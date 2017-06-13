10 самых крошечных собак в мире, которых так и хочется потискать

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Все люди делятся на 2 типа: те, кто любят кошек, и те, кто отдают предпочтение собакам. Кажется, крошечные породы песиков были созданы для того, чтобы сломать эту систему.

AdMe.ru предлагает посмотреть на самых маленьких собачек в мире и, конечно, тут же в них влюбиться.