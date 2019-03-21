10 обитателей мирового океана, которые похожи на пришельцев с других планет

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Несмотря на то что многие обитатели вод мирового океана уже знакомы человеку, неизвестных видов наверняка еще больше. Некоторые морские создания живут на огромной глубине в экстремальных условиях. Так, например, амфипод Hirondellea gigas был обнаружен практически у самого дна Марианского желоба, на глубине около 11 км. На внешность и повадки океанских жителей (а особенно тех, что обитают на большой глубине) жизнь в необычных условиях накладывает свой отпечаток, и выглядят они по земным меркам довольно странно.

Мы в AdMe.ru отыскали в толщах мирового океана созданий, которые, кажется, вряд ли бы получили звание самых обаятельных и привлекательных.

Эунице афродита (червь Боббита)

В 2009 году в одном из океанариумов Великобритании стали бесследно исчезать морские рыбы, а большая часть кораллов была уничтожена. Работники расставили ловушки с рыболовными крючками в надежде поймать преступника, однако все они просто исчезли. В поисках виновника разобрали аквариум и нашли червя Боббита длиной 1,2 м, который наверняка попал в аквариум вместе с грунтом или кораллами. Ловушки же червь, названный Барри, просто переварил. В начале жизни длина червя составляет 10 см, но к 2 годам он может достигать 2–3 м при диаметре не более 2,5 см. В ожидании добычи черви, живущие на глубине до 40 м, прячутся в илистом дне и при необходимости могут резко подниматься на 20–30 см. Червь ко всему прочему еще и ядовит: выделяемый им токсин парализует добычу.

Мегалодикопия

Практически все оболочники, к которым и относится мегалодикопия, питаются планктоном, который они добывают, фильтруя морскую воду. Но это создание обзавелось огромным ртом, который заглатывает мелких рачков и прочих существ подходящего размера. Так же питается и венерина мухоловка: как только добыча попадает в рот мегалодикопии, он тут же закрывается и открывается тогда, когда хищник снова голоден. Личинки мегалодикопии плавают в воде до тех пор, пока не найдут идеальное жилище на всю оставшуюся жизнь. Прикрепившись, оболочник подвергается метаморфозу: у него исчезает хорда и органы чувств, а желудок и кишечник увеличиваются в размерах. Живет оболочник на глубине до 1 км, а еду привлекает с помощью биолюминесценции. У мегалодикопии удивительная способность к регенерации: из маленькой частицы тела за пару недель может восстановиться целая особь.

Европейский протей

Европейский протей, или олм, обитает только в глубоководных пещерах Балканского полуострова, проводя практически всю жизнь в полной темноте при температуре не выше 10 °С. Эти создания длиной до 30 см и массой не более 150 г абсолютно слепы, а их глаза скрыты под кожей. Средняя продолжительность жизни протеев составляет 69 лет, а некоторые доживают до 100 лет, причем в отсутствие пищи протей может месяцами голодать. У них отлично развито обоняние, по запаху они могут определять даже то, живы или мертвы их отложенные яйца, и съедать погибшие. Есть у протеев и прозвище — их называют человеческими рыбками за схожий с нашим цвет кожи. Несмотря на отсутствие пигментации, олмы могут менять окраску под воздействием солнечных лучей, то есть буквально загорать.

Длиннорогий саблезуб

Этот обитатель океана, которого часть ученых называет самым уродливым созданием в мире, живет на глубине от 0,5 до 5 км. Он обладает самыми длинными по отношению к телу зубами: длина самого саблезуба равна 15 см, а зубов — целых 7 см. Чтобы грозное оружие помещалось в закрытой пасти, в верхней челюсти есть специальные выемки. Более того, мозг рыбы разъединен на две части — и все для того, чтобы зубы его не повредили. Интересно, что молодые длиннорогие саблезубы, обитающие на глубине около 150 м, разительно отличаются внешним видом от взрослых сородичей — настолько, что их долгое время считали разными видами.

Североамериканский (крапчатый) звездочет

Свое романтическое название американский звездочет получил благодаря необычным глазам, расположенным в верхней части головы, которые как будто смотрят в небо. Вверх направлен и рот рыбы: ее туловище во время охоты зарыто в песок, а пасть всегда готова схватить проплывающую мимо добычу. Размеры звездочета, живущего на глубине не более 100 м, довольно внушительные. При длине до полуметра он весит около 9 кг. За звездочетом закрепилось прозвище «подлейшего создания в мире», поскольку он поражает свою добычу не только ядом, но и электричеством. Интересно, что в отличие от других морских обитателей, «оснащенных» электрическим органом, звездочет не может улавливать внешние импульсы тока.

