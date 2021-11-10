10 неприятных на вид насекомых, которых мы до жути боимся. А они трудятся всем на благо

Кажется, по-настоящему любят насекомых только ученые-энтомологи. Остальные же стараются держаться от всевозможных мушек, жуков и пауков как можно дальше и пытаются убрать их со своей территории. Но не стоит предвзято относиться к этим существам, ведь большинство из них несут неоценимую пользу человеку.

Мы в AdMe.ru пересилили свой страх перед насекомыми и узнали, кто из них приносит неоценимую пользу людям.

Жужелица

Эти жуки — прекрасная биологическая защита от вредителей и даже сорняков. Они поедают муравьев, проволочников и спасают грядки от гусениц непарного шелкопряда. Исследования показывают, что эти маленькие существа способны предотвратить около 40 % повреждений урожая. Места обитания: везде, кроме Антарктиды.

Клоп подизус

В английском языке клопа подизуса еще называют the spined soldier bug — «шипастый клоп-солдатик». Это хищник-универсал, который может спасти огород от всевозможных вредителей. Клоп обожает капустную моль, земляных блошек, гусениц и спасет урожай от личинок колорадского жука. Места обитания: Северная Америка.

Журчалка

Из-за окраски этих мух часто ошибочно принимают за пчел или ос. Но не волнуйтесь: они вполне безобидны. Журчалки — желанные гости любого огородника, потому что они помогают бороться с тлей и гусеницами. А еще они охотятся на трипсов — опасных для комнатных растений переносчиков вирусов, а также на щитовок. Места обитания: журчалки распространены по всему миру и встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды.

Божья коровка

Только со стороны эта красно-черная красавица кажется безобидной. На самом деле насекомое никак не оправдывает свое милое название, потому что божьи коровки — свирепые хищники. Но, к счастью, эти жучки — лучшие друзья садоводов и фермеров, потому что помогают бороться с тлей, которая уничтожает урожай. Места обитания: Евразия и Северная Америка.



Мухоловка обыкновенная

Мухоловка обыкновенная — это вид многоножки. Несмотря на свой устрашающий вид, это членистоногое насекомое практически безвредно для человека. Мухоловки в основном живут в ванных, туалетах и подвалах. Они охотятся на мух, тараканов, термитов, пауков и блох. Места обитания: большая часть Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Златоглазка

Это маленькое насекомое с тонким зеленым телом, длинными усиками и почти прозрачными крыльями — полезный хищник, которого даже искусственно разводят. Златоглазки — прожорливые пожиратели тли. А еще они уничтожают вредителей сельского хозяйства — червецов и клещей. Места обитания: Европа и Северная Америка.



Фаланговидный фолькус

Этот «домашний» паук любит темные, тихие места. В квартирах предпочитает прятаться в углах и на потолке, выжидая свою жертву. Фаланговидные фолькусы не опасны для человека и питомцев. Они едят насекомых, в том числе мелких тараканов. Места обитания: пауки живут на всех континентах мира, но больше всего их в Южной Америке и Европе.

Муха-тахина

Тахины регулируют численность вредных насекомых. Эти мухи помогают бороться с колорадскими жуками, непарными шелкопрядами и капустными гусеницами. Самки откладывают личинки, которые питаются вредителями и не дают им размножаться. Места обитания: практически повсеместно.

Наездник

В англоязычных источниках этих насекомых называют «паразитическими осами». Они откладывают яйца на личинках или телах насекомых и тем самым их ликвидируют. Наездники контролируют популяцию вредителей вроде тли, капустных гусениц и моли. Они настолько эффективны, что их даже используются в промышленных масштабах. Места обитания: встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды.

Светлячок

Оказывается, эти живые лампочки — прекрасные помощники. Личинки светляков спасут урожай, потому что они питаются слизнями, улитками и гусеницами. Чтобы привлечь светлячков на свою территорию, достаточно высадить цветы, богатые нектаром, и поменьше пользоваться химикатами. Места обитания: светлячки любят влагу, больше всего их в южных регионах Азии и Америки. В России есть 20 видов светлячков. Их можно встретить везде, кроме северных регионов.