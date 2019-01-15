10 пород собак для тех, кто всегда мечтал о своем личном медвежонке (Найдутся варианты и для семей с детьми)
Есть крупные собаки вроде ирландского волкодава или дирхаунда — мускулистые, поджарые. По ним сразу видно — охотники и прямые потомки волков. А бывают гиганты, при взгляде на которых кажется, что в их родословную затесался медведь. При этом многим из них помимо внушительной комплекции природа подарила еще и добродушный нрав. Поэтому, если вы всегда мечтали о своем личном медвежонке, стоит обратить внимание на наш список.
AdMe.ru уже много раз писал про хаски, такс и другие более «компактные» породы. Пришло время и для настоящих гигантов.
Сенбернар
Рост: до 90 см.
Вес: в среднем до 120 кг.
Характеристика: Сенбернары — собаки-спасатели. Эта порода родом из Швейцарских Альп, где их использовали для спасения людей, пострадавших от лавин. Самый известный сенбернар Барри за свою недолгую (всего 12 лет) жизнь спас около 40 человек. С тех пор в монастыре святого Бернара, откуда берет свое начало порода, всегда хотя бы один пес носит его имя.
- Сенбернары — завсегдатаи Книги рекордов Гиннесса. Например, пес этой породы по кличке Бенедиктин — самая тяжелая собака в мире. Его вес достиг отметки в 161 кг. Сенбернары в разные годы становились самыми сильными (пес Райттес Бренди Беар сдвинул тележку весом 2 905 кг и протащил ее более 4,5 м), самыми длинными (до 2,59 м!), а один из них, Мочи, недавно даже побил рекорд на самый длинный язык.
- Сенбернаров любят и в кино. Пожалуй, самые известные примеры — серия фильмов «Бетховен» и экранизация романа Стивена Кинга «Куджо». Кроме того, сенбернаров снимали в по меньшей мере 6 экранизациях «Зова предков» Джека Лондона и в роли Наны в нескольких вариантах «Питера Пэна» (несмотря на то, что в оригинале ее породой значился ньюфаундленд-ландсир).
Тибетский мастиф
Рост: до 83 см.
Вес: до 115 кг.
Характеристика: Умный, упрямый, независимый, отличный охранник, подозрительный к незнакомцам. Предпочитает ночной образ жизни.
- Последние исследования ДНК тибетских мастифов позволили предположить, что эта порода отделилась от волков около 58 тыс. лет назад и могла быть в числе прародителей сенбернаров, бернских зенненхундов, пиренейской горной собаки, ротвейлеров и леонбергеров — то есть многих собак из нашего небольшого списка.
- Некоторые тибетские мастифы известны тем, что будущие владельцы отдавали за них прямо-таки астрономические суммы. Например, в 2011 году китайский угольный магнат приобрел себе щенка этой породы за 10 млн юаней (около 99 млн рублей). Так тибетский мастиф стал самой дорогой породой в мире.
- Несмотря на внушительную внешность и неоднозначную репутацию, про этих собак снимают не только фильмы ужасов, но и мультфильмы. Примеры тому — «Тибетский пес» и «Рок Дог».
Ньюфаундленд
Рост: до 76 см.
Вес: до 120 кг.
Характеристика: Идеальный компаньон и никакой охотник, склонен к самостоятельному принятию решений, абсолютно лишен агрессии по отношению к людям (однако защитить способен — к примеру, он может запросто сбить с ног злоумышленника).
- Ньюфаундленды — это очень любопытные и отважные животные. Обычно они не боятся ни незнакомых мест, ни огня, ни громких звуков. В отличие от многих пород, они склонны воспринимать поездку на любом виде транспорта (от машины до трамвая) как захватывающее путешествие.
- Эта порода идеально подходит семьям с детьми. Ньюфаундленды обычно очень общительны, дружелюбны и терпеливы: даже если ребенок будет не очень аккуратен в силу возраста, собака без проблем с психикой не пустит в ход зубы. Зимой пес может тащить санки, летом — носить тяжелые сумки и приглядывать за детьми на воде.
- Поход на речку с ньюфаундлендом незабываем. Он будет присматривать не только за «своими» детьми, но и за всеми малышами вокруг, и при любой возможности этот пес постарается «спасти» каждого, кто зайдет в воду туда, где, по его мнению, слишком глубоко.
Леонбергер
Рост: до 80 см.
Вес: до 77 кг.
Характеристика: Послушен, уравновешен, равнодушен к громким звукам, доброжелателен к детям. Отличный пловец и охранник, при этом не агрессивен по отношению к тем, кто не несет угрозы.
- В леонбергерах течет кровь сенбернаров и ньюфаундлендов с примесью пиренейской горной овчарки. Создатель породы, мэр Леонберга Генрих Эссиг, хотел вывести собаку, которая бы внешне напоминала символ его города — льва. И ему это удалось: характерная «грива» стала визитной карточкой этой породы.
- В экранизации романа Джека Лондона «Зов предков» (1997) главную роль пса Бака сыграли 3 леонбергера.
Ландсир
Рост: до 80 см.
Вес: до 68 кг.
