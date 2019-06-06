10 особенностей животных, которые казались нам ошибками эволюции (На самом деле все наоборот)

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Мы не раз удивлялись виду некоторых существ, живущих с нами на одной планете. Обычно мы забываем погуглить информацию о них или просто ленимся, а зря. Ведь зачастую какая-то странная деталь в облике того или иного животного оказывается его крутой суперспособностью.

AdMe.ru с головой погрузился в биологию, чтобы наконец узнать, почему эволюция распорядилась именно так.

1. Окрас тигра

Все знают, как выглядит тигр, но только дети из-за их тяги к познанию мира обычно задумываются, почему у него именно такой странный окрас. Может показаться, что он делает тигров более заметными, но для их потенциальных жертв это вовсе не так. Олени, например, видят мир в оттенках синего и зеленого, и шкура тигра в их глазах — идеальный камуфляж.

2. Нос утконоса

При взгляде на утконоса иногда возникает вопрос: как это животное вообще прошло естественный отбор? Легко! Благодаря странному клюву утконос отличный охотник и гроза мелких морских животных, хотя и ничего не видит в воде. У него отлично развиты осязание и электрорецепция — способность обнаруживать слабые электрические поля. Пошевелил рак на дне клешней — «радар» утконоса уже засек это движение, и скоро он сможет подкрепиться.

3. Странная поза муравьеда

Это вовсе не «синдром широкой спины», как у начинающих бодибилдеров, а экстренная мера, к которой муравьед прибегает в моменты, когда он чувствует опасность. Дело в том, что единственное средство самообороны у этого животного — когтистые передние лапы, ведь у него даже зубов нет. Эта стойка позволяет так эффективно махать когтями, что даже грозные хищники обходят муравьеда стороной.

4. Гребни у индюков и куриц

Хотя все уже привыкли к нелепому виду этих отростков, об их роли в жизни птицы знают немногие. В отличие от нас, птицы не имеют потовых желез и не могут потеть, охлаждая тем самым свой организм, поэтому они научились делать это по-своему. Когда птице жарко, ее кровь проходит через гребень, охлаждаясь именно там. Также по цвету гребня петухи и индюки определяют, когда самки готовы к спариванию.

5. Полоски зебры

Существует несколько теорий, почему у этих животных такая окраска. По одной из версий, она нужна, чтобы сбивать с толку хищников и регулировать температуру тела. Последнее исследование предполагает, что это, помимо прочего, еще и своеобразная защита от насекомых. Их интерес к зебрам ничуть не меньше, чем к другим представителям семейства лошадиных, но из-за полосок нормально сесть на зебру сложнее: насекомое не может рассчитать место посадки и нужную скорость полета.

6. Нос сайгака

Из-за своего странного хобота сайгаки не похожи ни на одно другое парнокопытное, но именно благодаря ему они смогли дожить до наших дней. Этот орган, помимо крайне эффективной очистки воздуха, регулирует температуру тела. Если холодно, хобот нагревает воздух, поступающий в легкие, жарко — охлаждает, поэтому сайгак легко адаптируется к климатическим изменениям.

7. «Унылость» рыбы-капли

На самом деле рыба-капля «унывает» только после того, как ее достают из привычной среды обитания, то есть с огромной глубины. До этого момента она выглядит совершенно нормально и вряд ли стала бы мемом. Ее мускулатура слабо развита, а тело представляет собой что-то вроде желе, что позволяет этой рыбе комфортно плавать в условиях высокого давления.

8. Красная попа у некоторых приматов

Выглядит это вызывающе, но, впрочем, так и должно быть. Назначение этой особенности — привлечение внимания. На седалищной части у некоторых приматов рода павианов расположено множество кровеносных сосудов. Когда у самки начинается овуляция, сосуды набухают и приобретают насыщенный красный цвет. В зеленом лесу этот сигнал хорошо заметен издалека, и самцы, увидев его, не теряют времени: недопустимо его терять, когда речь идет о выживании вида в условиях беспощадной дикой природы.

9. «Пила» у некоторых рыб

Этот орган действительно «пилит» дно водоемов, вытаскивая оттуда моллюсков, а еще помогает ориентироваться. Подобно клюву утконоса, он наделен электрорецепторами и позволяет своему обладателю понимать, что творится вокруг. Также, заплывая в стаю мелких рыб, пилорылы начинают размахивать этим огромным отростком, оглушая добычу и накалывая ее на зубья.

10. Третье веко у животных

Третье веко солдатского чибиса.

Вы наверняка замечали, как только что проснувшаяся кошка смотрит на вас сквозь белую пленку, а после пары морганий эта пленка уходит в уголки глаз. У человека тоже есть третье веко, но оно недоразвито. Когда мы «встали на задние лапы», отпала и необходимость преследовать добычу, пригибаясь к земле. Функции третьего века подобны назначению дворников и стеклоочистителей: они очищают глазное яблоко от пыли. И тройные веки справляются с этим гораздо эффективнее, чем наши двойные.