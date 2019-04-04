10 ответов на вопросы, которые интересуют владельцев кошек и собак

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Исследователи выяснили, что больше всего домашних животных любят в Новой Зеландии. 2/3 семей здесь держат кошку, собаку или кого-нибудь еще. 27 % американских собачников устраивают любимцам профессиональные фотосессии, бразильцы обожают птиц, а британцы все чаще заводят рыбок. Наверняка у многих наших читателей дома тоже есть питомец, а может, и не один. И если это так, то есть вещи, которые вам обязательно стоит узнать, причем от специалиста — ветеринарного врача.

AdMe.ru отвечает на вопросы, которые волнуют многих владельцев домашних животных.

Какие марки корма выбирать для кошек и собак, если хочется, чтобы питомец прожил как можно дольше?

Однозначный ответ на этот вопрос дать нельзя, потому что диету лучше подбирать индивидуально, в зависимости от потребностей конкретного животного, обусловленных его состоянием, породой и образом жизни. Здесь лучше посоветоваться с ветеринаром, который наблюдает вашего питомца, а также внимательно изучить составы на упаковках. Лайфхак: читаете 2 первых ингредиента в составе — один из них должен быть названием мяса (говядина, курица, лосось и так далее). Но откажитесь от корма из субпродуктов: его обычно делают из сырья качеством ниже. Еще один нежелательный ингредиент — недорогой наполнитель, например шлифованный рис и пшено (после обработки они теряют большую часть питательной ценности). Корма премиум-класса, как правило, производятся из качественного сырья, поэтому ветеринары часто рекомендуют именно их. Главное — выбрать вариант с правильной маркировкой (сейчас она может включать возраст животного, размер, особенности образа жизни — например малоподвижный).

Как должен меняться рацион кошек и собак с возрастом?

Питание животного должно меняться с возрастом, но оно зависит и от других факторов: породы, образа жизни, индивидуальных особенностей, поэтому при выборе диеты для любимца желательно консультироваться с ветеринаром. Впрочем, основные моменты стоит знать любому человеку, которого дома встречает четвероногий друг. Детеныши активно растут, поэтому им нужна богатая калориями еда, в среднем в 4 раза более сытная, чем пища взрослых. При этом важно учесть, что в корме для щенков важно повышенное содержание белков, жира и кальция, а для котят — легкоусваиваемого животного белка, клетчатки, витаминов и аминокислот. Можно давать немного сухого корма — это полезно для зубов. Поменять рацион нужно будет, когда животное вырастет почти до «взрослых» размеров. Можно ориентироваться и на возраст: кошки перестают расти примерно в 10 месяцев, собаки мелких пород — в 12, собаки крупных пород — в 1,5–2 года. Переводить питомца на взрослое питание нужно примерно за месяц до этого срока. Питание взрослых должно быть более сбалансированно: в нем должны быть белки, клетчатка, витамины и минералы. Собакам рекомендуется давать продукты с рыбьим жиром и крупы. Кошкам нужно много животного белка. Дополнить питание кота стоит печенью, почками и другими внутренностями, потому что в них много витамина А, а также пищей с высоким содержанием жирных кислот и таурина. Пожилым собакам нужно меньше калорий, потому что они меньше двигаются, но больше клетчатки, чтобы поддерживать здоровое пищеварение. Рацион кошек старше 8 лет стоит поменять только с точки зрения формы. У собак и кошек в этом возрасте начинаются проблемы с зубами, поэтому сухие и твердые корма стоит исключить. Корма «для всех возрастов» стоит выбирать, если у вас несколько животных и кормить их раздельно не получается.

Опасно ли, если кот выплевывает шерстяные комки, и можно ли ему помочь в такие моменты?

