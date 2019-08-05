10 пород собак для тех, кто хочет завести питомца, но не любит долгие прогулки
Кто из нас в детстве не мечтал о собаке? И даже если родители отказывались ее купить, мы верили, что повзрослеем и сами заведем питомца. Однако взрослая жизнь вносит свои коррективы. Кого-то останавливает работа с утра до вечера, любители путешествий переживают, что собаку не с кем будет оставить, а домоседы знают, что не смогут заставить себя ежедневно выходить на прогулку с псом.
Мы в AdMe.ru тоже обожаем собак и уверены, что каждый человек может найти лохматого друга идеальной породы в зависимости от своего стиля жизни. В нашей подборке — десяток собак, которые станут отличными компаньонами современным городским жителям. Выбирайте!
1. Бостон-терьер — для занятых
Плюсы:
- Небольшие размеры.
- Легко поддаются дрессировке.
- Веселый, игривый нрав, который позволяет бостонам уживаться со всеми членами семьи.
- Большие физические нагрузки не нужны и даже могут навредить здоровью этой собаки.
- Требует минимального ухода за шерстью.
- Не любит лаять.
Минусы:
- Храп, который возникает из-за особенностей строения их организма.
2. Йоркширский терьер — для аллергиков
Плюсы:
- Компактные собачки весом до 3 кг.
- Гипоаллергенная шерсть, за которой легко ухаживать.
- Не нуждаются в больших физических нагрузках.
- С ними можно гулять не более часа в день или и вовсе пропускать прогулки.
Минусы:
- Своенравная собака, которая в отсутствие должного воспитания может превратиться в манипулятора.
3. Кавалер кинг-чарльз-спаниель — для домоседов
Плюсы:
- Отличные собаки-компаньоны.
- Могут часами нежиться на руках у хозяина.
- Не любят много двигаться.
- Очень преданные.
- Не терпят шум и подстроятся под ваш ритм жизни — идеальны для хозяина-интроверта.
Минусы:
- Шерстка требует ухода.
- Собственники: если питомец решил, что ваша вещь принадлежит ему, значит, она больше не ваша.
4. Брюссельский гриффон — для больших семей
Плюсы:
- Идеальные компаньоны.
- Легко обучаемы.
- Веселый и игривый характер.
- Не капризничают и прекрасно ладят со всеми членами семьи.
- Ярко выраженная индивидуальность.
Минусы:
- Ранимая натура.
- Трудно переносят одиночество.
5. Уиппет — для тех, кто любит тишину
Плюсы:
- Редко лают.
- Не требует специального ухода.
- Любят проводить много времени, отдыхая на коленях хозяина.
- Ласковые.
Минусы:
- Интенсивные нагрузки необходимы, чтобы утомить собаку. Правда, после них она может отдыхать весь оставшийся день.
6. Мопс — для тех, кто не любит физическую активность
Плюсы:
- Прекрасные компаньоны.
- Отлично адаптируются к жизни в квартире.
- Не особо любят физические нагрузки, скорее предпочтут вздремнуть.
- Дружелюбны ко всем людям, включая незнакомцев.
Минусы:
- Сильно привязываются к хозяину, не оставляя ему личного пространства.
- Склонны к храпу.
- Часто пачкаются во время еды.
- Достаточно сильно линяют.
7. Ши-тцу — для тех, кто не любит гулять
Плюсы:
- Ласковые и дружелюбные.
- Легко привязываются к детям.
- Могут часами сидеть у хозяина на коленях.
- Если вам не по душе ежедневные выгулы, ши-тцу легко приучаются к лотку.
Минусы:
- Собаки этой породы требуют внимания.
- Шелковистая шерстка маленькой аристократки нуждается в постоянном уходе.
8. Чихуахуа — для любителей побыть в одиночестве
Плюсы:
- Названная в честь мексиканского штата собачка считается самой маленькой в мире, что делает ее идеальным жителям даже самой компактной квартиры. Вес малышки — 0,5–3 кг.
- При желании прогулки можно свести к минимуму, приучив собаку к домашнему туалету.
- Чутко улавливает настроение хозяина и не будет мешать, когда вам не до нее.
- Станет отличным компаньоном человеку, любящему уединение.
Минусы:
- Часто не уживается с маленькими детьми.
- Собаки сильно мерзнут, поэтому в зимнее время вам нужно будет позаботиться об одежде для прогулок.
- Из-за особого строения шеи питомец может подавиться едой, поэтому требуется специальный корм.
- Нуждается в регулярной чистке зубов.
9. Чау-чау — для тех, кто подолгу отсутствует дома
Плюсы:
- Интроверт от собачьего мира с легкостью перенесет ваше отсутствие.
- Не отличается особой активностью.
- Идеален для жизни в квартире.
- За шерстью, которая не обладает неприятным запахом, просто ухаживать.
Минусы:
- Несмотря на то что чау-чау не будет утомлять вас повышенной физической активностью на улице, к ежедневным прогулкам все же надо быть готовым. Только проводя достаточно времени на улице, собака будет чувствовать себя счастливой.
10. Гавайский бишон — для семей с детьми
Плюсы:
- Умные, легко поддаются дрессировке.
- Ласковый и веселый нрав.
- Любят детей.
- Хорошо адаптируются к жизни в квартире.
- Не любят лаять.
Минусы:
- Крайне социальная порода, которая с трудом переносит одиночество, но если вы фрилансер-домосед, то все в порядке.
- Длинная шерсть требует ухода.
Есть ли в нашей подборке собака, которую бы вы хотели поселить у себя дома? А может, у вас уже есть питомец? Делитесь его фото в комментариях!
Фото на превью Pexels