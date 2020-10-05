10 вещей, которые вызывают стресс у наших собак, и объятия — одна из них

Мы, люди, привыкли рассуждать о стрессе. На самом деле многие из нас испытывают его ежедневно. Но, как бы странно это ни звучало, собаки тоже могут переживать стресс. Характерные симптомы — гиперактивность или апатия, изменения в поведении или повторяющееся поведение. Иногда причина кроется в том, как мы обращаемся со своими питомцами, даже если нам и в голову бы не пришло как-то ему навредить.

Любому хозяину важно понимать, что значит стресс для собаки. Мы в AdMe.ru уверены, что вы хотите для своих хороших мальчиков и девочек только лучшего, поэтому провели небольшое исследование, чтобы понять, что можно делать и чего нельзя, когда речь идет о собаке, испытывающей стресс. Не пропустите бонус в конце статьи.

1. Оставлять их надолго одних

Боязнь разлуки или стресс часто переживают молодые собаки, которые еще не привыкли к тому, что их оставляют одних. Очень старые собаки также подвержены этому страху, потому что с возрастом они уже не могут позаботиться о себе должным образом. Боязнь разлуки проявляется деструктивным поведением, постоянным лаем или воем, когда вы уходите и возвращаетесь. Некоторые собаки могут даже справлять нужду дома. Чтобы собака привыкла к отсутствию хозяина, рекомендуется не оставлять ее одну больше, чем на 6–8 часов. Перед тем как уйти, нужно закрыть двери и окна, чтобы исключить побег, проследить, чтобы воды и еды было достаточно, и оставить игрушки, чтобы собака могла себя развлечь. Также перед уходом следует около 20 минут не обращать внимания на своего питомца. Сделайте то же самое, когда вернетесь. Не приветствуйте и не гладьте собаку, пока она не успокоится. Только после этого можно перестать ее игнорировать.

2. Водить их на очень коротком поводке и не позволять бегать вокруг

Все знают, что собакам необходима активность на свежем воздухе. Это особенно актуально для собак, живущих в квартирах. Если у вас нет возможности отпускать собаку бегать свободно, вам следует обзавестись длинным поводком. Прогулки на коротком поводке могут причинить собаке как физический, так и психический вред. И в итоге это повлияет на ее поведение. Попробуйте вывести своего питомца в сквер, парк или на открытую площадку, чтобы он побегал свободно. Лучше делать это хотя бы пару раз в неделю, чтобы собака не нервничала и оставалась в хорошей физической форме. Если вы гуляете на поводке, убедитесь, что он достаточно ослаблен, чтобы собака чувствовала себя свободно во время бега. Это сложнее, если речь идет о крупном питомце, но и тут возможны варианты. Например, тренировочный поводок и недоуздок позволят собаке гулять без стресса.

3. Воспитывать методом кнута

Согласно исследованию, собаки, выросшие во враждебной среде, чаще страдают от стресса. Постоянные наказания, крики, рывки поводка, принуждение выполнить команду сидеть путем нажима на спину могут вызывать беспокойство. Это также может привести к тому, что ваша собака станет агрессивной и откажется играть с другими собаками. Вместо жестких мер попробуйте позитивное подкрепление. Когда собака выполняет команду, похвалите ее, погладьте, дайте лакомство. Если она не делает то, о чем вы просите, никогда не бейте и не кричите на нее. Твердо скажите «нет». Если вы будете это повторять, собака в итоге поймет, что вы от нее хотите.

4. Делать вид, что бросаете мячик (и не бросать)

Ни одно занятие в мире не делает собаку счастливее, чем игры с хозяином. Это развивает эмоциональную связь. Но есть некоторые игры, которые нравятся только людям. Например, когда вы притворяетесь, что бросаете мячик, а на самом деле прячете его за спиной. В первый раз собака порывается побежать за мячиком, но если вы повторяете это снова и снова, то она начинает чувствовать тревогу и замешательство. Ей не кажется забавной такая игра. Мало-помалу такое поведение может привести к тому, что собака перестанет вам доверять. Исследования показали, что игры с хозяином влияют на уровень кортизола у собак. Кортизол — это гормон, регулирующий стресс. Так что не стоит с ней так шутить. Если бросаете мяч, дайте собаке его принести. Также в процессе игры собаку можно обучить многим трюкам, например давать лапу.

5. Не защищать собаку от громких звуков

Находясь под постоянным воздействием громких звуков, таких как высокочастотный шум, пронзительная музыка, взрывы петард, гудки автомобилей, не только собаки, но и люди испытывают стресс. Разница в том, что собаки не знают, что производит эти звуки, поэтому они их пугают. Пульс собаки ускоряется, уровень стресса стремительно растет. Представьте, если бы вы слышали звук, но откуда он исходит, определить не могли! Чтобы уберечь собаку от стресса такого рода, важно устроить для нее убежище, место, в котором она могла бы чувствовать себя в безопасности. Возможно, питомец сам выберет такое место. Оно может быть под кроватью, под столом или в большой коробке. Не пытайтесь собаку оттуда достать. Дайте ей успокоиться, и она выйдет сама. Постарайтесь сделать так, чтобы собака как можно меньше подвергалась воздействию громких звуков, а если это невозможно, включите фоном тихую приятную музыку.

