10 пород собак для тех, кто хочет завести питомца, но не любит долгие прогулки

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Кто из нас в детстве не мечтал о собаке? И даже если родители отказывались ее купить, мы верили, что повзрослеем и сами заведем питомца. Однако взрослая жизнь вносит свои коррективы. Кого-то останавливает работа с утра до вечера, любители путешествий переживают, что собаку не с кем будет оставить, а домоседы знают, что не смогут заставить себя ежедневно выходить на прогулку с псом.

Мы в AdMe.ru тоже обожаем собак и уверены, что каждый человек может найти лохматого друга идеальной породы в зависимости от своего стиля жизни. В нашей подборке — десяток собак, которые станут отличными компаньонами современным городским жителям. Выбирайте!

1. Бостон-терьер — для занятых

Плюсы:

  • Небольшие размеры.
  • Легко поддаются дрессировке.
  • Веселый, игривый нрав, который позволяет бостонам уживаться со всеми членами семьи.
  • Большие физические нагрузки не нужны и даже могут навредить здоровью этой собаки.
  • Требует минимального ухода за шерстью.
  • Не любит лаять.

Минусы:

  • Храп, который возникает из-за особенностей строения их организма.

2. Йоркширский терьер — для аллергиков

Плюсы:

  • Компактные собачки весом до 3 кг.
  • Гипоаллергенная шерсть, за которой легко ухаживать.
  • Не нуждаются в больших физических нагрузках.
  • С ними можно гулять не более часа в день или и вовсе пропускать прогулки.

Минусы:

  • Своенравная собака, которая в отсутствие должного воспитания может превратиться в манипулятора.

3. Кавалер кинг-чарльз-спаниель — для домоседов

Плюсы:

  • Отличные собаки-компаньоны.
  • Могут часами нежиться на руках у хозяина.
  • Не любят много двигаться.
  • Очень преданные.
  • Не терпят шум и подстроятся под ваш ритм жизни — идеальны для хозяина-интроверта.

Минусы:

  • Шерстка требует ухода.
  • Собственники: если питомец решил, что ваша вещь принадлежит ему, значит, она больше не ваша.

4. Брюссельский гриффон — для больших семей

Плюсы:

  • Идеальные компаньоны.
  • Легко обучаемы.
  • Веселый и игривый характер.
  • Не капризничают и прекрасно ладят со всеми членами семьи.
  • Ярко выраженная индивидуальность.

Минусы:

  • Ранимая натура.
  • Трудно переносят одиночество.

5. Уиппет — для тех, кто любит тишину

Плюсы:

  • Редко лают.
  • Не требует специального ухода.
  • Любят проводить много времени, отдыхая на коленях хозяина.
  • Ласковые.

Минусы:

  • Интенсивные нагрузки необходимы, чтобы утомить собаку. Правда, после них она может отдыхать весь оставшийся день.

6. Мопс — для тех, кто не любит физическую активность

Плюсы:

  • Прекрасные компаньоны.
  • Отлично адаптируются к жизни в квартире.
  • Не особо любят физические нагрузки, скорее предпочтут вздремнуть.
  • Дружелюбны ко всем людям, включая незнакомцев.

Минусы:

  • Сильно привязываются к хозяину, не оставляя ему личного пространства.
  • Склонны к храпу.
  • Часто пачкаются во время еды.
  • Достаточно сильно линяют.

7. Ши-тцу — для тех, кто не любит гулять

Плюсы:

  • Ласковые и дружелюбные.
  • Легко привязываются к детям.
  • Могут часами сидеть у хозяина на коленях.
  • Если вам не по душе ежедневные выгулы, ши-тцу легко приучаются к лотку.

Минусы:

  • Собаки этой породы требуют внимания.
  • Шелковистая шерстка маленькой аристократки нуждается в постоянном уходе.

8. Чихуахуа — для любителей побыть в одиночестве

Плюсы:

  • Названная в честь мексиканского штата собачка считается самой маленькой в мире, что делает ее идеальным жителям даже самой компактной квартиры. Вес малышки — 0,5–3 кг.
  • При желании прогулки можно свести к минимуму, приучив собаку к домашнему туалету.
  • Чутко улавливает настроение хозяина и не будет мешать, когда вам не до нее.
  • Станет отличным компаньоном человеку, любящему уединение.

Минусы:

  • Часто не уживается с маленькими детьми.
  • Собаки сильно мерзнут, поэтому в зимнее время вам нужно будет позаботиться об одежде для прогулок.
  • Из-за особого строения шеи питомец может подавиться едой, поэтому требуется специальный корм.
  • Нуждается в регулярной чистке зубов.

9. Чау-чау — для тех, кто подолгу отсутствует дома

Плюсы:

  • Интроверт от собачьего мира с легкостью перенесет ваше отсутствие.
  • Не отличается особой активностью.
  • Идеален для жизни в квартире.
  • За шерстью, которая не обладает неприятным запахом, просто ухаживать.

Минусы:

  • Несмотря на то что чау-чау не будет утомлять вас повышенной физической активностью на улице, к ежедневным прогулкам все же надо быть готовым. Только проводя достаточно времени на улице, собака будет чувствовать себя счастливой.

10. Гавайский бишон — для семей с детьми

Плюсы:

  • Умные, легко поддаются дрессировке.
  • Ласковый и веселый нрав.
  • Любят детей.
  • Хорошо адаптируются к жизни в квартире.
  • Не любят лаять.

Минусы:

  • Крайне социальная порода, которая с трудом переносит одиночество, но если вы фрилансер-домосед, то все в порядке.
  • Длинная шерсть требует ухода.

Есть ли в нашей подборке собака, которую бы вы хотели поселить у себя дома? А может, у вас уже есть питомец? Делитесь его фото в комментариях!

Фото на превью Pexels

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