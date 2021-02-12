10+ породистых собак, которые вырастают совсем не такими, как мы ожидали

Когда у нас появляются эти шерстяные комочки, мы готовы тискать и обнимать их каждый день — настолько они упоительно милые. Однако не успеваем оглянуться, как их лапы начинают расти в длину, уши приподнимаются, порой даже шерсть становится другого цвета. От этого любить их меньше мы, конечно, не станем. Но если уж заводить породистую собаку, то желательно знать заранее, как сильно она может поменяться буквально за пару месяцев.

Мы в AdMe.ru понаблюдали за щенками, которые выросли и стали совсем другими на вид (а внутри остались все теми же сладкими мордашками).

Грейхаунд — английская борзая

Изначально породу выводили для охоты, и она в этом деле весьма преуспела. Английская борзая может развивать скорость до 70 км в час, за это ее часто называют «феррари собачьего мира».

Можно держать в квартире, если перед уходом убирать все съестное за пределы их досягаемости. Я так вчера лишился целой сковородки мяса с грибами, выйдя на 5 минут за хлебом. © ejiektpomex / Pikabu

Тибетский терьер

Тибетский терьер появился почти 2 000 лет назад в буддистских монастырях. Монахам требовался компаньон, и им стал этот пес с мягким и уживчивым характером. А еще он весьма неприхотлив в еде, как и подобает настоящему отшельнику.

Бриар

Бриара часто называют «сердцем, которое окутано мехом». Эти добряки отлично ладят с детьми, да и вообще считаются семейной собакой. Бриар хорошо поддается дрессировке, но довольно упрям и норовит все сделать по-своему.

Австралийская пастушья собака

Щенки этой породы появляются на свет почти белыми, с небольшими цветными отметинами. И лишь с возрастом шерсть собаки постепенно меняет свой цвет.

В 3,5 года это серьезный охранник, очень настороженно относящийся к посторонним людям, но нежный и любящий мамин щеночек дома. © EnodMdya / Pikabu

Бедлингтон-терьер

А вот бедлингтон-терьеры, напротив, рождаются с темно-коричневым или темно-серым окрасом шерсти и лишь спустя несколько месяцев начинают светлеть, пока не станут почти белоснежными. Эта порода отличается еще и тем, что очень любит звук своего голоса, а значит, постоянный веселый лай владельцу обеспечен.

Кане-корсо

Берете в семью голубоглазого очаровашку кане-корсо? Будьте готовы к тому, что его глаза скоро поменяют цвет, а длительные прогулки быстрым шагом станут вашей ежедневной обязанностью. Собаки растут очень сильными и нуждаются в физической нагрузке.

Оттерхаунд

Если вы мечтаете о жизни с большой, шумной и лохматой собакой, то оттерхаунд — это идеальный вариант. Его иногда называют «классным клоуном», потому что он обладает невероятно милым и веселым характером.

Во всем мире насчитывается менее 800 оттерхаундов. Это в 2 раза меньше, чем количество гигантских панд! © Enilodnewg / Reddit

Американская акита

Кажется, все мысли этой собаки сосредоточены на том, чтобы верно служить хозяину: любящий защитник будет следовать за вами из комнаты в комнату, демонстрируя свое неизменное уважение. Представители породы обычно мало лают, но зато активно выражают свое мнение по любому поводу другими забавными звуками: стонами, мычанием и бормотанием себе под нос.

Бородатый колли

При рождении щенков этой породы не всегда понятно, какого окраса будет взрослая особь. Постепенно шерсть светлеет, а когда собаке исполняется 12–18 месяцев, вновь начинает темнеть, пока не достигнет окончательного окраса примерно к 4 годам.

Доберман

Доберманы по-настоящему одаренные собаки: у них прекрасные физические данные и острый ум. Поэтому они однозначно нуждаются в ежедневных упражнениях на сообразительность и длительных прогулках с играми.

Бобтейл

За первый год своей жизни бобтейлы вырастают почти до 30 кг! Неудивительно, что этим «медвежатам» требуются постоянные активные прогулки, где их растущий организм может выбросить свою энергию.

Салюки

Из-за особенностей физического строения взрослые салюки нуждаются в комфорте: свои длинные ноги они очень любят положить на что-нибудь мягкое, а спать предпочитают на хозяйской кровати или на диване.