10 пород собак для тех, кто всегда мечтал о своем личном медвежонке (Найдутся варианты и для семей с детьми)

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Есть крупные собаки вроде ирландского волкодава или дирхаунда — мускулистые, поджарые. По ним сразу видно — охотники и прямые потомки волков. А бывают гиганты, при взгляде на которых кажется, что в их родословную затесался медведь. При этом многим из них помимо внушительной комплекции природа подарила еще и добродушный нрав. Поэтому, если вы всегда мечтали о своем личном медвежонке, стоит обратить внимание на наш список.

AdMe.ru уже много раз писал про хаски, такс и другие более «компактные» породы. Пришло время и для настоящих гигантов.

Сенбернар

Рост: до 90 см. Вес: в среднем до 120 кг. Характеристика: Сенбернары — собаки-спасатели. Эта порода родом из Швейцарских Альп, где их использовали для спасения людей, пострадавших от лавин. Самый известный сенбернар Барри за свою недолгую (всего 12 лет) жизнь спас около 40 человек. С тех пор в монастыре святого Бернара, откуда берет свое начало порода, всегда хотя бы один пес носит его имя.

Сенбернары — завсегдатаи Книги рекордов Гиннесса. Например, пес этой породы по кличке Бенедиктин — самая тяжелая собака в мире. Его вес достиг отметки в 161 кг. Сенбернары в разные годы становились самыми сильными (пес Райттес Бренди Беар сдвинул тележку весом 2 905 кг и протащил ее более 4,5 м), самыми длинными (до 2,59 м!), а один из них, Мочи, недавно даже побил рекорд на самый длинный язык.

Сенбернаров любят и в кино. Пожалуй, самые известные примеры — серия фильмов «Бетховен» и экранизация романа Стивена Кинга «Куджо». Кроме того, сенбернаров снимали в по меньшей мере 6 экранизациях «Зова предков» Джека Лондона и в роли Наны в нескольких вариантах «Питера Пэна» (несмотря на то, что в оригинале ее породой значился ньюфаундленд-ландсир).

Тибетский мастиф

Рост: до 83 см. Вес: до 115 кг. Характеристика: Умный, упрямый, независимый, отличный охранник, подозрительный к незнакомцам. Предпочитает ночной образ жизни.

Последние исследования ДНК тибетских мастифов позволили предположить, что эта порода отделилась от волков около 58 тыс. лет назад и могла быть в числе прародителей сенбернаров, бернских зенненхундов, пиренейской горной собаки, ротвейлеров и леонбергеров — то есть многих собак из нашего небольшого списка.

Некоторые тибетские мастифы известны тем, что будущие владельцы отдавали за них прямо-таки астрономические суммы. Например, в 2011 году китайский угольный магнат приобрел себе щенка этой породы за 10 млн юаней (около 99 млн рублей). Так тибетский мастиф стал самой дорогой породой в мире.

Несмотря на внушительную внешность и неоднозначную репутацию, про этих собак снимают не только фильмы ужасов, но и мультфильмы. Примеры тому — «Тибетский пес» и «Рок Дог».

Ньюфаундленд

Рост: до 76 см. Вес: до 120 кг. Характеристика: Идеальный компаньон и никакой охотник, склонен к самостоятельному принятию решений, абсолютно лишен агрессии по отношению к людям (однако защитить способен — к примеру, он может запросто сбить с ног злоумышленника).

Ньюфаундленды — это очень любопытные и отважные животные. Обычно они не боятся ни незнакомых мест, ни огня, ни громких звуков. В отличие от многих пород, они склонны воспринимать поездку на любом виде транспорта (от машины до трамвая) как захватывающее путешествие.

Эта порода идеально подходит семьям с детьми. Ньюфаундленды обычно очень общительны, дружелюбны и терпеливы: даже если ребенок будет не очень аккуратен в силу возраста, собака без проблем с психикой не пустит в ход зубы. Зимой пес может тащить санки, летом — носить тяжелые сумки и приглядывать за детьми на воде.

Поход на речку с ньюфаундлендом незабываем. Он будет присматривать не только за «своими» детьми, но и за всеми малышами вокруг, и при любой возможности этот пес постарается «спасти» каждого, кто зайдет в воду туда, где, по его мнению, слишком глубоко.

Леонбергер

Рост: до 80 см. Вес: до 77 кг. Характеристика: Послушен, уравновешен, равнодушен к громким звукам, доброжелателен к детям. Отличный пловец и охранник, при этом не агрессивен по отношению к тем, кто не несет угрозы.

В леонбергерах течет кровь сенбернаров и ньюфаундлендов с примесью пиренейской горной овчарки. Создатель породы, мэр Леонберга Генрих Эссиг, хотел вывести собаку, которая бы внешне напоминала символ его города — льва. И ему это удалось: характерная «грива» стала визитной карточкой этой породы.

В экранизации романа Джека Лондона «Зов предков» (1997) главную роль пса Бака сыграли 3 леонбергера.

