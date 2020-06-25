10 животных, которые появились благодаря причудливой игре генов и научным экспериментам (Спойлер: не всегда удачным)

Одни животные-гибриды появляются на свет по воле случая, а к созданию других прикладывают руку ученые. Надо сказать, их эксперименты не всегда завершаются благополучно: чего только стоит выведение пчел, которые не соглашаются отдавать свой мед.

Мы в AdMe.ru с удовольствием встретились бы с хауси или почесали за ушком шабаку. А вот одинокого Джорджа из бонуса к этой статье нам по-настоящему жаль.

10. Помесь хаски и волка

Этот кадр сделал фотограф Сергей Коляскин во время своей экспедиции по северу Урала. Он сразу обратил внимание на необычные глаза животного. Кстати, считается, что подобным волкособам непросто уживаться с людьми: слишком уж сильны у них волчьи инстинкты. Но ученые не оставляют попыток вывести удачных во всех отношениях гибридов. Примером тому стали волчья собака Сарлоса в Нидерландах или куньминская овчарка в Китае. Их используют в качестве поводырей для слепых, а также «принимают на работу» в спасательные и пожарные бригады.

9. Гролар (или пиззли, или нанулак)

Именно так называют гибрид бурого и белого медведя. Первые малыши-пиззли появились на свет в XIX веке в зоопарке немецкого города Галле. А в природных условиях пока известно только о трех случаях подобной гибридизации: слишком уж разные места обитания у бурых медведей и их белых родственников. Но в последнее время ученые заметили, что из-за глобального потепления и таяния полярных льдов белые медведи чаще удаляются от морского побережья. Так что со временем гроларов с благородным серо-бежевым оттенком шерсти может стать гораздо больше.

8. Бакурианская лиса

Добродушная лиса-блондинка стала итогом многолетнего эксперимента, начатого учеными в 1959 году. Они хотели выяснить, можно ли одомашнить серебристо-черных лисиц, и отбирали для скрещивания только особей, которые наиболее доброжелательно относились к человеку. Исследователи добились «исправления» характера лисы, но потеряли другую важную особенность: качество меха у таких животных существенно ухудшилось.

7. Зеброид

Гибридов зебры с лошадью, ослом или пони выводили исключительно в практических целях. Их силу и выносливость часто использовали для перевозки грузов. А еще эти животные не боятся укусов мух цеце и лучше поддаются воспитанию, чем их дикие полосатые родственники. Но при этом зеброидов сложно назвать домашними животными: они могут проявлять характер и считаются гораздо агрессивнее обычных лошадей.

6. Лилигр

Этот гибрид — результат романтических отношений льва и лигрицы. Впервые рождение такого зверя было зарегистрировано в 2012 году в Новосибирском зоопарке: на свет появился детеныш льва Самсона и лигрицы Зиты. Лилигренка назвали Киарой. Другие лилигры тоже родились в зоопарках. Несколько подобных случаев было зарегистрировано в городе Виннвуд штата Оклахома. А в 2019 году в Приморье обнаружили лилигра-самца по имени Благ, родители которого обитали в передвижном зоопарке «Лигер».

5. Хауси

Так назвали породу, выведенную в результате скрещивания домашней абиссинской кошки и дикого камышового кота. По замыслу селекционеров должно было получиться существо с внешностью и здоровьем дикого животного, но с мягким характером домашнего питомца. В итоге хауси стали охотнее общаться с людьми, но так и не полюбили сидеть на ручках. Гибридов первого поколения из-за их мегаподвижности даже приходится содержать не в квартире, а в вольере.

4. Шалайка

Эту собаку специально вывели для службы в «Аэрофлоте». В 70-е годы прошлого века кинологи впервые скрестили среднеазиатского шакала и ненецкую оленегонную лайку. Чуть позже шакалью наследственность пришлось немного разбавлять, иначе собаки сложно поддавались дрессировке. Как только ни называют эту породу: и квартерон (от лат. quarta — «четвертая», именно такая часть генов шакала в гибриде), и шакалайка. Есть у нее и шуточное название — «шабака» (шакал + собака). Официальное признание порода получила только в 2018 году и была занесена в кинологический реестр как шалайка. Главный селекционер службы безопасности «Аэрофлота» Клим Сулимов считал, что в результате его работы получились отличные собаки-ищейки с острым нюхом и способностью работать при любых температурных условиях: от −70 до +40 °C.

3. Красный попугай

Эта аквариумная рыбка тоже была выведена искусственно: в ней смешаны гены нескольких видов цихлазом. Свое птичье прозвище она получила из-за яркой раскраски. Дружелюбных и совершенно неагрессивных попугаев обычно советуют заводить начинающим аквариумистам. Но за свою красоту рыба-гибрид расплачивается нарушениями работы внутренних органов. А ее нижняя губа слишком сильно изогнута, что приводит к сложностям с поглощением корма.

2. Африканизированная пчела

В середине XX века в Бразилии решили вывести трудолюбивых пчел, которые будут давать много меда и не будут жаловаться на местный жаркий климат. Специально для этого энтомологи привезли пчел из Африки и скрестили их с европейскими видами. В результате эксперимента получились огромные и крайне агрессивные насекомые. Из-за ошибки ученых матки этих пчел оказались на воле, где стали скрещиваться с местными трутнями и давать многочисленное потомство. Африканизированные пчелы превратились в настоящих монстров, атакующих каждого, кто появлялся возле улья. А в 1967 году пчелиный рой напал на дома в бухте Рио-де-Жанейро. Тогда от укусов погибло свыше 150 человек и еще больше животных.

1. Базл

Скрещивание баранов и коз практически всегда оказывается безрезультатным. Дело в том, что эти животные принадлежат к разным видам, у каждого из которых свое количество хромосом. Ранее случаи успешной гибридизации были единичными, и полученным в результате этих действий животным даже не придумывали никакого названия. Впервые слово «базл» прозвучало в Нижегородской области, где в хозяйстве Ирины Немеш появилось потомство от козла и овец. Женщина дала гибридам имя, соединив слова «бараны» и «козлы». Выросшие базлы походили на крупных овец с плотной шерстью, а весной они линяли как козы.

Бонус: одинокий Джордж

Самец абингдонской слоновой черепахи обитал на Галапагосских островах и был последним представителем этого подвида. Ученые нашли Джорджа в 1972 году, привезли на исследовательскую станцию и несколько десятилетий пытались получить от него потомство. Все усилия пошли прахом. Слабая надежда появилась, когда после проведения генетического анализа двух тысяч черепах нашлась невеста, имеющая общих родственников с Джорджем. Ученые думали, что маленькие гибриды продолжат род абингдонских слоновых черепах. Но зародыши в отложенных яйцах оказались нежизнеспособными. Джордж скончался в 2012 году, так и не дав потомства, а его грустная история вдохновила писателя Генри Николса на создание книги «Одинокий Джордж: Жизнь и любовь самой известной черепахи в мире».