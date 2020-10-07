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10 пар пород, которые путают даже преданные собачники

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В мире существует более 200 пород собак. И несмотря на это огромное разнообразие, некоторые из них легко спутать. Те песели, которых мы принимаем за спаниелей, боксеров или пекинесов, могут оказаться совершенно другой породы. Не волнуйтесь, мы не собираемся читать вам лекцию по кинологии, а просто подскажем, как различить между собой весьма схожие породы.

В редакции AdMe.ru много убежденных собачников, и они охотно готовы поделиться своими знаниями с читателями.

1. Сенбернар и московская сторожевая

© depositphotos.com, © Aneta Jungerova / shutterstock.com

Как их отличить:

У сенбернара слегка приплюснутая морда с длинными губами и немного курносый нос. Московская сторожевая меньше по габаритам. У нее удлиненное тело, прямой нос, брыли более подтянутые.

2. Пекинес и японский хин

© depositphotos.com, © Tom Mooring / wikipedia

Как их отличить:

Морда пекинеса крупная и почти плоская. У японского хина, в свою очередь, немного округлый лоб.

3. Золотистый ретривер и лабрадор-ретривер

© Karen Arnold / Public Domain / wikipedia, © Leslieblack2 / pixabay.com

Как их отличить:

Уши золотистого ретривера длиннее, чем у лабрадора. Как и шерсть, которая может быть волнистой. У лабрадора же более массивное и плотное телосложение, с хорошо развитой мускулатурой. У него короткий, прямой и густой мех.

4. Маламут и сибирский хаски

© Soboleva / wikipedia, © Evgenia Deviash / wikipedia

Как их отличить:

У аляскинского маламута крупная тяжелая голова, уши более округлые и широко расставленные. У сибирских хаски загнутый вниз хвост и длинные тонкие лапы.

5. Русский тойтерьер и пражский крысолов

© Irishka1990 / wikipedia, © Carolus / wikipedia

Как их отличить:

У русского тойтерьера уши треугольной формы, а морда более заостренная. Пражский крысолов мускулистее, стройнее и длиннее.

6. Колли и шелти

© depositphotos.com, © Piet ter Beek / Public Domain / wikipedia

Как их отличить:

Колли выше и крупнее, у него более узкая и длинная морда. В то время как голова шелти короче и шире.

7. Французский бульдог и бостон-терьер

© EGILEO / wikipedia, © Tommi Nummelin / wikipedia

Как их отличить:

Французский бульдог более приземистый и коренастый. На голове и морде собираются глубокие складки. Бостон-терьер более гладкий, с удлиненными и тонкими лапами. Его морда также более гладкая, чем у бульдога.

8. Бернский зенненхунд и австралийская овчарка

© Ocmey / wikipedia, © East News

Как их отличить:

У бернского зенненхунда большая и массивная голова с широким округлым лбом. Австралийская овчарка меньше. У нее непромокаемая шубка средней длины.

9. Кокер-спаниель и ирландский сеттер

© Virginie Gabriel-Robez / wikipedia, © Brian Snelson / wikipedia

Как их отличить:

У английского кокер-спаниеля низко посаженные длинные уши и длинная, слегка вьющаяся шерсть. Ирландский сеттер крупнее и с вытянутой мордой. Его шерсть умеренно длинная и менее кудрявая.

10. Боксер и кане-корсо

© Timothy Lauro / wikipedia, © NonoetJessi/easyfotostock/Eastnews

Как их отличить:

Боксер меньше и короче, а его нижняя челюсть выступает вперед. У кане-корсо длинные верхние губы, прикрывающие нижнюю челюсть.

Какие еще породы собак легко спутать друг с другом? Есть ли у вас любимая порода?

Фото на превью Karen Arnold / Public Domain / wikipedia, Leslieblack2 / pixabay.com
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