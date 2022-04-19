10 товаров для питомцев, которые бесполезны и даже опасны, но их продолжают покупать

Мы заботимся о своих питомцах не меньше, чем о себе. Поэтому бывает трудно удержаться и не купить кошке очередной мячик, а собаке лакомство с новым вкусом. Но иногда мы увлекаемся и приобретаем товары, которые в лучшем случае не приносят животным пользы, а в худшем — могут им навредить.

Мы в AdMe.ru разобрались в основных правилах ухода за животными и узнали, от покупки каких вещей стоит отказаться при следующем походе в зоомагазин.

1. Одежда

Милые костюмчики больше нравятся людям, а не собакам. Животным одежда может быть полезной только в нескольких случаях. Она подойдет породам с короткой шерстью для зимних прогулок или питомцам, которые перенесли операцию и постоянно облизывают швы (одежда не позволит им это делать). В остальных ситуациях модный наряд навредит: собаке будет сложно в нем двигаться и общаться с другими животными с помощью языка тела.

2. Некоторые лакомства

Печенье и другие поощрительные вкусняшки не принесут пользы, а навредят питомцу, если не знать меры. Очень легко перестараться и дать собаке слишком много лакомств, из-за чего она получит больше калорий, чем ей необходимо. Допустимое количество поможет определить ветеринар. А некоторые специалисты вообще советуют заменять печенья и косточки, в которых может быть слишком много жира и сахара, на овощи. Например, на морковь и зеленую фасоль.

3. Витамины

Большинству питомцев не нужны витамины и другие добавки к пище: они получают их из корма. Тем животным, которые питаются домашней едой, может не хватать полезных элементов. Но понять, каких именно витаминов недостает в рационе питомца, сложно. Поэтому его диету стоит обсудить с ветеринаром.

4. Лапомойка

Лапомойка — это небольшой стакан с ворсинками. В него наливают воду, помещают лапу собаки и слегка крутят. Таким образом легко отмыть питомца после прогулки, но на практике это устройство может оказаться не слишком полезным. Судя по отзывам, подобрать подходящую по размеру лапомойку не так просто. Кроме того, после чистки каждой лапы нужно делать перерыв и менять воду. Да и вряд ли на прогулке пес испачкает только лапы — шею, живот и хвост все равно придется мыть обычным способом.

5. Питьевой фонтан

Некоторым кошкам действительно больше нравится пить воду, льющуюся из фонтана, а не просто лакать ее из миски. Но хозяевам питомцев не стоит покупать фонтан в надежде облегчить себе жизнь. В нем воду нужно менять так же часто, как в обычной миске. А еще придется регулярно его чистить (не со всеми моделями это делать удобно) и менять фильтры.

6. Спрей-антицарапка

Чтобы отучить кота точить когти о диван, можно использовать отпугивающий спрей. Но владельцы питомцев дают этим средствам неоднозначные оценки. Лучше не отгонять кота от мебели, а приучить его царапать только определенные разрешенные поверхности. Подойдет покупная когтеточка или самодельная — из картона, деревяшек или старого ковра. Стоит поэкспериментировать с разными материалами, ведь у всех кошек свои предпочтения.

7. Декор в аквариум

Искусственные растения, фигурки и домики из пластика могут красиво смотреться в аквариуме, но при этом стать угрозой для питомца. Жесткие пластиковые растения особенно опасны для рыб отдельных видов. Например, телескопы рискуют повредить о листья глаза. Лучше покупать растения из шелка.

8. Колеса для грызунов

Во время бега в колесе, которое состоит из отдельных прутьев, хомяк может оступиться и повредить лапу. Чтобы избежать этого, лучше покупать безопасные сплошные колеса. Но и с ними нужно соблюдать осторожность. Если один хомяк попытается пробежать под колесом, пока в нем играет другой, он получит травму. А для грызунов с хвостами, например крыс, эти игрушки вообще не предусмотрены.

9. Игрушки для попугаев

Не следует покупать много игрушек. Большинству попугаев хватает 1–2 предметов. Куда важнее сберечь свободное пространство в клетке для полетов. Некоторые игрушки не подходят попугаям из-за того, что представляют опасность: в веревках могут запутаться лапы птицы, а хрупкие и мелкие детали она наверняка захочет отломать и проглотить.

10. Лазерная указка

Со стороны кажется, что животные любят бегать за неуловимым лучом, но иногда эта игра вредит кошкам и собакам. Дело в том, что животным нравится добиваться успеха и ловить свою добычу. А если погони не дают никакого результата, у кошек и собак могут начаться проблемы с поведением: они будут бросаться на любые источники света и тени.