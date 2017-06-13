10 самых крошечных собак в мире, которых так и хочется потискать
Все люди делятся на 2 типа: те, кто любят кошек, и те, кто отдают предпочтение собакам. Кажется, крошечные породы песиков были созданы для того, чтобы сломать эту систему.
AdMe.ru предлагает посмотреть на самых маленьких собачек в мире и, конечно, тут же в них влюбиться.
Чихуахуа
Чихуахуа признана самой маленькой породой собак в мире. Она названа в честь мексиканского штата, где была обнаружена в 1850 году. Рост этих крох — 15–23 см. Несмотря на миниатюрность, чихуахуа умеют проявлять характер.
Померанский шпиц
Песик с очень мягкой шерстью и ростом 18–22 см. Существует 3 вида шпицев: с «лисьей» мордочкой, «кукольный» и «медвежий» тип. Эти малыши обожают движение и отличаются сообразительностью.
Брюссельский гриффон
Декоративная порода собак, выведенная в Бельгии. Рост этих песиков — от 22 до 28 см, вес — до 4,5 кг. Брюссельские гриффоны очень игривые и в то же время послушные.
Йоркширский терьер
Породу вывели в Англии в конце XIX века. Предками йоркширского терьера считаются мальтезе, манчестерский терьер и скайтерьер. Вес йорка не превышает 3,1 кг. Эти песики очень дружелюбные и преданные своему хозяину.
Аффен-пинчер
Карликовая разновидность пинчеров. Рост — 25–30 см, вес — 4–6 кг. Порода известна еще с XVII века. Аффен-пинчеры удивляют выносливостью, независимостью и считаются необычайно умными собаками.
Папильон
Этого красавчика с ушами в форме крыльев бабочки невозможно не запомнить. Рост папильона — 20–28 см; вес — 1,5–5 кг. Они чистоплотны и дружелюбны.
Той-фокстерьер
Порода, которую вывели в 1936 году на основе мелких гладкошерстных фокстерьеров. Средний рост этого песика — 22–29 см. Энергичные и легко дрессируются.
Японский хин
Порода декоративных собак ростом около 25 см, выведенная в Японии. Родословная этих малышей начинается от тибетских спаниелей. Японские хины — грациозные, спокойные и открытые создания.
Ши-тцу
До начала XX века владеть ши-тцу могли только китайские императоры. Это одна из самых дорогих пород маленьких собак. Ши-тцу — верные компаньоны, которые очень привязываются к людям.
Мальтийская болонка
Главная отличительная черта мальтийской болонки, или мальтезе, — белый цвет шерсти. Ее рост варьируется от 20 до 25 см. Эти песики очень игривые и нежные, но к незнакомым людям относятся неспокойно.
Фото на превью montethemaltese, babymong