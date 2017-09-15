10 ошибок, которые совершают все владельцы домашних животных

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Владельцы домашних животных лучше других знают, как проявлять любовь и ласку. И не только по отношению к питомцам. Но AdMe.ru выяснил, что свойственное нам проявление заботы понимается четвероногими друзьями порой не совсем так, как мы думаем.

1. Любим поцелуи, обнимашки, «на ручки»

Иногда очень сложно лишний раз пройти мимо домашнего любимца и не потискать его. Все мы любим схватить малыша с пола, поцеловать, обнять. Но на самом деле для него это не то же самое, что и для нас. В животном мире такие проявления нежности не встречаются, поэтому они не совсем понимают, что вообще происходит. Совет: Не нужно отказываться от привычных проявлений любви, надо просто предупредить своего любимчика. Научите животное команде «подъем», и он всегда будет готов к вашим пылким объятиям.

2. Можем разбудить только потому, что захотелось потискать

Когда кто-то из домашних засыпает на диване, мы стараемся тихонько прикрыть его пледом, чтобы он не проснулся. Но это правило не действует на наших четвероногих подопечных. Прикрывать одеялком не обязательно, но помните, что и для животных быть разбуженным — неприятный стресс. Совет: Конечно, оберегать сон питомца и ходить на цыпочках вовсе не требуется, но не стоит без повода и внезапно проявлять ласку.

3. Разглядываем любимца

Мы ощущаем некий дискомфорт, когда кто-то нас пристально разглядывает. В животном мире взгляд глаза в глаза означает опасность. Тот, на кого смотрят, должен быть готов к нападению. Совет: Если вы просто любуетесь своим любимцем, постарайтесь не делать это навязчиво, не заставляйте его нервничать в лишний раз.

4. Ругаем за шалости, даже если мы сами оставили свои вкусняшки на видном месте

Оставляя на столе мясную котлетку, мы очень удивляемся, когда не можем найти ее на месте. Мы забываем, что животное, получая доступ к еде, обязательно ее съест. И в этом виноваты только мы, но никак не Тузик. Некоторые считают, что питомцы должны понимать, что хорошо, а что нет. Но как же так? Совет: Не провоцируйте животное, не забывайте о его инстинктах. А если все-таки ругаете, то объясните, за что и как правильно себя вести.

5. Говорим каждый раз разные фразы для одной команды

«Шарик, неси мячик! Шарик, беги сюда! Шарик, где твои игрушки?» И вот вы запутали бедного Шарика, он начинает нервничать, хотя вы просто хотели поиграть с мячом. «Вроде бы с мячом, но хозяин говорил игрушки, о чем это он?» Совет: Одна команда — одна фраза.

6. Разрешаем лениться и слишком много отдыхать

Как и людям, домашним питомцам обязательно нужна физическая активность. Нельзя постоянно сидеть дома, даже если у вашего питомца есть домашний «туалет». Малоподвижность ведет к ожирению, из-за которого могут появиться проблемы с суставами и даже сократиться продолжительность жизни. Совет: Прогулки или активные игры пойдут на пользу и хозяину.

7. Успокаиваем нашим привычным «Все хорошо»

Животные чувствуют, когда происходит что-то неладное. Например, ваш питомец ужасно не любит принимать ванну. Обычно мы успокаиваем друга излюбленной фразой «Все хорошо». В результате 2–3 раза — и наш подопечный точно запомнит, что если «все хорошо», то скоро будет все плохо. Совет: Забудьте о «ритуальных» фразах, ведите себя как обычно, особенно перед нервной ситуацией для животного.

8. Балуем своими вкусняшками

Да, согласны, трудно устоять, когда наполненные любовью и преданностью глаза смотрят из-под стола. Будьте бдительны! Наша пища не всегда полезна для животных. Если вы хотите добра своему любимцу, то постарайтесь подобрать питательный и сбалансированный витаминами рацион. Совет: Если еда со стола, то из правильного списка. Если корм, то качественный.

9. Думаем, что один лоток подходит всем четвероногим

Конечно, было бы хорошо, если бы все коты в доме ходили в один лоток, но с этим все немного сложнее. Котики очень капризные, им хочется свой личный, персональный лоток. Если у вас есть такая возможность — обеспечьте ее другу. А в идеале распределите несколько лотков по периметру дома. Совет: Прежде чем заводить питомца, подумайте, сможете ли вы обеспечить все условия для его счастливого проживания.

10. Наполняем миски доверху — вдруг проголодается

Из самых лучших побуждений мы порой проявляем излишнюю заботу — наполняем миски едой до верха. Что остается нашему питомцу? Переедание: если пища постоянно доступна, наши пушистики очень быстро набирают лишний вес. Совет: Попросите инструкцию у ветеринаров, прочитайте этикетки на продуктах — подберите количество пищи под размер и вес вашего питомца.

11. Поздно беремся за воспитание

Учить уму-разуму это крошечное глазастенькое существо выше ваших сил? С каждым годом объяснять, что он поступает неправильно, будет сложнее. Проявите строгость изначально, переучивать взрослое животное, у которого шалости вошли в привычку, — задача не из легких. Совет: Объясняем, что так делать нельзя, сразу. Не через 5 минут. Ругать за лужу в коридоре, которую вы обнаружили по возвращении домой, бесполезно. Лучше похвалите, когда питомец сделает все как надо.

12. Стараемся не оставлять надолго без присмотра, но иногда не выходит

Нам кажется, что питомец просто спит, пока нас нет, развлекается и вообще отдыхает от людей. Но это не совсем так — он грустит и беспокоится. Собаки могут выдержать 4–5 часов в клетке (при активности и до, и после), а кошки могут пробыть в одиночестве не более 1–2 дней. Конечно, если есть чистый лоток и полная миска. Совет: Пригласите подругу или бабушку в гости с ночевкой, если знаете, что собираетесь задержаться на ночь у друзей. Или, может быть, стоит завести еще одного друга для вашего четвероногого?

13. Забываем о том, что мы для них — целый мир

Как и дети, наши домашние пушистики нуждаются во внимании, заботе и ласке. Они очень любят, когда мы с ними играем, балуемся, чешем за ушком. От скуки ваш Рекс может начать грызть все вокруг, рыть ямы, лаять и даже скулить. А любимая Муся начнет царапаться или громко мяукать. Совет: Не забывайте о том, как сильно они нас любят.