10 звезд, которые и дня не могут прожить без любимой собаки

Ученые доказали, что собаки делают людей счастливее. Когда человек смотрит в преданные глаза своего питомца, в его крови повышается уровень окситоцина — гормона любви. Многие звезды знают об этом не понаслышке. Джастин Теру, например, даже устраивает своему псу ужины на двоих.

Мы в AdMe.ru подглядели, кто же еще из звезд без ума от собак. А в конце статьи в качестве бонуса решили поделиться фотками своих домашних любимцев.

Зендая

У актрисы и певицы есть обожаемый цвергшнауцер по кличке Нун (Полдень). Девушка часто берет его с собой на съемочные площадки. Это не первая собака Зендаи: до Полдня был ризеншнауцер Полночь (Midnight), который появился в семье, когда будущей звезде было 8 лет.

Ченнинг Тейтум

У звезды фильма «Шаг вперед» была любимая собака — метис питбуля Лулу, которая скончалась от рака. В память о ней Тейтум решил снять фильм.

А недавно у Ченнинга появился новый друг — голландская овчарка по кличке Руклин. Актер признается, что после потери Лулу не хотел больше заводить собак, но щенок смог покорить его сердце.

Дженнифер Гарнер

Любимец актрисы — великолепный золотистый ретривер Берди. Поговаривают, у этой хорошей девочки фан-клуб, возможно, даже больше, чем у ее хозяйки.

Питер Динклэйдж

Звезда «Игры престолов» очень любит животных и борется за их права. У актера живет пес по кличке Кевин. Кроме того, знаменитость призывает всех не покупать дорогих породистых животных, а брать их из приютов.

Кара Делевинь

У модели и актрисы есть очаровательный песик Лео — он даже выходит с ней на модные показы. Кстати, кроме собаки у Кары есть кролик по кличке Сесиль.

Орландо Блум

Актер воспитывает годовалого щенка Бадди, которого он взял из приюта. До Бадди у Орландо был песик Майти, которого он очень любил, но питомец потерялся. Через 7 дней Блум нашел только его ошейник.

Хилари Дафф

У актрисы несколько собак: французский бульдог Персик, Момо и пожилая собака Люси, взятые из приюта. А не так давно Хилари взяла уже из другого приюта щенка сенбернара. Новая подруга Дафф получила имя Винни.

Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья» познакомил подписчиков со своим щенком породы лабрадудль в декабре 2020 года, поделившись видеороликом, в котором пес ест из кружки с изображением Чендлера Бинга. Через месяц у Альфреда (так актер назвал пса) появился собственный аккаунт в Instagram.

Кейли Куоко

На фото далеко не все собаки Кейли Куоко. Их точное число она не может назвать, потому что опасается полиции. По закону округа, в котором живет актриса, в доме можно содержать не более 5 собак. В январе 2021 года умер любимец Кейли — 14-летний питбуль Норман, которого девушка некогда взяла из приюта.

А еще у актрисы есть кролик Саймон.

Джастин Теру

Пса актера зовут Кума, что в переводе с японского означает «медведь». Собака сильно пострадала во время урагана «Харви». Питбуль попал в приют, где его хотели усыпить, но зоозащитники спасли его и вылечили. Историю собаки узнал Теру, после чего захотел забрать ее к себе. Но дело в том, что многие авиакомпании отказываются брать на борт собак опасных пород.

В ситуацию вмешалась Pilot N Paws — некоммерческая организация, состоящая из пилотов-добровольцев, доставляющих домашних питомцев новым хозяевам. Когда Кума приземлилась в Нью-Йорке, Джастин встретил ее со слезами на глазах и крепко обнял. С тех пор друзья стараются не расставаться. Актер даже устраивает своей собаке ужины на двоих.

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