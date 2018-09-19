10 научно доказанных фактов, узнав которые вы захотите завести собаку

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Думаем, ни для кого не секрет, что домашние животные благотворно влияют на здоровье своих владельцев. Особенно преуспели в этом собаки, ведь, по мнению ученых, общение с ними продлевает человеку жизнь на 2 года. А доказательств того, что другие домашние животные, например кошки, лучше влияют на здоровье людей, не существует. Так, по крайней мере, заявил кардиолог и профессор медицины Гарвардской медицинской школы Томас Ли.

AdMe.ru расскажет о 10 научно доказанных фактах влияния собаки на здоровье своего хозяина. А чтобы продлить читателям жизнь пусть не на 2 года, а хоть на несколько минут, мы разбавили статью смешными гифками с песиками.

Факт № 1: У владельцев собак реже бывает гипертония

Ученые из Государственного университета Нью-Йорка в Буффало провели исследование и выяснили, что забота о собаках снижает артериальное давление, а также уровень стресса. Стоит отметить, что наблюдаемые пациенты не принимали своих лекарств. И оказалось, что давление нормализуется даже при простом поглаживании собаки.

Факт № 2: Владельцы собак более счастливы

Собаки делают своих хозяев счастливыми, так как они вызывают выброс гормонов счастья - эндорфинов, дофамина, серотонина, окситоцина. Все они являются природными антидепрессантами. В 2002 году британские ученые провели детальный опрос владельцев домашних животных и выяснили, что большинство из них чувствует себя счастливыми (75 %). Также опрошенные сказали, что общение с питомцами уменьшает чувство одиночества.

Факт № 3: У владельцев собак снижается риск возникновения инсульта

Исследование показало, что владельцы собак, перенесшие сердечный приступ, в 4 раза чаще выживают в течение следующего года по сравнению с теми, у кого нет питомцев. В другом исследовании ученые из Бруклинского колледжа выяснили, что у обладателей наших верных друзей были лучшие показатели вариабельности сердечного ритма (критерий измерения риска возникновения сердечного приступа) по сравнению с теми, у кого нет собак.

Факт № 4: У владельцев собак более низкий уровень холестерина

Исследования показывают, что владельцы собак имеют более низкий уровень холестерина. Объяснение этому феномену еще не найдено, но, возможно, это связано с большей физической активностью владельцев животных.

Факт № 5: Владельцам собак проще похудеть

Только 20 % населения планеты тратят на физические тренировки рекомендуемые 30 минут в день. Следовательно, этот малоподвижный образ жизни способствует ожирению, сердечным заболеваниям и диабету. Было проведено целое исследование, которое доказало очевидное: владельцы собак увеличивают свою физическую активность, ведь им приходится гулять с ними и играть.

Факт № 6: Владельцам собак легче переносить боль

По словам доктора Джеффа Берджесса из «Центра боли» при Университете в Вашингтоне, собаки помогают людям расслабиться и переключить внимание на себя, поднимая настроение и притупляя болевые ощущения (например при артрите). Также они помогают снизить боль через тактильные ощущения.

Факт № 7: У владельцев собак качественнее сон

Результаты исследования показывают, что 41 % владельцев собак, которые позволяют своему любимчику отдыхать вместе с ними в одной кровати, спят дольше и спокойнее. Опрошенные заявили, что спят лучше из-за чувства умиротворения и спокойствия, которое дают им их питомцы.

Факт № 8: У владельцев собак снижен риск развития аллергии

Около 50 млн американцев страдают аллергией, а шерсть домашних животных является одним из самых распространенных аллергенов. Кажется немного странным, но домашние животные на самом деле могут снизить риск развития аллергии. Результаты одного из исследований, опубликованного Medical News Today в 2015 году, говорят, что взаимодействие животных и детей в раннем возрасте укрепляет иммунную систему, что в дальнейшем повышает устойчивость к аллергенам.

Факт № 9: У владельцев собак улучшается психическое здоровье

По некоторым данным, психические заболевания затрагивают примерно 20 % взрослых в США, причем депрессия, биполярное расстройство и шизофрения являются наиболее распространенными. Несмотря на то что домашние животные не могут вылечить психическое заболевание, исследования показывают, что они могут помочь облегчить состояние. Так, 60 % пациентов, у которых было диагностировано тяжелое психическое расстройство, заявили, что их питомец помогает им управлять эмоциями, уменьшает депрессию и чувство беспокойства.

Факт № 10: Владельцы собак более общительны

Исследование показало, что владельцы собак более склонны завязывать разговор с другими. Также эти люди быстрее знакомятся со своими соседями. А 40 % опрошенных сообщили о получении какой-либо помощи или поддержки от тех, с кем они познакомились благодаря своему питомцу.

А у вас есть собака или, может, вы хотели бы ее завести, но что-то останавливает?