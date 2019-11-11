10 ошибок, которые давно пора перестать делать всем владельцам кошек

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Даже самые опытные владельцы кошек порой допускают весьма грубые ошибки в уходе за своими питомцами. Кроме того, что животным приходится терпеть дискомфорт от нашего неправильного обращения с ними, результатом наших действий может стать плохое поведение питомца.

AdMe.ru спешит поделиться 10 самыми распространенными заблуждениями в уходе за кошками в надежде, что наш материал поможет вам исправить существующие ошибки и избежать их в будущем.

1. Отказываться от кастрации и стерилизации

Вверху — рентгеновский снимок беременной кошки, внизу — кастрированного кота.

Эти процедуры в большинстве случаев положительно влияют на организм домашних животных. У кошек снижается риск возникновения рака молочной железы, а у котов — рака яичек. Кроме того, кастрированные коты реже убегают из дома и проявляют агрессию.

2. Купать питомца

Даже собаки часто нервничают, когда их купают. Кошки же практически не нуждаются в мытье: они регулярно умываются и чистятся сами. Если же животное сильно испачкалось, то его стоит лишь мягко вытереть влажным полотенцем. В редких случаях, когда купание действительно необходимо, постарайтесь ограничиться мытьем только загрязненной области, а не животного целиком.

3. Использовать только сухой корм

Сухой корм — это только закуска. Утолить голод животное им не сможет. В рационе обязательно должен быть и влажный корм, который следует давать несколько раз в день небольшими порциями. При этом отказываться полностью от сухого корма не стоит, поскольку кошка в течение дня должна перекусывать.

4. Пренебрегать посещением ветеринара

Даже домашним кошкам, которые ни разу не выходили на улицу, следует делать прививки. Нахождение животного в четырех стенах вовсе не гарантирует, что пушистый любимец ничем не заразится. Раз в полгода стоит показывать кошку ветеринару и проводить вакцинацию.

5. Оставлять растения в зоне доступа кошки

Некоторые из комнатных растений токсичны для домашних животных. Поскольку кошки любят пробовать цветы на вкус, стоит заранее убедиться в том, что разновидности вашей домашней флоры безопасны для вашего представителя фауны. Среди самых токсичных растений для кошек можно выделить азалию, нарцисс, алоэ, бегонии, каллы и фикус.

6. Ругать за плохое поведение

Чаще всего плохое поведение кошки — это всего лишь способ решить проблему. Животное царапает мебель, если ему не нравится когтеточка или она стоит в неподходящем месте. Коты кусаются и царапаются, если не приучены правильно играть с людьми или видят в вас угрозу. Если кошка делает «свои дела» не в лотке, то у нее могут быть проблемы со здоровьем или ее не устраивает кошачий туалет. Если вы будете ругать за это и тыкать носом, единственное, чего вы добьетесь — животное начнет вас бояться и станет нервным и раздражительным.

7. Покупать кошку для маленького ребенка

Детей нельзя оставлять наедине с кошками. Малыш может травмировать зверька. Кроме того, громкие и резкие звуки пугают котов, и те могут стать агрессивными. Если же в семье появился маленький питомец, всегда будьте рядом, пока с ним играют дети.

8. Игнорировать кошачье уединение

Так же как человеку необходимо личное пространство, так и у кошки должно быть место, где она чувствует себя комфортно и в безопасности. Животному нужно укрытие даже внутри вашего дома, где у питомца будет возможность спрятаться и спокойно выспаться.

9. Давать молоко

Котята нуждаются в материнском молоке. Если по каким-либо причинам они его лишены, допустима его замена специальными смесями из ветеринарной аптеки, козьим молоком и 10-процентными сливками. Однако в подростковом возрасте происходит перестройка организма, у животных вырабатывается меньше фермента, необходимого для полноценного усвоения молока, а у взрослых особей даже появляется непереносимость лактозы.

10. Удалять когти

Во многих странах удаление когтей уже запрещено законом как негуманное. Во время операции животному не просто вырезают когти, а ампутируют целую фалангу пальцев. Впоследствии кошка будет испытывать сильную боль в лапах при передвижении.