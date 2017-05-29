10 умилительных пород собак, о которых почти никто не знает

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В мире существует огромное количество пород собак. Не все они сегодня официально признаны и зарегистрированы, но ведь это огромная свобода в выборе компаньона, который подходит именно вам. AdMe.ru предлагает посмотреть на некоторые новые породы собак и вместе удивиться их разнообразию.

Термин «лабрадудль» появился в 50-е годы прошлого века. Эти собаки используются в поисково-спасательных работах, канистерапии и в качестве собак-поводырей.

Эта порода была выведена в 1987 году. Такие собаки славятся своим интеллектом и не стесняются выражать свою любовь хозяину, постоянно угождая ему.

Американский булли был выведен в 1980-х как собака-компаньон для всей семьи. Обладает спокойным и покладистым характером и почти не проявляет агрессии. Исключение — когда любимому хозяину грозит опасность.

Порода получила свое название от города Леонберг, мэр которого и вывел ее. Собаки отличаются уравновешенным темпераментом. Может быть как охранным псом, так и компаньоном.

Этот выносливый пес, любящий воду, отлично подходит на роль водного спасателя. Он невероятно добр к людям и подходит на роль семейного любимца.

Пагли были выведены в 1990 году. Эти собаки умны и активны, но иногда могут проявлять упрямство.

Порода известна с 1950-х. Эти милые собачки обожают компанию людей, с удовольствием играют и прекрасно осваивают различные трюки.

Американская эскимосская собака — близкий родственник немецкого шпица. Это нежная комнатная собака, которая при этом может быть и сторожевой. Но, к сожалению, эта белоснежная прелесть подвержена многим болезням.

Это редкая порода собак, выведенная в начале прошлого века. Собачьих пород в ней намешано немало — все для того, чтобы получился серьезный служебный пес — быстрый и выносливый.

За свой «плюшевый» вид эта дизайнерская порода получила прозвище «медвежонок Тедди». Такие собачки обожают компанию, особенно детей, и ненавидят оставаться одни.