6. Не давать им обнюхивать все, что хочется

Ваш питомец получает информацию о своем окружении и других собаках с помощью обоняния. Когда вы тянете за поводок четвероногого друга, который что-то обнюхивает, вы лишаете его возможности идти в ногу с этим миром. Нос собаки — особый инструмент, с его помощью она получает необходимое ей второе представление о мире. Так что в следующий раз, когда вы выйдете на прогулку с вашим шерстяным компаньоном, попробуйте следовать за ним туда, куда ведет его нюх. Если он остановится что-то понюхать, наберитесь терпения и дайте ему закончить.

7. Обнимать их слишком часто и трогать за морду

Демонстрировать привязанность свойственно человеку. Но собаки воспринимают это несколько иначе. Многие из них проявляют признаки дискомфорта, беспокойства или стресса, когда мы слишком часто их тискаем. Также им не нравится, когда трогают морду, особенно чужие. Когда собака видит опускающуюся руку, она может решить, что ее хотят ударить. Если вы видите, что во время крепких объятий собака зевает, опускает уши, смотрит в другую сторону, ворчит или встает, чтобы уйти, значит ей не нравятся подобные ласки. Все собаки разные, есть такие, которые сами просят, чтобы их обняли или погладили. Но если вы видите, что питомцу это не по душе, остановитесь. Если вы хотите приласкать собаку, опустите руку на уровень ее морды, и пусть она сама к вам подойдет медленно и спокойно.

8. Использовать разные слова для одних и тех же ситуаций

Разговаривать с питомцем так, как будто он вас понимает, — это нормально. Но когда вы отдаете ему команды, то старайтесь всегда использовать одно и то же слово: «сидеть», «лежать», «ко мне» и т. д. Не нужно отдавать синонимичные команды, ведь собака не понимает, что «апорт» и «принеси» имеют одинаковый смысл. Собака запутается, она будет осознавать, что вы хотите, чтобы она что-то сделала, но что именно, понять не сможет. Когда вы отдаете команды, следите за своей интонацией, а также обращайте пристальное внимание на язык тела: собака будет намного лучше реагировать на визуальные стимулы. Регулярно повторять одни и те же команды в ваших интересах. Собаки любят рутину, поэтому не думайте, что питомцу будет скучно, если несколько минут в день вы будете тратить на повторение изученного ранее.

9. Наряжать их

Собаки, как правило, более терпеливо относятся к одежде, чем кошки. Собаки некоторых пород вообще не имеют ничего против, особенно если одежда помогает им и согревает их в холод. Но большинству собак наряды не нужны, одежда их расстраивает и доставляет сильный дискомфорт. Вам следует понаблюдать, как четвероногий друг отреагирует на костюм. Если вы заметите явные признаки раздражения, не заставляйте собаку делать то, чего она не хочет. Это вызывает у животных сильный стресс. Кроме того, материалы, из которых сделана одежда, могут травмировать кожу собак.

10. Не придерживаться распорядка дня

Собаки — животные, которым нравится жить так, как они привыкли. Соблюдение распорядка дня помогает им чувствовать себя счастливее и в большей безопасности, а также легче переживать перемены. Животные, у которых нет установленного распорядка дня, чаще испытывают стресс, страдают от депрессии и проявляют беспокойство. Заводить распорядок дня лучше сразу, как только в доме появился щенок. Составьте график сна, кормления, посещения туалета, прогулок и игр. Это поможет укрепить ваши с питомцем отношения. Если вы не отклоняетесь от привычного расписания, то легко можете добавлять в него новые занятия, не беспокоясь о том, что это выбьет собаку из колеи.

Бонус: если вы испытываете стресс, то и собака тоже

Исследования показали, что собакам передается настроение хозяев. Так что если у вас стресс, то, скорее всего, у вашего шерстяного друга тоже. Ученые измеряли уровень кортизола (гормона стресса) как у владельцев, так и у собак, принимавших участие в исследовании. Они обнаружили, что по большей части в результатах людей и собак есть корреляция: когда у хозяев высокий уровень кортизола, то у их питомцев тоже, и наоборот. Результаты исследования лишний раз доказывают, насколько сильна связь между людьми и их питомцами. Так что если мы заботимся о здоровье своих собак, то должны начать с собственного благополучия. Итак, если вы заметили, что ваш питомец ведет себя странно, обратите внимание на свое самочувствие: может быть, вам пора расслабиться и насладиться самой искренней и бескорыстной дружбой.