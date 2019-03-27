10 звездных котов, которые доказали, что миловидная внешность — это вчерашний день

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Эти коты никогда не примут участие в выставках и вряд ли смогут похвастаться именитой родословной. Но им это и не нужно. Ведь у них есть заботливые хозяева и многотысячные армии фанатов, которым нравится даже их странная внешность — особенно их странная внешность.

AdMe.ru выбрал для вас 10 котов, чьи недостатки превратили их в настоящих звезд интернета.

1. Испуганный, но очень общительный Уилфред

Уилфред — шиншилловый перс из Лондона; хозяйка купила его, когда он был еще котенком. В будущем питомце ее привлекла именно необычная внешность. С возрастом неправильный прикус кота стал более заметным, но Уилфред ничуть не страдает из-за этого. Он полностью здоров, любит поиграть и очень ласков. Кот обожает большие компании, и хозяйка даже берет питомца с собой в пабы. У Уилфреда большая армия поклонников — 1 млн человек.

2. Кот-паук Эрис

Да это же настоящий кот-паук! Его зовут Эрис, и у него неправильно расположены коленные чашечки. Но не стоит переживать: это не доставляет ему болевых ощущений. Эрис не только умеет ходить, но может и побегать. Котик вырос невероятно милым и игривым, и хозяева любят его таким, какой он есть. Аккаунт у Эриса появился совсем недавно и только набирает популярность. Пока у кота 21 тыс. подписчиков.

3. Злорадный Локи

Когда-то давно Локи оказался в приюте, куда, скорее всего, попал из-за своих зубов. Оттуда его и забрала нынешняя владелица питомца. Локки многим напоминает вампира, отличается злорадной улыбкой и капризным нравом. Его аккаунт в инстаграме быстро набирает популярность: у Локи 390 тыс. подписчиков.

4. Самый злой кот Мерлин

Мерлин так свирепо смотрит на нас, что не зафолловить его просто невозможно. Вечно недовольное выражение морды коту придают необычные полоски на лбу, поэтому кажется, что кот постоянно хмурится. Мерлин успел покорить сердца более 200 тыс. человек в инстаграме.

5. Принцесса Монстр-трак

У этой кошки не только экзотический внешний вид, но и такое же необычное имя — Принцесса Монстр-трак. У животного неправильный прикус, поэтому нижние клыки торчат наружу. Но немного пугающая внешность кошки ничуть не смущает ее хозяев — напротив, они обожают Принцессу и даже завели ей аккаунт в инстаграме, в котором призывают людей по всему миру забирать из приютов животных с похожими дефектами. Сейчас у кошки почти 300 тыс. подписчиков, и люди каждый день засыпают ее аккаунт сотнями комплиментов.

6. Кошачий оборотень Атчум

Оборотень? Вовсе нет! Это персидский кот Атчум из Канады с редкой особенностью — гипертрихозом, который вызывает избыточный рост волос. В остальном котик абсолютно здоров, он очень добрый и любит поиграть. Хозяйка кота тщательно ухаживает за его шерстью и вычесывает питомца каждый день. Атчум является активным пользователем инстаграма: в день в его профиле публикуется по несколько фотографий. Сейчас у лохматого кота более 350 тыс. подписчиков.

7. Всегда удивленная Лил Баб

У кошки Лил сразу несколько генетических нарушений: у нее очень короткие лапки и маленькая нижняя челюсть, где совсем нет зубов. Поэтому ее язык постоянно торчит, и кажется, будто кошка постоянно чему-то удивляется. У Лил Баб в инстаграме уже более 2 млн подписчиков.

8. Языкастый Мистер Магу

Кажется, будто кот дразнится и показывает нам язык. Но все дело в неправильно сросшейся после перелома челюсти. Котика зовут Мистер Магу, и его хозяйка даже хотела сделать питомцу операцию, но ветеринарные врачи отговорили ее, так как рот кота плохо открывается и ему невозможно будет дать анестетик. Сейчас у Мистера Магу более 49 тыс. преданных подписчиков.

9. Марла «Бушеми»

Эту кошку зовут Марла, хозяева забрали ее из приюта около 2 лет назад. Свое прозвище она получила из-за сходства с актером Стивом Бушеми, которое однажды подметил один из пользователей. Однако многим может показаться, что кошка гораздо больше похожа на другого актера — Билла Скарсгарда, сыгравшего клоуна Пеннивайза в фильме «Оно». А вам как кажется, на кого больше похожа Марла? У кошки сейчас 2,3 тыс. подписчиков в инстаграме.

10. Грозный Альберт

Кажется, что Альберт — настоящий забияка. Весь его вид будто бы говорит: лучше не подходи. Но на самом деле кот очень ласковый, любит своего хозяина, вкусно покушать и поиграть. У питомца имеется генетическая мутация, из-за которой его шерсть растет не так, как обычно. А свое прозвище он получил в честь Альберта Эйнштейна. У кота уже 230 тыс. подписчиков в инстаграме, и он явно не собирается останавливаться на достигнутом.

Как вам такие питомцы? Кто из котов удивил больше всего? Расскажите нам в комментариях.