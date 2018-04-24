10 обычных для нас продуктов, которые могут нанести вред вашему питомцу

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наши питомцы познают мир через вкусы и запахи. Но безобидная на первый взгляд пища может оказаться токсичной для животных.

AdMe.ru собрал самые обычные продукты, которые могут плохо повлиять на здоровье ваших домашних животных.

Лук и чеснок

Овощи из рода луковых (репчатый лук, чеснок, лук-порей, черемша) содержат N-пропил дисульфид — вещество, которое разрушает красные кровяные клетки, вследствие чего возникает анемия. В тяжелых случаях анемия приводит к серьезному поражению внутренних органов. Симптомы отравления следующие: тошнота, рвота, диарея, вялость, боль в животе и учащенное сердцебиение. Период проявления симптомов длится от суток до нескольких дней.

Лилии

Лилия — красивый цветок. Но вот для животных он смертельно опасен. Некоторые представители семейства лилейных способны вызвать сильнейший нефротоксический эффект при попадании в ЖКТ. Вещества, содержащиеся во всех частях лилии, включая пестики и тычинки, ядовиты для почек. Основные признаки отравления лилией включают потерю аппетита, рвоту, усиленное мочеотделение, сильное слюнотечение.

Виноград и изюм

Всего 15 граммов винограда способны отравить 5-килограммовую собаку! Они негативно влияют на почки животных. Если у питомца уже есть проблемы со здоровьем, то виноград может спровоцировать почечную недостаточность. У здоровых животных наблюдаются диарея, вялость, отсутствие аппетита и рвота.

Кофе и шоколад

Кофе и шоколад содержат вещества, опасные для кошек и собак. Даже в малых количествах они вызывают рвоту. Темный шоколад содержит больше опасных веществ, чем молочный, и эффект отравления сильнее. Кофеин может спровоцировать учащенное мочеиспускание, обезвоживание, аритмию, проблемы с поджелудочной железой и повышенное кровяное давление.

Трубчатые кости

Трубчатые кости сами по себе не являются ядом, но проблем со здоровьем от них не меньше. При разгрызании они превращаются в мелкие осколки, которые могут повредить пищевод или застрять в горле. Попадая в организм, кости разрезают острыми краями гортань, желудок и кишечник. Это может привести к перитониту, который является крайне опасным.

Яблоки

В отличие от зеленых, красные яблоки вызывают аллергию, зуд и жжение у собак. Но опасными являются не сами яблоки, а их косточки. Косточки яблок, вишен и абрикосов содержат цианид. В малых дозах он безвреден для человека, но опасен для братьев наших меньших. Рвота, понос и обезвоживание — это первые симптомы отравления яблочными косточками. Лучше не заниматься домашним лечением, а обратиться к врачу.

Помидоры

Практически все представители семейства пасленовых в той или иной степени являются ядовитыми. Они содержат токсичный соланин. Для людей опасность могут представлять только незрелые сырые помидоры, а вот для четвероногих и созревшие тоже. Следите за тем, чтобы животное не наелось помидорной ботвы: она также ядовита. Безвредная доза помидоров для собаки, находящейся на натуральном питании, — одна штука в неделю. Соланин вызывает возбуждение, а затем угнетение нервной системы, расстройства ЖКТ, разложение эритроцитов.

Сырые яйца

Сырые яйца и для людей не самая полезная еда. Все мы слышали о сальмонеллезе. Для домашних животных он так же опасен, как и для человека. Кроме того, яичные белки содержат авидин, который может прекратить всасывание организмом витаминов группы В.

Авокадо

Авокадо содержит персин — фунгицидный токсин. Для человека токсична только косточка, а для кошек и собак опасен весь плод. Персин вызывает проблемы с ЖКТ, дыханием и даже с сердцем.

Мороженое

В состав мороженого входят молоко и сахар. У большинства взрослых животных существует непереносимость лактозы. В результате наблюдаются жидкий стул, рвота и проблемы с ЖКТ. Сахар может спровоцировать проблемы с зубами и деснами, а также он возбуждает, а затем угнетает нервную систему.

Берегите братьев наших меньших и следите за их здоровьем! Если ваш питомец отравился, немедленно отвезите его к ветеринару и не пытайтесь вылечить его самостоятельно.