10 заблуждений о домашних животных, в которые многие верили долгие годы

Статистика показывает, что у 57 % людей во всем мире есть домашние животные. И хозяева, безусловно, стараются окружить своих любимцев любовью и заботой. Однако все мы люди и иногда совершаем ошибки в совместной жизни с нашими преданными друзьями, опираясь на ложные убеждения.

AdMe.ru собрал 10 распространенных мифов о питомцах и сегодня готов их развеять.

Миф № 1: Теплый нос у собаки сигнализирует о проблемах со здоровьем

На самом деле нет достоверных подтверждений того, что по носу собаки можно определить, здорова ли она. Изменение температуры тела связано с множеством факторов: перегрев, генетические особенности или даже незначительные суточные колебания температуры, которые принято считать нормой. Если вам кажется, что ваш питомец заболел, ветеринары рекомендуют обратить внимание на то, как он себя ведет, ест, пьет и ходит в туалет. И конечно, приобрести специальный термометр для животных.

Миф № 2: Пожилые собаки необучаемы

Собаки поддаются дрессировке в любом возрасте у терпеливых хозяев при частых тренировках и должной мотивации. Возможно, вы уже слышали о собаке по кличке Чейзер, которую называли самой умной в мире. Даже в преклонном возрасте она старательно разучивала новые трюки.

Миф № 3: Питомца можно кормить едой со стола

Такие продукты, как мясо, фрукты и тушеные или мелко нарезанные овощи, действительно абсолютно безвредны для вашего любимца и могут входить в его ежедневный рацион. Ни в коем случае нельзя давать калорийную пищу с высоким содержанием жиров и сахара. Более того, не все продукты одинаково полезны как людям, так и животным: виноград, косточки и кожура авокадо, лук и чеснок, например, могут навредить здоровью вашего любимца.

Миф № 4: Повторная вакцинация собак и кошек необходима всегда

Вакцинацию проводить важно и нужно. Но 1 дозы некоторых вакцин может быть достаточно для эффективной защиты организма. Исследования показывают, что однократная вакцинация против парвовирусного энтерита и чумы обеспечивает длительный иммунитет — от 7 лет до конца жизни. С помощью анализа крови можно проверить, достаточно ли у питомца антител, чтобы противостоять инфекциям. Поэтому, если ваш ветеринар настаивает на ревакцинации, попросите сначала сделать забор крови.

Миф № 5: Слюна животных ускоряет заживление ран

Усердно вылизывая рану, животное не ускоряет, а, наоборот, замедляет заживление. Ситуация может усугубиться тем, что появится раздражение или собака занесет инфекцию. Специалисты советуют обрабатывать рану обеззараживающим спреем или раствором, но, если рана глубокая, питомца необходимо отвести к ветеринару.

Миф № 6: Рыбы могут спокойно плавать в круглых аквариумах

Несмотря на популярность круглых аквариумов, в особенности среди хозяев золотых рыбок, они обрекают рыб на печальное существование. Объем таких аквариумов, как правило, небольшой, а следовательно, они вмещают малое количество воды, доставляя дискомфорт маленьким существам. Кроме того, крошечные резервуары не насыщаются кислородом в полной мере, что негативно влияет на самочувствие их обитателей. Если ваш выбор остановился на рыбах, приглядитесь к просторному аквариуму прямоугольной или квадратной формы.

Миф № 7: Любой попугай может научиться говорить

В то время как большинство попугаев действительно можно «разговорить», некоторые их собратья предпочитают вести молчаливую жизнь. Если у вас есть попугай и вы сбились со счета, сколько раз пытались научить его говорить, скорее всего, вы являетесь обладателем одного из тех самых молчунов. Поэтому перед приобретением птицы важно проверить, есть ли у нее предрасположенность к разговору. Некоторые попугаи способны выучить и запомнить всего несколько слов, в то время как другие говорят без умолку дни напролет, хвастаясь большим словарным запасом.

Миф № 8: Изменение рациона негативно сказывается на работе кишечника

Представьте, что начиная с сегодняшнего дня вам придется есть одно и то же 3 раза в день до конца жизни. Обрадовались бы вы такой перспективе? Подозреваем, что ответ будет «нет». То же самое касается и наших пушистых компаньонов. Разнообразный рацион высокого качества положительно влияет на здоровье животного и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами. Более того, ветеринары предупреждают, что однообразное меню увеличивает вероятность развития пищевой аллергии.

Миф № 9: Кошкам нужно пить молоко

Вопреки распространенному мнению, давать кошкам коровье молоко не очень хорошая идея. Оно может вызвать рвоту, диарею и другие проблемы с кишечником. Кроме того, ветеринары утверждают, что количество калорий, казеина и лактозы в молоке превышает рекомендуемую суточную норму.

Миф № 10: Спать со своим питомцем небезопасно

Если вы и ваш любимец здоровы, спать с ним в одной постели абсолютно безопасно. Кроме того, исследования показывают, что такая привычка оказывает на хозяев благоприятное воздействие, а также помогает расслабиться. Это не приводит к поведенческим проблемам у животного, а следовательно, бояться нечего.