10 законов о защите животных, которые возвращают веру в человечество

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Во многих странах защитой животных занимаются на законодательном уровне уже на протяжении десятилетий, а где-то — даже веков. Каждый год появляется все больше поправок к законам, которые призваны сделать жизнь четвероногих безопаснее и комфортнее. Страны, где законы о защите животных не пустые слова на бумаге, лишний раз доказывают, что мир движется в верном направлении, защищая братьев наших меньших от человека.

AdMe.ru рассмотрел те государства, где правам животных уделяется большое внимание, а система штрафов и наказаний работает как отлаженный механизм. Правда, есть еще страны, которые находятся только в начале пути в деле защиты четвероногих.

1. В Новой Зеландии официально признали, что у животных есть чувства

В 2016 году на тихоокеанском острове официально признали, что все животные являются разумными существами и наделены чувствами. Отныне в стране запрещены исследования и опыты на животных, а охота и отлов диких животных считаются незаконными.

2. В Турине хозяину собаки грозит штраф, если он выгуливает питомца меньше 3 раз в день

В Италии за жестокое обращение с животными полагается тюремное заключение от 3 месяцев до года либо штраф от € 3 тыс. до € 15 тыс. Если вследствие подобного обращения животное погибло, то срок заключения может быть увеличен до 2 лет, а максимальный штраф будет не € 15, а € 30 тыс.



В целом жители Апеннинского полуострова очень трепетно относятся к четвероногим, поэтому власти вводят все более строгие законы, защищающие животных. К примеру, в Турине владельцы собак, которые гуляют со своими питомцами менее 3 раз в день, могут быть оштрафованы на € 500. А за неубранные «шедевры» придется заплатить € 700.

3. В Австрии при разводе супругов судья решает, с кем останется домашнее животное

При разводе супругов в Австрии к животным относятся так же, как к детям: судья определяет, с кем из владельцев останется питомец, основываясь на интересах последнего. Австрия не стала исключением и, как другие европейские страны, применяет систему штрафов в отношении недобросовестных хозяев. В случае если будет выявлен факт жестокого обращения с животным, владельцу выпишут штраф от € 2 тыс. до € 7,5 тыс., а при повторном инциденте сумма штрафа будет увеличена вдвое.

4. В Германии за убийство животного — штраф € 25 тыс.

Германия стала первым в мире государством, которое в своей Конституции обязалось защищать животных в рамках ответственности за будущие поколения. Помимо прописных истин в нем есть важные пункты, которые, надеемся, будут исполняться. К примеру, многим породам собак не купируют хвосты и уши. Также немцы отличаются такими продуманными мерами, как штраф за забытую собаку в закрытой машине. В отношении нерадивых хозяев и живодеров есть штраф (€ 25 тыс.) за неофициальное избавление или умерщвление животного. Чаще таких владельцев выявляют по жалобам соседей.

5. В Оклахоме наказывают людей, которые дразнят собак

В США домашние животные должны быть стерилизованы. В случае отказа хозяин оплачивает штраф в размере $ 500 и приговаривается к принудительным работам. В некоторых штатах есть отдельные законы: например на Аляске нельзя перевозить собак на крыше машины, а также выгуливать их на веревке, привязанной к багажнику. А в Оклахоме наказывают того, кто дразнит собаку. В целом американские законы по защите животных еще далеки от европейских. Например, в Штатах процветает незаконная продажа животных. Это огромный подпольный бизнес, который трудно отслеживать, и, соответственно, тяжело вести учет о здоровье и состоянии живности. В 2013 году в закон о защите прав животных была внесена поправка о заводчиках, которые продают домашних животных в интернете: теперь они должны иметь лицензии и сертификаты.

6. В Греции за кражу собаки-поводыря светит годовой тюремный срок

В Греции за кражу питомца можно получить полгода тюрьмы или штраф в € 3 тыс., а за кражу охотничьего пса или собаки-поводыря — срок до года и штраф от € 5 тыс. до € 8 тыс. Также в стране контролируется продажа животных: за незаконную сделку полагается штраф от € 5 тыс. до € 15 тыс. и тюремное заключение до года.



Помимо этого, греки трепетно относятся к новорожденным животным — существует закон, который запрещает продажу домашних животных, которым менее 8 недель.

7. В Польше всех бездомных животных определяют в приют

В Польше нашедший потерявшуюся собаку или кошку обязан уведомить об этом приют для животных, пожарную службу или полицию. Таким образом, животное не останется на улице, а будет определено в приют. Впоследствии о найденной «потеряшке» разместят объявление на официальных интернет-площадках, чтобы хозяин смог найти своего друга.



Также в последние годы поляки законодательно стали бороться с незаконными птичьими рынками. Сегодня купить питомца можно только в официальных питомниках.

8. В Нидерландах не существует бездомных животных. А все благодаря высоким налогам

Нидерланды стали первой страной, где нет бездомных животных. Этому способствовали высокие налоги на домашних питомцев, поэтому к решению завести друга люди подходят более чем ответственно. Хозяин платит налоги на свою собаку или кошку, а если вдруг и подумает выставить беднягу из дома, то к нему оперативно пожалуют службы с проверкой и штрафами. Так же скрупулезно голландцы подошли и к законам: за безжалостное обращение с животными преступник заплатит € 17 тыс. и получит тюремное заключение до 3 лет.

9. В России запрещено передавать питомцев приюта для использования в лабораторных исследованиях

В России в 2018 году появились поправки к закону 2011 года об ответственном обращении с животными. Помимо понятных истин в нем есть важные пункты, в исполнение которых очень хочется верить. Например, теперь запрещена пропаганда жестокого обращения с животными (изготовление и размещение фото и видео в интернете), запрещено передавать питомцев приюта для использования в качестве лабораторных животных, нельзя отлавливать безнадзорных животных в присутствии детей, кроме случаев, когда они представляют общественную опасность. Российская законодательная система в отношении защиты животных находится еще в самом начале развития, но все-таки уже были наглядные прецеденты, когда живодеры понесли наказание.

10. В Великобритании пожизненно запрещено заводить питомцев тем, кто был уличен в жестокости

Соединенное Королевство считается страной, чьи граждане очень любят и оберегают животных. Это косвенно подтверждает, например, закон, согласно которому владельцу, уличенному в жестоком обращении с питомцами, грозит пожизненный запрет на их заведение. Есть и другие меры наказания: штраф до £ 20 тыс. или тюремный срок до года. А в отношении продажи домашних питомцев в 2006 году была введена поправка, запрещающая заниматься их торговлей лицам, которые не достигли 16 лет.

А какие законы по защите братьев наших меньших вы хотели бы ввести во всех странах мира?