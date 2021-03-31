10 предков современных животных, при создании которых природа забыла об условностях

Миллионы лет назад наша планета представляла собой абсолютно непохожее на современную Землю место, а на ее поверхности жили припеваючи совершенно незнакомые человеку существа. Жизнь не стоит на месте: некоторые древние организмы со временем изменились и превратились в животных, которых мы знаем сегодня.

AdMe.ru был немало впечатлен, когда узнал об особенностях «мам» и «пап» современных животных. Уверены, что наша подборка с неожиданными фотосравнениями удивит и вас.

Пакицеты — дельфины

Пакицет, или пакистанский кит, — древний родственник современных китов и дельфинов. Примерно 45 млн лет назад у «дельфинов» были копытца и пальцы на тонких лапах, мускулистый хвост и близко посаженные глаза. Такой внешний вид делал животных абсолютно непохожими на сегодняшних китообразных. Более того, пакицеты почти постоянно жили на суше, хотя и пытались время от времени вести охоту на подводных обитателей.

Геспероционы — собаки

Лучший друг человека когда-то давно больше походил на своего злейшего врага — кошку. Впрочем, как и сегодня, геспероционы были хищниками, которые, ко всему прочему, умели лазать по деревьям.

Большерогие олени — лани

Величественные олени с 4-метровыми рогами обитали на территории России около 12 тыс. лет назад. Хотя животные этого вымершего вида и похожи на современных оленей, ученые уверены, что на самом деле ближайшими родственниками большерогого подвида являются грациозные европейские лани.

Палорхесты — коалы

Внешний вид палорхесты наверняка служил поводом для шуток на застольях у древнего человека: выглядели родственники современных коал, словно плоды любви слона и лошади. Хобот и длинные когти животного нисколько не пугали наших предков, которые в свободное от охоты время рисовали палорхест на стенах своих пещер.

Пуйилы — моржи

Небольшое мохнатое существо с забавным названием «пуйила» сегодня считается предком не только всех норок, барсуков и куниц, но даже моржей и морских львов. Хотя современные моржи и не могут похвастаться шерстью и длинными лапами, череп и зубы их древних предков позволяют говорить о близком родстве между двумя видами.

Мегалании — ящерицы

Древние мегалании — одни из самых крупных ящериц, когда-либо обитавших на нашей планете. Длина такой ящерицы доходила до 9 м, а вес мог запросто переходить отметку в 2 тонны. Характер у мегалании был скверный: обычно мегаящерицы прятались в засаде, выжидая подходящую жертву, затем обездвиживали ее и лишь после этого приступали к обеду.

Аномалокарисы — креветки

Наткнувшись на непонятное существо где-то в горах Канады, исследователи не сразу поняли, что им удалось отыскать древнего предка современной креветки — настолько странно он выглядел. Внешний вид гигантских членистоногих из Северной Америки до сих пор точно никому не известен, исследователи могут лишь делать предположения. Известно только, что длина тела аномалокарисов доходила до 60 см, а сами креветки-переростки больше походили на современных раков.

Трилобиты — мечехвосты

Древние родственники современных членистоногих — трилобиты — больше походили на мокриц, с той только разницей, что длина их тела могла доходить до 90 см. К большому счастью для человека, вряд ли нам удастся когда-либо натолкнуться на гигантскую «мокрицу» у себя в ванной: трилобиты полностью вымерли 250 млн лет назад, не оставив прямых потомков.

Карнуфексы — крокодилы

Древние родственники крокодилов — карнуфексы, или «мясники», — не зря получили свое название. Эти 3-метровые животные не только жили на суше и передвигались на задних лапах, но и являлись настоящими суперхищниками в Триасовом периоде. Со временем карнуфексы переселились поближе к воде, обзавелись более короткими лапами и постепенно транформировались в крокодилов, которыми мы их знаем сейчас.

Деодоны — кабаны

Когда-то этого зверя называли свиноволком. Что ж, не зря. Внешне свиноволки больше напоминали огромных бородавочников с мощными клыками и зубами, способными раскусить самую толстую кость. Впрочем, сегодня потомки деодонов, или динохиусов, «ужасных кабанов», немного подрастеряли свою былую мощь и превратились в кабанов и обычных домашних свиней.