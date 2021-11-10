10 вещей, которые заботливый хозяин никогда не сделает со своей животинкой

Нередко мы относимся к нашим питомцам так, что, умей они говорить, нам пришлось бы их долго выслушивать. Стрижки, импровизированные игрушки, бессмысленные наказания — мы все это хотя бы раз себе позволяли. Однако то, что эти вещи привычны, не делает их правильными или безопасными.

AdMe.ru, как и вы, обожает животных и поэтому решил узнать о том, что специалисты не рекомендуют делать владельцам кошек и собак.

Сажать в клетку или переноску в качестве наказания



Если животное плохо себя ведет, посадить его в клетку или переноску — не лучшая идея. Когда мы используем эти приспособления таким образом, мы учим любимца, что это не безопасное убежище, а плохое место, куда можно угодить за излишнюю шалость. Логично, что могут появиться проблемы с транспортировкой наших пушистых друзей. Наказали непонятно за что — терпимо, но еще ведь куда-то везут — это уж точно не к добру.

Использовать свои руки как игрушку

Многих умиляет, когда котенок или щенок нежно кусает за руку хозяина. Но когда он вырастет, его клыки и когти станут острее, а мысль, что цапнуть человеческую руку — это нормально, никуда не денется. Когда в магазинах существуют тысячи игрушек на любой вкус и цвет, совсем не обязательно позволять питомцу грызть человеческие конечности. Конечно, если хочется, чтобы руки хозяина ассоциировались у него с лаской, а не с добычей.

Позволять собаке бегать с палкой в зубах

Все мы видели, какие эмоции испытывают собаки, неся хозяину палку, которую тот только что бросил. Проблема лишь в том, что нередко такие игры заканчиваются трагедией. От радости пес может бежать неосторожно и упасть. Не хочется даже представлять, что может произойти, если в этот момент в пасти у него будет острая палка. Резиновые игрушки намного безопаснее.

Давать играть с нитками или клубком пряжи

Как и новогодний дождик, это не самая безопасная игрушка для наших пушистых друзей, хотя и горячо ими любимая. Они могут ненароком проглотить длинную нитку, которая, проходя через кишечник, может привести к травмам. Нередко в таких случаях животному требуется операция.

Ходить на одинаковые, скучные прогулки

Собаки, как и мы, не очень любят рутину. Если постоянно водить питомца по одним и тем же маршрутам, он может заскучать. Животные обожают исследовать и узнавать что-то новое, поэтому стоит внести в их жизнь разнообразие, чтобы прогулка воспринималась как увлекательное путешествие. А еще лучше — приобрести игрушки для прогулок, с которыми и нам самим будет весело.

Позволять собаке самой вести вас

Прогулка быстро может стать настоящим испытанием, если питомец будет выгуливать хозяина, а не наоборот. Ходить с ним без поводка уже не получится, да и придется постоянно приглядывать за хвостатым, чтобы он никуда не убежал. Научить щенка или отучить взрослую собаку (а это сложнее) можно, если притворяться неподвижным деревом, когда животное начнет вас тянуть. Как только поводок ослабнет и усатый попытается понять, что стряслось, можно тихонько пойти. Двигайтесь только тогда, когда поводок не натянут. Собаке придется понять, что единственный способ нормально погулять — идти рядом, а не тянуть хозяина за собой.

Оставлять кошку одну даже на сутки

Оставлять собаку одну многим страшно, потому что она начнет отчаянно скулить или может разнести в клочья мебель. С котами, как многим кажется, все проще: достаточно обновить наполнитель в лотке, насыпать полную миску корма и спокойно уйти по своим делам. Но такой подход неправильный. Кошки не выражают свои эмоции, как собаки, но это не значит, что они их не испытывают. В лучшем случае они просто нагадят не в лоток. Длительное же одиночество может вызвать депрессию, и кошка перестанет есть. И это не говоря уж о том, что лоток нужно менять дважды в день, кроме сухого корма давать свежий влажный и так далее. В идеале нельзя оставлять кошку одну более чем на полдня.

Выбирать ошейник, который нравится только хозяину

Для собак рекомендуется исключить все ошейники, которые ориентированы на дрессировку через неприятные ощущения (ошейник-удавка или «антилай»). Особенно опасны те, которые могут за что-нибудь зацепиться. В отличие от многих собак кошки могут гулять и сами. Если отпускать питомца без ошейника все-таки не хочется, можно приобрести эластичный. Конечно, из него можно выбраться в случае зацепления, но он чреват другими травмами. Например, если в него попадет лапка или челюсть и усатый не сможет ее вытащить. Лучше взять жесткий ошейник такого размера, чтобы под него могли влезть только один-два пальца. Но идеальный вариант, о котором знают лишь единицы, — чипировать усатого. По чипу его смогут идентифицировать и вернуть вам.

Гулять по асфальту или бетону в жару

Горячий бетон или асфальт может повредить собачьи лапы, но многие об этом даже не задумываются. Выгуливая питомца в жаркие дни, избегайте таких поверхностей, так как подушечки лап очень чувствительные и нуждаются в бережном отношении. А вообще в теплое время года лучше гулять до восхода солнца и после его захода.

Стричь кошек

Большинство ветеринаров не рекомендуют стричь кошек, даже если на улице очень жарко. Это допускается только в случае медицинских показаний или спутывания шерсти. Модные стрижки вроде «львиной гривы» не только лишают кошку ее естественных механизмов терморегуляции, но и вызывают сильный стресс. Представьте, что они чувствуют, когда по ним водят какой-то большой вибрирующей штукой (триммером) и из-за этого сыплется родной мех.