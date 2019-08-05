10 пород собак для тех, кто хочет завести питомца, но не любит долгие прогулки

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Кто из нас в детстве не мечтал о собаке? И даже если родители отказывались ее купить, мы верили, что повзрослеем и сами заведем питомца. Однако взрослая жизнь вносит свои коррективы. Кого-то останавливает работа с утра до вечера, любители путешествий переживают, что собаку не с кем будет оставить, а домоседы знают, что не смогут заставить себя ежедневно выходить на прогулку с псом.

Мы в AdMe.ru тоже обожаем собак и уверены, что каждый человек может найти лохматого друга идеальной породы в зависимости от своего стиля жизни. В нашей подборке — десяток собак, которые станут отличными компаньонами современным городским жителям. Выбирайте!

1. Бостон-терьер — для занятых

Плюсы: Небольшие размеры.

Легко поддаются дрессировке.

Веселый, игривый нрав, который позволяет бостонам уживаться со всеми членами семьи.

Большие физические нагрузки не нужны и даже могут навредить здоровью этой собаки.

Требует минимального ухода за шерстью.

Не любит лаять. Минусы: Храп, который возникает из-за особенностей строения их организма.

2. Йоркширский терьер — для аллергиков

Плюсы: Компактные собачки весом до 3 кг.

Гипоаллергенная шерсть, за которой легко ухаживать.

Не нуждаются в больших физических нагрузках.

С ними можно гулять не более часа в день или и вовсе пропускать прогулки. Минусы: Своенравная собака, которая в отсутствие должного воспитания может превратиться в манипулятора.

3. Кавалер кинг-чарльз-спаниель — для домоседов

Плюсы: Отличные собаки-компаньоны.

Могут часами нежиться на руках у хозяина.

Не любят много двигаться.

Очень преданные.

Не терпят шум и подстроятся под ваш ритм жизни — идеальны для хозяина-интроверта. Минусы: Шерстка требует ухода.

Собственники: если питомец решил, что ваша вещь принадлежит ему, значит, она больше не ваша.

4. Брюссельский гриффон — для больших семей

Плюсы: Идеальные компаньоны.

Легко обучаемы.

Веселый и игривый характер.

Не капризничают и прекрасно ладят со всеми членами семьи.

Ярко выраженная индивидуальность. Минусы: Ранимая натура.

Трудно переносят одиночество.

5. Уиппет — для тех, кто любит тишину

Плюсы: Редко лают.

Не требует специального ухода.

Любят проводить много времени, отдыхая на коленях хозяина.

Ласковые. Минусы: Интенсивные нагрузки необходимы, чтобы утомить собаку. Правда, после них она может отдыхать весь оставшийся день.

6. Мопс — для тех, кто не любит физическую активность

Плюсы: Прекрасные компаньоны.

Отлично адаптируются к жизни в квартире.

Не особо любят физические нагрузки, скорее предпочтут вздремнуть.

Дружелюбны ко всем людям, включая незнакомцев. Минусы: Сильно привязываются к хозяину, не оставляя ему личного пространства.

Склонны к храпу.

Часто пачкаются во время еды.

Достаточно сильно линяют.

7. Ши-тцу — для тех, кто не любит гулять

Плюсы: Ласковые и дружелюбные.

Легко привязываются к детям.

Могут часами сидеть у хозяина на коленях.

Если вам не по душе ежедневные выгулы, ши-тцу легко приучаются к лотку. Минусы: Собаки этой породы требуют внимания.

Шелковистая шерстка маленькой аристократки нуждается в постоянном уходе.

8. Чихуахуа — для любителей побыть в одиночестве

Плюсы: Названная в честь мексиканского штата собачка считается самой маленькой в мире, что делает ее идеальным жителям даже самой компактной квартиры. Вес малышки — 0,5–3 кг.

При желании прогулки можно свести к минимуму, приучив собаку к домашнему туалету.

Чутко улавливает настроение хозяина и не будет мешать, когда вам не до нее.

Станет отличным компаньоном человеку, любящему уединение. Минусы: Часто не уживается с маленькими детьми.

Собаки сильно мерзнут, поэтому в зимнее время вам нужно будет позаботиться об одежде для прогулок.

Из-за особого строения шеи питомец может подавиться едой, поэтому требуется специальный корм.

Нуждается в регулярной чистке зубов.

9. Чау-чау — для тех, кто подолгу отсутствует дома

Плюсы: Интроверт от собачьего мира с легкостью перенесет ваше отсутствие.

Не отличается особой активностью.

Идеален для жизни в квартире.

За шерстью, которая не обладает неприятным запахом, просто ухаживать. Минусы: Несмотря на то что чау-чау не будет утомлять вас повышенной физической активностью на улице, к ежедневным прогулкам все же надо быть готовым. Только проводя достаточно времени на улице, собака будет чувствовать себя счастливой.

10. Гавайский бишон — для семей с детьми

Плюсы: Умные, легко поддаются дрессировке.

Ласковый и веселый нрав.

Любят детей.

Хорошо адаптируются к жизни в квартире.

Не любят лаять. Минусы: Крайне социальная порода, которая с трудом переносит одиночество, но если вы фрилансер-домосед, то все в порядке.

Длинная шерсть требует ухода.

Есть ли в нашей подборке собака, которую бы вы хотели поселить у себя дома? А может, у вас уже есть питомец? Делитесь его фото в комментариях!