10 секретов здоровья, которые мы можем подсмотреть у животных

Если вы уже давно мечтаете привести себя в форму, но вас смущают тяжелые штанги, гири и прочие атрибуты тренажерных залов и вам хочется более простых упражнений, попробуйте решить этот вопрос нестандартным способом — взгляните на животных. Их движения естественны, и они в хорошей физической форме. Поэтому просто смотрите на них и повторяйте.

AdMe.ru выбрал для вас упражнения, которые помогут любому офисному работнику обрести гибкость и силу наших первобытных предков.

1. Потягиваем спину как кот

Поза кошки (марджариасана) — одна из самых простых, но полезных асан в йоге. Выполнять ее можно каждый день без специальной физической подготовки в домашних условиях. Это упражнение полезно даже тем, у кого сколиоз. Повторяя его за котом, вы забудете о проблемах с позвоночником, сделаете суставы более подвижными, укрепите слабые мышцы и улучшите кровоснабжение внутренних органов.

2. Висим и лазаем как обезьяна

Помните, как в детстве вы любили лазать по деревьям будто обезьяна? А потом вы выросли, и это занятие стало не для взрослых. А зря. Американские исследователи из Университета Северной Флориды доказали, что балансирование на перекладине и лазание по деревьям хотя бы пару часов в день увеличивают объем рабочей памяти и улучшают умственные способности. Делая динамичные упражнения, где нам приходится думать, мы тренируем не только мышцы, но и наш мозг. Поэтому в перерывах между работой превращайтесь в обезьяну. Повисите на ближайшей ветке или перекладине.

3. Бежим как гепард

В мире животных, чтобы поймать добычу или чтобы ею не стать, нужно уметь быстро бегать. Гепард, например, способен развивать скорость 120 км/ч. В разумных пределах бег — это всегда польза и здоровье (если у человека нет болезней и противопоказаний). Это лучшее лекарство от депрессии, нервного напряжения и других «прелестей» современной жизни. Поэтому учитесь у животных. Если хотите сохранить здоровье в этом сумасшедшем мире, найдите время для пробежек.

4. Прыгаем как антилопа

Антилопа — одно из самых прыгучих животных. В длину она способна прыгнуть до 10 метров, а в высоту — до 3 метров. Мы не призываем вас стремиться к таким показателям, просто хотим напомнить, что прыгать тоже очень полезно для здоровья. Например, можно прыгать на скакалке. Совсем как в детстве. Если хотя бы 5 минут в день вы будете уделять этому простому упражнению, то защитите себя от остеопороза.

5. Плаваем как рыба

Плавание в бассейне сжигает калории и позволяет человеку оставаться в отличной форме — стройным и полным сил.

Польза от плавания для больных людей колоссальна. Например, Американская ассоциация диабетиков рекомендует плавать не менее 3 раз в неделю, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови. А люди, страдающие артритом, чувствуют себя гораздо лучше после бассейна.

6. Лазим по горам как козел

Скалолазание тренирует не только мышцы, но и мозг. Ведь здесь над каждым движением нужно хорошенько подумать. И хотя необходима предварительная физическая подготовка, чтобы заниматься этим, лазание по горам — отличный способ отвлечься от городской суеты и провести время с пользой на природе. Интересный факт: в ходе исследований оказалось, что скалолазание наименее травматично по сравнению с футболом, баскетболом и другими видами спорта.

7. Выгибаемся как змея

Поза кобры (бхуджангасана) — одна из классических поз в йоге для здоровой спины. Положительный эффект от регулярного выполнения этого упражнения трудно переоценить. Оно омолаживает глубокие мышцы живота и спины, заставляет щитовидную железу, кишечник и почки работать лучше, делает позвоночник менее скованным.

У этого упражнения есть противопоказания, например беременность или серьезные травмы спины.

8. Качаем мышцы, таская тяжести, как жук-скарабей

Несколько силовых тренировок в неделю пойдут на пользу всем, а особенно мужчинам. Они не дают нам толстеть, мышцам стать дряблыми, а костям хрупкими. Последние исследования подтвердили, что у людей, которые регулярно «таскают железо» значительно снижается риск инсульта.

9. Высыпаемся как ленивец

При современном ритме жизни мало кто может похвастаться тем, что высыпается. Ленивец, например, спит по 15 часов в сутки. Людям нужно гораздо меньше, нам хватает и 7–8 часов.

Но не стоит недооценивать сон. Если человек не высыпается, то в организме вырабатывается гормон стресса кортизол, который плохо влияет на память. Человек становится рассеянным и плохо воспринимает новую информацию.

10. Радуемся жизни как собака

Первенство по жизнерадостности среди животных занимают собаки. У них мы вам советуем учиться ловить каждый момент жизни и наслаждаться им, не задумываясь о проблемах глубоко. Гуляйте почаще на свежем воздухе, знакомьтесь с новыми людьми и улыбайтесь. Хотя недавно ученые пришли к выводу, что и среди собак бывают как оптимисты, так и пессимисты.

А как вы поддерживаете себя в хорошей физической форме?

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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