Ландсир

Рост: до 80 см. Вес: до 68 кг. Характеристика: Спокоен, миролюбив, обладает развитым инстинктом спасателя, при этом весьма самоуверен и требует тщательной дрессировки. Нуждается в длительных физических нагрузках и общении.

Название породы произошло от имени художника Эдвина Генри Ландсира, который запечатлел такую собаку на своей картине «Достойный член человеческого общества». Считается, что на картине изображен бело-черный ньюфаундленд, который за свою жизнь спас 23 человека, за что был «на пенсии» вознагражден медалью и пожизненным запасом корма. Успех картины был столь велик, что она породила моду на таких собак и способствовала выведению новой породы, названной впоследствии в честь художника.

Рокси из фильма «Собачья жизнь» (2017) — ландсир.

Пиренейская горная собака

Рост: до 80 см. Вес: до 60 кг. Характеристика: Умная собака, выведенная для ситуаций, в которых требуется самостоятельное принятие решений. Ей жизненно необходимы простор, много работы и движения.

Эта порода отличается особым, уникальным выражением морды. Существует даже специальное выражение — «пиренейский взгляд». В стандарте породы он описывается так: «Глаза — небольшие, миндалевидной формы, густого коричневого цвета, поставлены чуть косо, с умным и созерцательным выражением. Взгляд мягкий, задумчивый и выразительный».

Бернский зенненхунд

Рост: до 70 см. Вес: до 55 кг. Характеристика: Дружелюбный добродушный сангвиник, неагрессивный, но бесстрашный в критической ситуации.

Бернские зенненхунды известны не только как пастушьи собаки. Один из традиционных образов, возникающий в голове в связи с этой породой, — пес, запряженный в небольшую тележку. А все потому, что пастухи, использовавшие зенненхундов для охраны стад, оценили их силу и уравновешенный характер и частенько запрягали этих собак для перевозки бидонов молока и голов сыра.

Московская сторожевая

Рост: от 69 см. Вес: до 90 кг. Характеристика: Уверенная в себе, уравновешенная, беззаветно преданная хозяину и всей семье, не проявляющая немотивированной агрессии. Это одна из самых интеллигентных пород среди караульных собак.

Московская сторожевая взяла самые лучшие качества от двух родительских пород. От кавказской овчарки ей достались рельефная мускулатура, крепкий костяк и отличные охранные и сторожевые качества. От сенбернара — размеры, уравновешенный нрав и самостоятельность, позволяющие использовать ее и как компаньона.

Поведение каждой конкретной собаки этой породы будет сильно зависеть от родителей и их родословной. Если в линии преобладают сенбернары, пес будет более спокойным и флегматичным, но охранять территорию будет хуже. Собаки, в роду которых преобладают кавказские овчарки, более взрывные, и с их воспитанием, возможно, придется повозиться, но как охранники они предпочтительнее.

Комондор

Рост: до 80 см. Вес: до 60 кг. Характеристика: Лохмат, игрив, самостоятелен, предан своему «стаду» и подозрителен к незнакомцам, как и полагается пастуху. Счастлив, когда ему есть чем заняться, — в городской квартире быстро заскучает.

Второе название породы — венгерская овчарка. Ученые считают, что комондор был выведен мадьярами примерно в IX веке из нескольких древних пород овчарок и волков. У самих венгров на этот счет есть другая легенда — о происхождении комондоров от волка и овцы.

Примерно до 2 лет шерсть комондоров не заплетается в шнуры. С возрастом она сначала становится кудрявой, а потом из нее постепенно формируется более 2 тыс. шнуров, каждый из которых остается с собакой на всю жизнь (если, конечно, их не состригать). Вес такой «гривы» составляет около 7 кг.

Благодаря своему внешнему виду псы этой породы всегда были отличными пастухами для овец: затеряться в отаре для них не составляет труда, а волку сложно прокусить такую «броню».

Комондор — национальное достояние Венгрии: на родине его запрещено скрещивать с другими породами.

Комондор Ломтик — один из главных героев мультсериала «Щенки из приюта 17».

Аляскинский маламут

Если вы увидели на улице «гигантского хаски», то, скорее всего, это был маламут. Рост: до 65 см. Вес: до 45 кг. Характеристика: Подвижен, умен и упрям, что создает гремучую смесь для содержания не только в квартире, но и на участке в частном доме.

Исторически эти собаки были приучены все лето добывать себе пропитание самостоятельно (к примеру, доставать из нор грызунов). Поэтому маламуты обладают феноменальными навыками рытья подкопов и ям.

Как и хаски, маламуты почти никогда не лают, зато умеют издавать другие звуки, например «ворчать» или подрыкивать.

Аляскинский маламут Келп участвовал в исследовании, в ходе которого ученые увидели мир его глазами, научили нейросеть «мыслить как собака» и предсказывать, как бы поступил пес в той или иной ситуации. На голову животного прикрепили камеру GoPro, а на тело — сенсоры для записи движений. Полученные 380 роликов были обработаны искусственным интеллектом и дали ученым новые возможности в обучении нейросети.

А как вы относитесь к большим собакам? Они вам нравятся или вы их боитесь? Или, может, и у вас был или есть такой питомец?