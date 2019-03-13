10 вещей, которые не любят собаки, а мы продолжаем это делать

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Собака — это не только большая живая игрушка для вас или ваших детей, но и большая ответственность за еще одного члена семьи. Ученые доказали, что наши мохнатые питомцы не всегда любят, когда мы совершаем конкретные действия, например бесконечно обнимаем их, посмеиваемся над ними, и терпят это только потому, что очень дорожат нами.

AdMe.ru подготовил для вас чек-лист, чего не стоит делать со своей собакой, чтобы она чувствовала себя счастливо и в безопасности.

1. Обнимать

В ходе исследований было установлено, что во время объятий у 81,6 % собак был замечен хотя бы один признак стресса или тревоги, 7,6 % это понравилось и 10,8 % отреагировали нейтрально. Основными показателями стрессового состояния были опущенные уши, грустный взгляд (виден белок глаз) или, наоборот, закрытые глаза, отвернутая голова, чтобы избежать зрительного контакта с обнимающим. Поэтому в следующий раз, когда решите это сделать, посмотрите на реакцию своего питомца.

2. Трогать за морду

Обычно собаки связывают любое действие сверху как знак угрозы. Например, вы заметили, что ваш четвероногий друг в это время пятится назад, отворачивается и всячески пытается избежать подобных ласк. Тогда перестаньте это делать. Таким образом он говорит вам о своем недовольстве. Более того, может начать защищаться и укусить.

3. Торопить на прогулках

Во время прогулки собака, помимо своей главной цели — справить нужду, еще исследует окружающий мир и знакомится с ним и его представителями, одним словом, социализируется. Большой плюс — игра и активные упражнения на свежем воздухе с любимым хозяином, которых ей может не хватать дома. Поэтому позвольте ей насладиться прогулкой и не гоните после 5 минут пребывания на свежем воздухе домой.

4. Забывать о дрессировке

Всем, даже людям, нужна система правил, чтобы не было хаоса. Если с котами все более-менее понятно и они — создания, гуляющие сами по себе, то про собак этого точно нельзя сказать. Им обязательно нужны дрессировка и правила, которые нельзя нарушать, иначе рискуете получить избалованного и ленивого питомца, доедающего последнюю пару вашей обуви. К примеру, они обязательно должны отзываться на кличку и знать команды «сидеть», «ко мне», «место», «ждать», «фу», «нельзя». Во время обучения хозяин: выстраивает здоровые положительные отношения со своей собакой;

учит правильно вести себя в обществе и реагировать на окружающих;

повышает уровень коммуникабельности собаки;

дает ей достаточное количество активных упражнений для поддержания тонуса тела и эмоциональной разрядки.

5. Использовать крик во время наказания

Конечно, бывает так, что молчать больше нет сил, ведь посреди зала снова появилась очередная лужа. Но крик не поможет добиться чего-либо от вашей собаки. Если вы используете громкий голос во время дрессировки, питомец может просто спутать обучение и наказание. Поэтому, если он сделал пакость, задумайтесь: возможно, ему было скучно или вы пропустили пару уроков дрессировки. А вместо наказания используйте воспитательную беседу строгим тоном.

6. Наряжать в костюмы не в холодное время года

В холода нужно позаботиться о том, чтобы ваш любимец не заболел, и запастись теплой одеждой. Но не стоит скупать все собачьи наряды под цвет вашей сумочки или пальто. Ведь благодаря шерсти животное самостоятельно регулирует температуру своего тела. А если вы уже одели собаку, то смотрите в оба, чтобы она не застряла в одежке и не перегрелась.

7. Пугать громкими звуками

Страх — большая проблема всех собак. Некоторые даже рождаются с генетической предрасположенностью к этому чувству. Если с детства их не приучать к определенным звукам, то впоследствии это может перерасти в психологические травмы, которые исправит только квалифицированный специалист. К таким звукам относятся щелчки тостера или микроволновки, звуки фейерверков, работающий пылесос или фен и т. п. Если случилось так, что ваш друг испугался, то его необходимо отвлечь от этого звука лакомством, а позже приучить и показать, что ничего опасного в этом нет.

8. Заставлять играть со своими друзьями, которые вашим питомцам не нравятся

Какими бы хорошими и добрыми, на ваш взгляд, друзья ни были, животному они могут не понравиться. В этом случае не стоит его заставлять давать лапу и терпеть поглаживания. Собака будет пытаться защитить себя и вас от возможной опасности, даже если никакой угрозы нет. Поэтому, находясь в незнакомом обществе, обратите внимание на жесты и движения питомца: прячется ли он за вами, рычит или просто отворачивается и терпит прикосновения.

9. Дразнить их ради своей забавы

Поначалу собака может воспринимать дразнилки как игру, но со временем она поймет, что это не так. Например, вы ее постоянно подзываете, чтобы якобы что-то дать, но ничего не даете или дергаете за хвост, потому что она потешно защищается, или просто подсмеиваетесь над ней. Таким образом вы можете потерять доверие собаки, а впоследствии и хозяйский авторитет.

10. Разрешать находиться в местах с сильными запахами

Собака способна различать и запоминать около 1 млн запахов даже на больших расстояниях. Поэтому надо бережно относиться к этой чудо-способности вашего питомца. А некоторые запахи могут даже притупить нюх или вызвать нарушения нервной системы. Совершая уборку с помощью хлорированных средств или обильно используя духи, предварительно отведите своего четвероногого товарища в другую комнату и дайте любимую игрушку или лакомство, чтобы он не заскучал.

А что из того, что вы делаете, не любит ваша собака?