10 животных, которые только выглядят безобидно. А на самом деле могут представлять немалую угрозу

Некоторые животные кажутся нам милыми и беззащитными. Однако колючий еж, белка в парке и даже домашняя кошка могут принести массу проблем со здоровьем. Для того чтобы общение с братьями нашими меньшими не довело до визита к врачу, надо соблюдать простые правила.

Мы в AdMe.ru решили рассказать вам о том, каких животных лучше не трогать руками, даже если очень хочется.

Кошка

Распространено мнение, что бешенство чаще встречается у собак и диких животных. Но с такой же вероятностью им может заболеть и кошка. У нее меняется поведение: питомец становится либо чрезмерно ласковым, либо наоборот, прячется. Появляются и другие характерные признаки: обильное слюнотечение, животное плохо пьет или не может пить вообще. Нельзя заразиться от кошки, просто погладив ее, ведь вирус находится в слюне. Но если вы видите, что она ведет себя неадекватно или просто нехарактерно, не вздумайте докучать ей с объятиями. Больное животное может укусить, а это уже опасно. Для того чтобы ваш питомец не заболел, нужно его вакцинировать. Первый раз котенку делают прививку в 2 месяца, а затем повторяют ее каждый год.

Голубь

Голуби, как и другие дикие птицы, переносят массу паразитов вроде блох или клещей. Пернатых, которые представляют опасность, легко отличить от здоровых: они вялые, потрепанные, нередко с залысинами, а их клюв и глаза выглядят грязными. Укусы клещей могут вызвать у человека дерматит, раздражение. А еще птицы распространяют кучу других неприятных инфекций: сальмонеллез, криптококкоз и другие. Поэтому тесного контакта с голубями или местом их кормления лучше избегать. Ну и, конечно же, обязательно нужно мыть руки, даже если вы подкармливаете птиц в перчатках.

Кролик

Если вы решите завести себе такое маленькое чудо, то, пожалуйста, отнеситесь к этому вопросу ответственно, ведь кролик может быть источником опасных для человека заболеваний, таких как пастереллез. Больное животное выглядит угнетенным, отказывается от корма. У кролика начинается насморк, из-за чего он может храпеть во сне. Заражение человека происходит при контакте с животным, а именно через органы дыхания, травмированную кожу и слизистые оболочки. Поэтому стоит тщательно следить за чистотой жилища питомца и своевременно его вакцинировать.

Еж

На ежах в больших количествах могут обитать клещи (переносчики возбудителей клещевого энцефалита, туляремии, боррелиоза) и блохи (переносчики возбудителей чумы, туляремии, бруцеллеза, риккетсиоза). Паразиты способны нарушить обменные процессы в организме и могут повлиять и на состояние колючек. Видите, что у ежа не хватает большого количества игл? Обойдите такое животное стороной. Лучше избегать физического контакта с ежами. Но если вы вынуждены дотронуться до ежа, обязательно наденьте перчатки или оберните его плотной тканью. И не забудьте потом вымыть руки с мылом.

Лиса

Первый подозрительный признак — отсутствие у животного страха. Здоровая лиса держится подальше от людей. А у зараженной бешенством, так же как у кошек и собак, может обильно течь слюна. Другие признаки заболевания — мутные глаза, припухшая морда, шатающаяся походка. Не подходите и не пытайтесь потрогать, покормить лису, даже если она кажется вам очень милой. В любой момент она может укусить. И даже если явных признаков бешенства нет, животное может быть заразным.

Попугай

Домашние попугаи и канарейки могут быть переносчиками орнитоза. Больное животное становится вялым, сидит нахохлившись и опустив крылья и много спит. У человека болезнь проявляется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезенки. Для того чтобы и птица, и ее хозяин не подхватили это заболевание, нужно очень тщательно следить за чистотой клетки. Если же птица уже больна, то убираться в ее домике нужно только в маске и перчатках. Прививки от этого заболевания, к сожалению, не существует.

Морская свинка

У морских свинок может появиться такая болезнь, как дерматофитоз, или, по-простому, стригущий лишай. Типичные признаки недуга — появление участков без шерсти, шелушение кожи на этих местах. У заразившегося человека заболевание проявляется зудом, иногда болезненностью зудящих мест. В большинстве случаев заражаются дети. Заметив эти признаки, лучше оградить животное от контакта с детьми, а взрослым трогать морскую свинку только в перчатках. Ну и, конечно, показать ее ветеринару, чтобы он подобрал лечение.

Хорек

Хорек может заразить человека чесоткой. Типичные симптомы, заметные у животного, — сыпь, отсутствие небольших клочков шерсти, отекшие или покрасневшие лапки. Люди могут заразиться, если потрогают то, чего регулярно касается питомец, либо от самого прикосновения к зверьку. Чтобы минимизировать риск заражения, тщательно мойте руки после контакта с животным.

Собака

Зараженная бешенством собака начинает вести себя совершенно не так, как раньше. Пес прячется, становится апатичным, иногда злится. Однако чрезмерная любвеобильность тоже повод обеспокоиться. Если все эти признаки сопровождаются потерей координации, слюноотделением, отказом от еды, не приближайтесь к животному: оно может быть опасно. Для того чтобы защитить себя и питомца, нужно вовремя делать собаке прививку от бешенства. Первую вакцинацию проводят в 16 недель.

Белка

На первый взгляд погладить и покормить с рук этих крох кажется очень милой идеей. Но это только кажется. Ведь белки — это грызуны, у них острые когти, которыми они могут случайно поцарапать человека при прикосновении. К тому же эти зверьки являются переносчиками тифа и лептоспироза. Не кормите белок с руки. А если очень хочется угостить пушистую красавицу, положите орешки на землю, и животное само к ним подойдет. Тогда вы сможете и посмотреть на белку вблизи.