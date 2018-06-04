10 спасенных животных, которые заслуживали лучшей жизни и получили ее

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В мире много животных, повидавших и лучшие, и худшие стороны человечества. Жестокость и равнодушие оставили глубокие раны, но нашлись добрые люди, которые смогли вернуть им веру в добро. Мы собрали 10 мини-историй о преображении питомцев, которые растопят даже самое ледяное сердце.

Мы в AdMe.ru понимаем, что тема эта слишком душещипательна, и поэтому в качестве бонуса приготовили вам кое-что для разрядки, чтобы поднять настроение.

1. Хаски по кличке Хоуп (от англ. hope — «надежда»)

Рико Соегиарто возвращался домой с работы, когда увидел больного, истощенного щенка непонятной породы. Парень не смог пройти мимо умирающего животного и забрал собаку домой. Через 10 месяцев тщательного ухода, хорошей еды и ласки Хоуп превратилась в красавицу хаски с густой блестящей шерстью и полными преданности красивейшими голубыми глазами.

2. Бульдог-полукровка Билли

В объектив одной из видеокамер, установленных в лесном угодье супругов Келлс, попал истощенный пес, бродивший по окрестностям. Когда его нашли, он не мог двигаться, а спасатели сказали, что еще один день без помощи он бы не протянул. Спустя несколько месяцев упорного лечения, в окружении заботы и добра, Билли вернул форму, а вместе с ней и свое доверие к людям.

3. Кошка Герцогиня

Герцогиня Чудо-Кошка попала в приют после автомобильной аварии, в результате которой у нее была сломана челюсть. В другом месте ее усыпили бы, но местный врач решил рискнуть, взявшись за сложную операцию. За время, пока новая хояйка Герцогини через соцсети собирала средства на ее лечение, малышка стала звездой интернета, покорив всех своей загадочной улыбкой.

4. Койдог Зельда

Гибрид койота и собаки Зельда попала в руки своего будущего хозяина, когда ее вес был всего около 9 кг. Она была больна и истощена, шансов на выживание было очень мало. Как и другим животным из нашей подборки, Зельде понадобилось несколько месяцев, чтобы восстановить здоровье, но есть одна особенность, отличающая ее от других собак-найденышей. Койдоги очень независимые и энергичные, почти не поддаются дрессировке, доставляя хозяевам массу хлопот. Напишите в комментариях, а вы бы рискнули оставить такую шкодницу у себя?

5. Кошка Гадис

В индонезийском городе Семаранг посреди жилого квартала бродила едва живая кошка. По ее внешнему виду было заметно, что долго в таком состоянии она не протянет. Девушка по имени Амира не смогла пройти мимо и забрала ее домой, где окружила теплом и заботой. На средства, собранные через интернет, кошечку Гадис удалось вылечить, и теперь о тяжелом прошлом напоминает только ее короткий хвост.

6. Питбуль Брикс

Бриксу выпала нелегкая участь, о чем красноречиво говорило состояние не только его здоровья, но и психики. Каждый раз, когда кто-то поднимал рядом с ним руку, пес съеживался от страха, готовясь к тому, что его сейчас будут бить. Чтобы вернуть этой собаке доверие к людям, волонтерам приюта пришлось постараться не один месяц. А в день, когда его забирали в новую семью, на мордашке Брикса впервые появилась улыбка счастья.

7. Львы Кан и Шейла

Кана и Шейлу конфисковали из одного развлекательного заведения, где за животными не ухаживали и довели их здоровье до плачевного состояния. У льва были серьезные проблемы с костями, он хромал на передние лапы и не мог держать заднюю часть туловища, а кончик его хвоста был сырым и опухшим из-за постоянного жевания (скорее всего, от стресса или скуки). Львица была буквально на грани смерти: она не могла глотать и передвигаться на лапах, но вовремя сделанный анализ помог выявить токсоплазмоз и назначить правильное лечение. О том, как прошли несколько месяцев реабилитации, можно судить по внешнему виду диких кошек, которыми теперь невозможно налюбоваться.

8. Пиренейская горная Пайпер

Пайпер нашли едва живой в мусорном контейнере. Она была очень грязной и плохо пахла. Когда собаку отмыли, волонтеры и врачи приюта были поражены тем, насколько прекрасна эта белоснежная красавица редкой породы. Очень скоро, после груминга и пары удачных фото, выложенных в сеть, Пайпер посчастливилось найти заботливую семью, где она стала настоящей любимицей.

9. Бульдог Лилу

Сейчас Лилу живет в любящей семье, где, помимо нее, есть еще два питомца, которых хозяева тоже взяли из приюта. Три года назад ее подобрали на безлюдной улочке Орегона в ужасном состоянии: бедняжка лишилась шерсти из-за тяжелой формы чесотки, была истощена и напугана. Несколько месяцев бережного ухода и ласки вернули Лилу доверие к человеку, и сейчас она наслаждается беззаботной собачьей жизнью.

10. Бельчонок Тинтин

Крошечный бельчонок упал с высоты 4-го этажа, сильно ударившись о ветку, которая оставила на его груди огромную рану. Мама-белка спустилась к своему малышу, обнюхала его, потрогала лапкой и убежала, видимо, решив, что он не выживет. Декан Андерс, хозяин сада, наблюдавший всю эту картину, не смог оставить кроху умирать и забрал его домой. Благодаря самодельной футболке из носка Тинтин не мог расчесывать рану, но понадобилось почти полгода, чтобы она полностью зажила. За это время бельчонок полностью одомашнился и сегодня даже «ведет» свой блог, где можно почитать его историю и узнать, как ему живется сейчас.

Бонус: поющий бульдог Уолтер

Уолтер не приемный и всегда жил в любви и ласке, но поет он так душевно, что мы не смогли удержаться от того, чтобы познакомить вас с ним. Как думаете, о чем его песни?