Пищеварительная система котов приспособлена справляться с шерстью, которая попадает в пищевод во время вылизывания. Но иногда случаются сбои, и животному приходится избавляться от «балласта» другим способом. Редкие случаи вполне укладываются в норму, но, если комки начинают появляться заметно чаще, это означает, что кошка чувствует себя нехорошо. Причины могут быть разными: чаще всего это стресс или кожное раздражение, иногда — проблемы с желудком. Когда кошка не может выплюнуть излишек шерсти, она может стать вялой, лишиться аппетита, много кашлять, страдать диареей или запором. Еще один признак — раздутый живот. Если дело дошло до этих симптомов — свяжитесь с ветеринаром. Впрочем, сначала можно дать кошке немного сливочного или растительного масла — иногда помогает. В борьбе с неприятным явлением поможет регулярное вычесывание питомца (или даже стрижка) — особенно актуально для длинношерстных пород вроде персов или мейн-кунов. Другой вариант профилактики — выбор корма с большим содержанием белка и клетчатки, которые поддерживают здоровое пищеварение у кошек. Существуют даже специальные лакомства именно для таких ситуаций. Сгодится и кошачья трава. Еще один важный момент: кошка не должна страдать от обезвоживания, оно тоже приводит к появлению комков.

Почему кот увлеченно играет с новой игрушкой 5 минут, а потом никогда к ней не подходит?

Если такое поведение постоянно и не связано со стрессом или недомоганием кошки, у него могут быть 2 причины. Во-первых, характер животного. Пик кошачьей игривости приходится на возраст 4–5 месяцев. По мере взросления некоторые кошки сохраняют интерес к играм, другие предпочитают роль зрителей, то есть перерастают «занятия для малышей». В-вторых, вашему питомцу может не нравиться конкретный тип игрушек. Попробуйте купить мячик или лазерную указку вместо привычных фигурок мышек или перьевых метелок.

Насколько необходима вакцинация, если кошка не покидает квартиру?

Вакцинация необходима, даже если ваш питомец никогда не выходит на улицу. Причин этому несколько: возбудителя болезни могут принести на одежде и обуви люди, причиной заражения может стать проникшее в дом животное (например летучая мышь, больная бешенством), а вирус лейкоза кошачьих иногда передается котенку от матери. Поэтому домашних кошек рекомендуется прививать комбинированной вакциной FVRCP от наиболее распространенных заболеваний — панлейкопении, ринотрахеита и калицивироза, а также отдельно от бешенства и лейкоза. Животным, которые регулярно выходят на улицу, могут потребоваться дополнительные прививки, но в этом случае нужно проконсультироваться с ветеринаром.

Почему коты внезапно начинают ходить не в туалет (если были приучены к лотку и все время ходили только туда), а потом возвращаются в лоток?

Если все коты здоровы, не подвергаются стрессу, у каждого из них есть отдельный лоток, то причины могут быть следующими: наполнителя слишком много (комфортный уровень — 3–5 см);

наполнителя слишком мало;

его надо заменить на свежий. Обычно достаточно понаблюдать за животным в течение нескольких дней, чтобы понять, чем именно оно недовольно, и исправить это.

Как отучить кошку грызть провода?

Кошки грызут несъедобные предметы из-за стресса, скуки, нехватки полезных веществ в рационе, болей в зубах и ошибки идентификации, когда животное принимает шнур за что-то другое, например хвост грызуна. Если ваша кошка уничтожает шнуры от приборов один за другим, сначала сводите ее к ветеринару, чтобы он осмотрел ее и подтвердил или исключил проблемы со здоровьем и питанием. Также разговор со специалистом может выявить причину стресса. Проблему идентификации можно узнать по тому, что кошка грызет и другие длинные гибкие предметы, начиная с собственного хвоста. Если дело в этом или же в скуке, стоит защитить провода, покрыв их специальными средствами, которые отпугивают животных, и подобрать кошке замену. Хорошими вариантами могут стать специальные лакомства, свежая зелень и картон. Кот автора этой статьи перестал грызть запрещенные вещи, когда ему выдали на растерзание коробку из гофрированного картона.

Если отправиться в путешествие самолетом и взять с собой питомца, в каких условиях будет находиться животное во время полета?

Условия перевозки различаются в зависимости от авиакомпании, модели самолета и направления, поэтому лучше уточнять их заранее при подготовке к путешествию, в идеале — до покупки билета. Чаще всего условия таковы: Если ваш питомец невелик, его можно взять с собой в салон самолета, то есть он будет в тех же условиях, что и вы, если не считать постоянного нахождения в контейнере или переноске.

Крупных собак и некоторых других животных можно перевозить только в грузовых отсеках. Обычно там такие же давление и уровень кислорода, как в салоне. Отличаться может только температура, но она все равно остается достаточно комфортной. Стоит помнить, что многие авиакомпании теперь позволяют брать с собой в салон животное, присутствие которого призвано обеспечить психологический и эмоциональный комфорт пассажира. В этом случае вам понадобится специальная справка от врача.

