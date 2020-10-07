10 пар пород, которые путают даже преданные собачники

В мире существует более 200 пород собак. И несмотря на это огромное разнообразие, некоторые из них легко спутать. Те песели, которых мы принимаем за спаниелей, боксеров или пекинесов, могут оказаться совершенно другой породы. Не волнуйтесь, мы не собираемся читать вам лекцию по кинологии, а просто подскажем, как различить между собой весьма схожие породы.

В редакции AdMe.ru много убежденных собачников, и они охотно готовы поделиться своими знаниями с читателями.

1. Сенбернар и московская сторожевая

Как их отличить: У сенбернара слегка приплюснутая морда с длинными губами и немного курносый нос. Московская сторожевая меньше по габаритам. У нее удлиненное тело, прямой нос, брыли более подтянутые.

2. Пекинес и японский хин

Как их отличить: Морда пекинеса крупная и почти плоская. У японского хина, в свою очередь, немного округлый лоб.

3. Золотистый ретривер и лабрадор-ретривер

Как их отличить: Уши золотистого ретривера длиннее, чем у лабрадора. Как и шерсть, которая может быть волнистой. У лабрадора же более массивное и плотное телосложение, с хорошо развитой мускулатурой. У него короткий, прямой и густой мех.

4. Маламут и сибирский хаски

Как их отличить: У аляскинского маламута крупная тяжелая голова, уши более округлые и широко расставленные. У сибирских хаски загнутый вниз хвост и длинные тонкие лапы.

5. Русский тойтерьер и пражский крысолов

Как их отличить: У русского тойтерьера уши треугольной формы, а морда более заостренная. Пражский крысолов мускулистее, стройнее и длиннее.

6. Колли и шелти

Как их отличить: Колли выше и крупнее, у него более узкая и длинная морда. В то время как голова шелти короче и шире.

7. Французский бульдог и бостон-терьер

Как их отличить: Французский бульдог более приземистый и коренастый. На голове и морде собираются глубокие складки. Бостон-терьер более гладкий, с удлиненными и тонкими лапами. Его морда также более гладкая, чем у бульдога.

8. Бернский зенненхунд и австралийская овчарка

Как их отличить: У бернского зенненхунда большая и массивная голова с широким округлым лбом. Австралийская овчарка меньше. У нее непромокаемая шубка средней длины.

9. Кокер-спаниель и ирландский сеттер

Как их отличить: У английского кокер-спаниеля низко посаженные длинные уши и длинная, слегка вьющаяся шерсть. Ирландский сеттер крупнее и с вытянутой мордой. Его шерсть умеренно длинная и менее кудрявая.

10. Боксер и кане-корсо

Как их отличить: Боксер меньше и короче, а его нижняя челюсть выступает вперед. У кане-корсо длинные верхние губы, прикрывающие нижнюю челюсть.