Щучья морская собачка

Щучьи морские собачки — агрессивные хищники, которые не упускают случая схватить зазевавшуюся добычу и яростно охраняют свои жилища. Большую часть времени они проводят в своих «домах», которыми часто служат выброшенные людьми бутылки и банки. Несмотря на довольно небольшой размер, не более 30 см, они пытаются укусить даже аквалангистов, которые проплывают мимо их укрытий, особенно если защищают будущее потомство. У собачек есть одна особенность: при приближении своего соплеменника они раскрывают огромный рот и приближаются к потенциальному противнику, чтобы прогнать. Как правило, тот, у кого рот меньше, ретируется, однако если угроза не действует, то между рыбами затевается драка, где в ход идут острые зубы.

Химера

Глубоководные химеры — ближайшие родственники акул, обитающие на глубине до 2,5 км. Их скелет тоже состоит из хрящей, однако в отличие от акул химеры «оснащены» ядовитым шипом, расположенным возле спинного плавника. Обитают химеры там, где почти нет солнечного света, для охоты они используют расположенные на голове «датчики», улавливающие даже слабые электрические импульсы, создаваемые потенциальной добычей. Укус этих рыб, длина которых не превышает 30 см (хотя отдельные виды за счет длинного хвоста могут достигать и 1,5 м), хоть и не может соперничать по силе с акульим, однако равен 100 ньютонам. Для сравнения: укус домашней кошки имеет вдвое меньшую силу. Острых и вновь отрастающих зубов, как у акул, у химер нет, вместо них у этих рыб 3 зубные пластины, которые буквально разрубают жертву пополам.

Нетопырь Дарвина

Нетопырь Дарвина — рыба, странная во всех отношениях. Она, конечно, умеет плавать, однако предпочитает передвигаться по дну на видоизмененных плавниках, напоминающих ноги. Внешность у нее тоже необычная: яркие, будто накрашенные красной помадой губы и длинный нос, на кончике которого находится орган под названием «эска», светящийся в темноте, чтобы привлекать добычу. Подобное приспособление нетопырю просто необходимо, ведь он обитает на глубине до 73 м, где почти нет солнечного света. Ученые считают, что такие губы помогают нетопырям Дарвина отличать своих сородичей во время нереста. Несмотря на свой довольно устрашающий вид, эта 20-сантиметровая рыба совершенно не опасна для человека.

Большерот, или рыба-пеликан

Пеликановый угорь встречается во всех океанах на глубине от 0,5 до 3 км и вырастает примерно до 60–75 см, при этом примерно треть длины всего тела приходится на рот. Рот угря растягивается и превращается в подобие рыболовной сети: проплывая мимо скопления потенциальной пищи, угорь собирает ее с помощью необычного рта. Желудок большерота эластичен, благодаря чему он может поглощать добычу внушительного для себя размера. В отличие от остальных угрей у пеликанового нет плавательного пузыря, ребер и чешуи. Не похож он и на большинство глубоководных рыб, поскольку имеет очень маленькие, недоразвитые глаза, которые, скорее всего, нужны только для улавливания света. Двигаться большероту помогает длинный хвост, на конце которого есть сложный орган, светящийся розовым цветом, назначение которого неизвестно.

Рыба-топорик

Эти обитатели тропических и субтропических вод живут на глубине до 2 км. Топорики — небольшие рыбки длиной не более 7–8 см, которые получили свое название за необычное, сильно сплющенное по бокам тело, напоминающее топор с рукояткой. Как и у всех глубоководных рыб, у топориков есть фотофоры, однако они используют их не для охоты, а для маскировки. «Фонарики» расположены таким образом, что их зеленый свет направлен вниз, благодаря чему рыбу невозможно заметить хищникам, проплывающим ниже нее. У этих рыб большие телескопические глаза, которые помогают им маскироваться: они улавливают тусклый свет, доходящий с поверхности океана, и топорик регулирует свечение фотофор, чтобы оставаться максимально незаметным для врагов.

А вы знаете необычных обитателей морских глубин, о которых мы не рассказали?