Опасно ли оставлять кошку или собаку в гостинице на время отпуска?

Если выбрать хорошую гостиницу, пребывание в ней будет для вашего питомца не только безопасным, но и приятным. На что стоит обратить внимание при выборе гостиницы для любимых котов и собак? Отзывы. От знакомых, в том числе ветеринаров, и в интернете.

От знакомых, в том числе ветеринаров, и в интернете. Цены. Вы должны понимать, как и за что начисляется оплата.

Вы должны понимать, как и за что начисляется оплата. Состояние гостиницы. Его нужно оценивать при личном визите. Чистота, безопасность, все сделано так, чтобы даже гений подкопов не смог сбежать оттуда, но не поранился при попытке броситься на поиски своего человека. Кстати, если ваш любимец как раз такой гений или хорош еще в чем-то, что может помочь ему сбежать, предупредите сотрудников гостиницы заранее.

Его нужно оценивать при личном визите. Чистота, безопасность, все сделано так, чтобы даже гений подкопов не смог сбежать оттуда, но не поранился при попытке броситься на поиски своего человека. Кстати, если ваш любимец как раз такой гений или хорош еще в чем-то, что может помочь ему сбежать, предупредите сотрудников гостиницы заранее. Индивидуальные условия. У каждого животного есть отдельные миски для еды, поилка, спальное место, достаточное количество личного пространства и при необходимости оборудованная территория для прогулок.

У каждого животного есть отдельные миски для еды, поилка, спальное место, достаточное количество личного пространства и при необходимости оборудованная территория для прогулок. Питание . Иногда можно выбрать из нескольких вариантов корма, иногда — привезти любимые лакомства животного.

. Иногда можно выбрать из нескольких вариантов корма, иногда — привезти любимые лакомства животного. Наличие видеонаблюдения. В идеале у вас должна быть возможность проверить четвероногого друга в любой момент по интернету.

В идеале у вас должна быть возможность проверить четвероногого друга в любой момент по интернету. Персонал. Все сотрудники опрятно выглядят и ведут себя профессионально. Если вам не показали соответствующие сертификаты и дипломы, спросите о них и погуглите все незнакомые слова в них. От этих людей будет зависеть жизнь вашего друга.

Все сотрудники опрятно выглядят и ведут себя профессионально. Если вам не показали соответствующие сертификаты и дипломы, спросите о них и погуглите все незнакомые слова в них. От этих людей будет зависеть жизнь вашего друга. Требования к будущим гостям. Все животные должны быть обработаны от паразитов и привиты. Если у вас не спросили ветпаспорт — лучше подобрать другое заведение. Вас должны спросить насчет особенностей питомца, узнать, нужна ли ему специальная диета или прием лекарств.

Все животные должны быть обработаны от паразитов и привиты. Если у вас не спросили ветпаспорт — лучше подобрать другое заведение. Вас должны спросить насчет особенностей питомца, узнать, нужна ли ему специальная диета или прием лекарств. Официальное оформление. Найденный отель вас устраивает и вы готовы оставить там питомца? Отдельно уточните насчет дополнительных услуг. Вполне возможно, что в списке окажутся необходимые животному или просто облегчающие жизнь процедуры: стрижка, доставка и так далее.

Не опасен ли подкожный чип, которые имплантируется животным?

Сейчас чипировать можно практически любое животное — от попугайчика до кита. Качественный чип, установленный ветеринаром, как правило, безопасен. Британские ветеринары, наблюдавшие за миллионами животных с таким имплантом, обнаружили, что его установка приводит к болезни носителя очень редко (пока зафиксировано всего 2 таких случая). Устройство представляет собой RFID-метку — такими защищают товары в магазинах от выноса. Только в случае с животными метка находится в капсуле из биологически инертного материала. Под кожу чип вводят с помощью шприца: процедура не слишком приятная, но быстрая. На заживление проколотой при этом кожи обычно уходит совсем немного времени. При установке важно знать, что чип можно считать только специальным сканером: это поможет идентифицировать животное. А вот отследить с помощью метки убежавшую собаку не получится.

А что хотели бы спросить у ветеринара вы?