не в полной мере: на объектах прямо под своим носом они сфокусироваться не могут). Для наглядности описанного давайте рассмотрим одну и ту же картину глазами человека (сверху) и кошки (снизу).

9. У котов нет режима день-ночь

Домашние кошки живут без расписания, просто 24/7. У них нет конкретной ночи, они дробят сон в течение суток как им заблагорассудиться. Поэтому если ваш кот вдруг счел, что в 3 утра он способен на невероятные приключения, это не потому что он ночное животное или у него сбился режим. Просто он так захотел.

8. Домашние коты возникли от этой степной кошки

Встречайте, Felis silvestris lybica, или степная кошка. Это дикая порода кошек, которая в течение 130 тысяч лет спокойно обитала в зарослях саксаула в пустынях, в кустарниках возле водоемов, в предгорьях и горах. Но около 10 000 лет назад на Ближнем Востоке были одомашнены 5 представительниц этого подвида — именно с тех пор дикий кот стал первым домашним любимцем.

7. У кошек свое летоисчисление

Средний срок жизни домашних кошек составляет 14 лет, бродячих — не более 2 лет. Хотя бывают и долгожители, например, в «Книгу рекордов Гиннесса» внесен кот Creme Puff, который прожил аж 38 лет. Чтобы провести аналогию между кошачьей и человеческой жизнью, существует условная таблица:

6. Коты зачастую специально просят открыть им дверь, чтобы потом не заходить

Несмотря на то что шутка «они не заходят, потому что текстуры не успевают прогрузиться» очень даже хороша, мы нашли другой ответ: коты не столько хотят войти в эту дверь, сколько нуждаются в контроле территории. Если дверь закрыта, то за ней неизвестность, потенциально таящая кучу опасностей. А с открытой дверью все просматривается, можно спокойно продолжать сидеть в первой комнате, спасибо, человек, что открыл, иди обратно на место.

5. Кошки участвовали в войнах

Приз за самый ухищренный способ по использованию кошек в военных действиях получают персы: они прикрывались котами как живым щитом во время схваток с древними египтянами. Вторые, для коих кошка являлась священным животным, никак навредить такому щиту не могли и, соответственно, не нападали. Во время менее оригинальных войн кошек использовали как живые детекторы качества воздуха: например, в окопе они заранее могли дать знать о приближающейся газовой атаке. Ну а главным их предназначением в столь тяжкие дни являлась психологическая помощь бойцам. Эти маленькие пушистые сущности напоминали мир, дом, уют и являлись надеждой на возвращение к спокойным временам.

4. Котам необходимо долго вынюхивать еду, прежде чем привередливо от нее отказаться

Довольно частая картина: кошка вынюхивает еду, решая, стоит ей это есть или нет. Даже если еда вкусная. Даже если кошка голодная и бездомная. Со стороны кажется, что это животное — сама привередливость. Но это не так. Дело в том, что кошка не может видеть, что расположено под ее носом (смотрите пункт про зрение), поэтому она проверяет, что вообще перед ней лежит за еда и какой она температуры — для обеда себе в удовольствие температура ее пищи должна быть примерно такой же, что и ее тело (38–39 °С).

3. Кошки видят сны

Вы замечали, что люди во время сна двигают глазными яблоками? А иногда и разговаривают или даже жестикулируют. Если измерить активность головного мозга человека во время сна, видно, что этот орган активно работает. Такие же измерения были проведены и у кошек: их мозг работает не менее активно. К тому же у кошки порой дергаются во сне уши и усы, и она также может издавать звуки. Все это свидетельствует о том, что этим меховым существам также снятся сны. Мы даже попробуем предположить какие:

2. Коты мнут поверхность лапками не просто так

Наверняка все видели, как коты иногда делают своеобразный массаж человеку, либо другому коту, либо ковру и разным другим существам и поверхностям. Странно выглядит, не правда ли? Оказывается, это рефлекторное движение корнями из детства: так котята массируют животик мамы для регуляции потока молока. Повзрослев, они действуют так в приятные моменты при ощущении защищенности и комфорта. Так что, если ваш кот мнет вас лапками, он любит вас! Если он мнет лапками ваш пушистый плед — он любит плед. Думаем, логика ясна. А тех, у кого котов нет, приглашаем посмотреть на это милашество:

1. И главное: кем воспринимают кошки человека

Книга известного зоолога об особенностях мировосприятия кошек Джона Брэдшоу «Cat Sense» дала ответ на мучающий всех вопрос — как же коты на самом деле относятся к людям? Оказывается, кошки принимают человека за нечто среднее между суррогатной матерью и просто большой кошкой. Причем довольно глупой кошкой, так как наше поведение кажется им странным и весьма нелогичным: мы бесцельно проводим дни, не охотимся и часто их беспокоим непонятно с какими целями, вдобавок нами еще и легко манипулировать. Этакая большая, заботливая, но умственно отсталая мама.

А закончить хотелось бы маленьким рассказом Карела Чапека «С точки зрения кошки», который как нельзя лучше подтверждает последний пункт.