Характеристика: Спокоен, миролюбив, обладает развитым инстинктом спасателя, при этом весьма самоуверен и требует тщательной дрессировки. Нуждается в длительных физических нагрузках и общении.
- Название породы произошло от имени художника Эдвина Генри Ландсира, который запечатлел такую собаку на своей картине «Достойный член человеческого общества». Считается, что на картине изображен бело-черный ньюфаундленд, который за свою жизнь спас 23 человека, за что был «на пенсии» вознагражден медалью и пожизненным запасом корма. Успех картины был столь велик, что она породила моду на таких собак и способствовала выведению новой породы, названной впоследствии в честь художника.
- Рокси из фильма «Собачья жизнь» (2017) — ландсир.
Пиренейская горная собака
Рост: до 80 см.
Вес: до 60 кг.
Характеристика: Умная собака, выведенная для ситуаций, в которых требуется самостоятельное принятие решений. Ей жизненно необходимы простор, много работы и движения.
- Эта порода отличается особым, уникальным выражением морды. Существует даже специальное выражение — «пиренейский взгляд». В стандарте породы он описывается так: «Глаза — небольшие, миндалевидной формы, густого коричневого цвета, поставлены чуть косо, с умным и созерцательным выражением. Взгляд мягкий, задумчивый и выразительный».
Бернский зенненхунд
Рост: до 70 см.
Вес: до 55 кг.
Характеристика: Дружелюбный добродушный сангвиник, неагрессивный, но бесстрашный в критической ситуации.
- Бернские зенненхунды известны не только как пастушьи собаки. Один из традиционных образов, возникающий в голове в связи с этой породой, — пес, запряженный в небольшую тележку. А все потому, что пастухи, использовавшие зенненхундов для охраны стад, оценили их силу и уравновешенный характер и частенько запрягали этих собак для перевозки бидонов молока и голов сыра.
Московская сторожевая
Рост: от 69 см.
Вес: до 90 кг.
Характеристика: Уверенная в себе, уравновешенная, беззаветно преданная хозяину и всей семье, не проявляющая немотивированной агрессии. Это одна из самых интеллигентных пород среди караульных собак.
- Московская сторожевая взяла самые лучшие качества от двух родительских пород. От кавказской овчарки ей достались рельефная мускулатура, крепкий костяк и отличные охранные и сторожевые качества. От сенбернара — размеры, уравновешенный нрав и самостоятельность, позволяющие использовать ее и как компаньона.
- Поведение каждой конкретной собаки этой породы будет сильно зависеть от родителей и их родословной. Если в линии преобладают сенбернары, пес будет более спокойным и флегматичным, но охранять территорию будет хуже. Собаки, в роду которых преобладают кавказские овчарки, более взрывные, и с их воспитанием, возможно, придется повозиться, но как охранники они предпочтительнее.
Комондор
Рост: до 80 см.
Вес: до 60 кг.
Характеристика: Лохмат, игрив, самостоятелен, предан своему «стаду» и подозрителен к незнакомцам, как и полагается пастуху. Счастлив, когда ему есть чем заняться, — в городской квартире быстро заскучает.
- Второе название породы — венгерская овчарка. Ученые считают, что комондор был выведен мадьярами примерно в IX веке из нескольких древних пород овчарок и волков. У самих венгров на этот счет есть другая легенда — о происхождении комондоров от волка и овцы.
- Примерно до 2 лет шерсть комондоров не заплетается в шнуры. С возрастом она сначала становится кудрявой, а потом из нее постепенно формируется более 2 тыс. шнуров, каждый из которых остается с собакой на всю жизнь (если, конечно, их не состригать). Вес такой «гривы» составляет около 7 кг.
- Благодаря своему внешнему виду псы этой породы всегда были отличными пастухами для овец: затеряться в отаре для них не составляет труда, а волку сложно прокусить такую «броню».
- Комондор — национальное достояние Венгрии: на родине его запрещено скрещивать с другими породами.
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Комондор Ломтик — один из главных героев мультсериала «Щенки из приюта 17».
Аляскинский маламут
Если вы увидели на улице «гигантского хаски», то, скорее всего, это был маламут.
Рост: до 65 см.
Вес: до 45 кг.
Характеристика: Подвижен, умен и упрям, что создает гремучую смесь для содержания не только в квартире, но и на участке в частном доме.
- Исторически эти собаки были приучены все лето добывать себе пропитание самостоятельно (к примеру, доставать из нор грызунов). Поэтому маламуты обладают феноменальными навыками рытья подкопов и ям.
- Как и хаски, маламуты почти никогда не лают, зато умеют издавать другие звуки, например «ворчать» или подрыкивать.
- Аляскинский маламут Келп участвовал в исследовании, в ходе которого ученые увидели мир его глазами, научили нейросеть «мыслить как собака» и предсказывать, как бы поступил пес в той или иной ситуации. На голову животного прикрепили камеру GoPro, а на тело — сенсоры для записи движений. Полученные 380 роликов были обработаны искусственным интеллектом и дали ученым новые возможности в обучении нейросети.
А как вы относитесь к большим собакам? Они вам нравятся или вы их боитесь? Или, может, и у вас был или есть такой питомец?
Фото на превью parkslopeboy / Reddit