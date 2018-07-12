10 медуз, от которых надо держаться подальше. И что делать, если вас все-таки ужалили

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Тоже ждете отпуска, чтобы провести его на море? Как бы мы ни любили беспечно плескаться в его волнах, не стоит забывать, что в них может скрываться опасность. А именно медузы — часто симпатичные, но нещадно жалящие. И пусть они почти целиком состоят из воды, стрекательные клетки многих из них содержат яд, который впрыскивается в жертву быстрее, чем летит пуля. Так что самое время узнать, к каким медузам не стоит приближаться даже ради красивой картинки и что делать, если вас все-таки ужалили.

Мы в AdMe.ru выбрали 10 опасных медуз, чей яд способен спровоцировать серьезную аллергическую реакцию и даже может быть опасен для здоровья и жизни. Надеемся, вам не придется столкнуться ни с одной из этих медуз. Но осторожность не повредит.

Морская оса (Chironex fleckeri)

Эта медуза проворнее своих сородичей и более опасна: в то время как обычные медузы реагируют на свет и плывут по течению, эта использует зрение и сама решает, куда плыть. Ее щупальца могут достигать 1,5 м в длину, а запаса яда одной морской осы хватит, чтобы убить 50 человек. Где встречается: тропические моря Австралии и Океании.

Морская крапива (Chrysaora)

Обычно особь достигает 30 см в диаметре, а ее 24 щупальца могут быть до 2 м длиной. "Укус" морской крапивы чрезвычайно болезненный, после него остаются сыпь и ноющая боль, но по крайней мере эти медузы жизни не угрожают. Где встречается: побережья Северной Америки, Атлантический и Индийский океаны.

Ируканджи (Carukia barnesi)

Сама медуза достигает всего 15–20 мм в диаметре, а вот ее щупальца могут быть и 35 см длиной. Не дайте ее размерам и миловидности обмануть вас: это одна из самых опасных и ядовитых медуз в мире, последствия контакта с ней даже получили специальное название — синдром ируканджи. Малого количества яда достаточно, чтобы вызвать сильные боли в разных частях тела, рвоту, спазмы, жжение кожи, учащенное сердцебиение, повышенное давление и острую сердечную недостаточность. Где встречается: берега Австралии и Океании.

Львиная грива (Cyanea capillata)

Настоящая медуза-гигант: диаметр купола может достигать 2,5 м, а щупальца — 30 м в длину. За красоту ее не зря прозвали львиной гривой, но щупальца этого морского обитателя оставляют очень болезненный ожог, а токсины в яде могут вызвать аллергию у человека или убить мелкую рыбу. Где встречается: во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов.

Физалия (Physalia physalis)

Португальский кораблик, он же физалия, — это даже не медуза, а целая колония полипоидных и медузоидных особей. Под небольшим красивым пузырем скрываются очень длинные «щупальца» — на самом деле это полипы, покрытые стрекательными клетками со смертельно опасным ядом. Их длина может достигать 10 м. Физалии передвигаются группами до 100 колоний, и иногда на курортах из-за них приходится закрывать целые пляжи. Где встречается: тропические моря, но часто появляется в морях умеренного пояса.

Корнероты (Stomolophus meleagris)

Сферический купол этой медузы чем-то напоминает пушечное ядро. В некоторых странах, например Китае, корнероты считаются даже съедобными (после соответствующей обработки, конечно). Однако следует помнить, что яд этой медузы содержит токсины, которые могут вызвать у людей проблемы с сердцем. Где встречается: средне-западная часть Атлантического океана, восточно-центральная и северо-западная части Тихого океана, Средиземное, Азовское, Черное и Красное моря.

Крестовички (Gonionemus vertens)

Колокол этой маленькой медузы достигает всего 80 мм, а на тельце виден красно-коричневый крестик. У нее очень много щупалец, которые способны сильно растягиваться. Крестовички очень больно жалят, но, к счастью, их "укусы" не смертельны. Где встречается: прибрежные воды Китая и Калифорнии.

Медуза Alatina alata

Самые крупные особи этой медузы встречаются в Тихом океане и достигают 30 см в длину. Гавайские особи меньше — до 15 см в длину. Эти медузы тоже вызывают смертельно опасный синдром ируканджи, а прозрачный купол делает их еще более незаметными в воде.

Где встречается: между Тихим, Атлантическим и, возможно, Индийским океаном, а также на побережье Пакистана.

Номура (Nemopilema nomurai)

Это одна из самых больших медуз в мире: ее диаметр достигает 2 м, а весить она может около 200 кг. Номуры опасны не только тем, что ядовиты, они также повреждают рыбацкое оборудование. Известен случай, когда из-за них было потоплено рыболовецкое судно: медузы забили сети, и экипаж не смог с ними справиться. Где встречается: дальневосточные моря Китая, Японии, Кореи и России.

Пелагия ночесветка (Pelagia noctiluca)

Медуза может излучать свет короткими вспышками, а ее окрас варьируется от розового и пурпурного до золотистого. Их часто выносит волнами на пляжи, так как они обитают у берега. Хоть медузы и небольшие (6–12 см в диаметре купола), жалят они больно, и их яд вызывает жжение, воспаление, аллергическую сыпь и оставляет волдыри. Где встречается: Средиземное и Красное моря, Атлантический и Тихий океаны.

Что делать, если вас ужалила медуза?

Сразу же хорошо промойте место ожога уксусом: он нейтрализует стрекательные клетки.

Продолжая поливать ожог уксусом, аккуратно удалите щипчиками остатки щупалец. Они могут продолжать жалить при контакте с кожей, поэтому лучше убирать их в перчатках или, если их нет под рукой, надев на руки полиэтиленовые пакеты.

Приложите грелку или вымачивайте ожог в горячей воде минимум 20–40 минут. Температура должна быть не менее 45 ºC, но не слишком высокой, чтобы не обжечься. Это уменьшит воспаление.

Примите антигистаминный препарат и нестероидное противовоспалительное средство (например, ибупрофен).

Если на коже есть открытые ранки, очищайте их и обрабатывайте мазью с антибиотиком 3 раза в день. При необходимости наложите повязку.

Обратитесь к врачу, если жжение и воспаление не проходят.

Когда нужно обратиться к врачу?

Необходимо сразу же вызвать скорую помощь в следующих случаях: если вас ужалила смертельно ядовитая медуза из перечисленных выше;

если это была очень большая медуза или если вы слышали сообщения о ядовитых медузах в данной местности;

если поражена большая часть руки или ноги, велика площадь повреждения, а также если медуза ужалила в лицо (особенно в области глаз) или в пах;

если на кожу попало очень много щупалец;

если вы испытываете тошноту, головокружение, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, мышечные спазмы или теряете сознание;

если сыпь быстро распространяется по коже или появляется вдали от места ожога;

если развивается тяжелая аллергическая реакция;

если медуза ужалила ребенка, пожилого или человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями либо аллергией.

Чего ни в коем случае нельзя делать при "укусе" медузы

Нельзя поливать пораженную область водой (особенно пресной), мочой, алкоголем, пеной для бритья.

Нельзя посыпать ожог пищевой содой.

Нельзя соскребать щупальца и пытаться стереть их полотенцем. Все эти способы неэффективны и, более того, могут ухудшить состояние потерпевшего.

Теперь вы знаете, каких медуз стоит избегать и как оказать помощь в случае контакта с медузой. А какие меры предосторожности соблюдаете вы, собираясь на море?