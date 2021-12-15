10 милых животных, от которых лучше держать руки подальше. Если они вам еще нужны, конечно

Иногда, глядя на маленькое или пушистое и очень милое животное, мы думаем: да оно не опаснее котенка. Но опыт показывает, что столкновение человека с дикой природой может закончиться довольно неприятным образом.

Мы в AdMe.ru хотим напомнить, что осторожность нужно проявлять даже по отношению к, казалось бы, безобидным животным.

Еж

Не стоит пытаться покормить или погладить ежика, обнаруженного в лесу или даже во дворе частного дома. В дикой природе на своих иголках эти животные переносят не яблоки, как в рекламе сока, а опасные инфекции. Хоть этот зверь по природе совсем не агрессивен, он может за минуту или даже секунду сменить гнев на милость и укусить человека, который проявляет излишнюю навязчивость. Еще ежи пробуют на вкус все незнакомое и интересное, а зубы у них очень острые. Кого потом винить, если интересными окажутся именно ваши пальцы? Места обитания: Евразия, Африка, Новая Зеландия.

Лебедь

За этой величественной птицей лучше наблюдать издалека: встретите ли вы ее в парке или в озере посреди леса. Сами по себе эти пернатые не агрессивны, но они безжалостно защищают свои гнезда и могут стать угрозой для человека. Известен случай в штате Чикаго, когда лебедь опрокинул лодку слишком близко подплывшего к гнезду мужчины и потом не давал несчастному выбраться из воды. Места обитания: Западная и Восточная Европа, Азия (за исключением Южной, Юго-Восточной и Тропической части), южная часть Южной Америки, Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия.

Морской леопард

Несмотря на умилительную внешность, эти животные опасны. Они часто нападают на сотрудников исследовательских станций: атакуют лодки, выпрыгивают из воды, пытаются утащить за ногу под воду. Канадский фотограф Пол Никлен уверяет, что причиной такого поведения является скорее любопытство, но каковы бы ни были мотивы, последствия столкновения с морским леопардом могут быть трагичными. Места обитания: Антарктика, иногда доплывают до берегов Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и Южной Америки.

Дельфин

Они представляются нам едва ли не самыми безобидными созданиями. А из-за распространенных мифов мы верим, что эти животные даже спасают тонущих людей. К сожалению, это не так. В открытом море дельфины могут напасть на человека и серьезно его ранить, а могут заиграться и утянуть под воду. Даже в дельфинариях они не так безобидны: известен случай, когда дельфин укусил за руку 8-летнюю девочку, которая кормила его рыбой. Места обитания: все моря и океаны.

Олень

Вообще олени не агрессивны и предпочтут скорее убежать, чем напасть. Но если зверь напуган, ранен, загнан в угол, защищает потомство или вам не повезло наткнуться на самца во время брачного периода, он может атаковать. Нужно помнить, что это не домашние лошадки, которых можно прикормить сахаром. При встрече диких оленей лучше обходить стороной. Места обитания: Евразия, Северная и Южная Америка, Новая Зеландия.

Заяц

Милые пушистики, которых так и хочется потрогать, в дикой природе переносят опасное инфекционное заболевание. Кроме того, загнанные в угол, они пускают в ход очень мощные задние лапы. Взрослый человек, скорее всего, отделается парой синяков и царапин, но ребенку такая атака может навредить куда сильнее. Поэтому не стоит учить детей, что зайчиков, даже если речь идет о животных в неволе, можно тискать как вздумается. Места обитания: Евразия, Северная Америка, Африка.

Обезьяна

В Индии укусы обезьян стоят на втором месте после укусов собак по распространенности. Эти животные часто встречаются в южных странах, куда мы ездим в отпуск, они смотрят на нас умильными глазами и попрошайничают. Но обезьянка может не удовлетвориться одним лишь лакомством и попытаться укусить и вас. Природная агрессия этих животных мало уменьшается даже в неволе. А уж в дикой природе это еще и основные переносчики инфекций. Места обитания: Южная и Центральная Америка, Африка, Азия.

Суслик

Кормить суслика с рук может быть рискованно, а пытаться поймать — и вовсе опасно: загнанные в угол звери очень агрессивны. Зверьки обладают острыми зубами, которыми способны прокусить кожу, а еще являются переносчиками не самых приятных заболеваний. Места обитания: Евразия, Северная Америка, Восточная Азия.

Голубой дракон

Голубые ангелы, как их еще называют, похожи на волшебных рыбок. Так и хочется сфотографировать их на ладошке, но красивая фотография может стоить здоровья. Это вид моллюсков-хищников, которые питаются медузами и другими беспозвоночными, в том числе ядовитыми. Полученный из еды яд голубые драконы накапливают в своем теле и могут использовать в дальнейшем, ужалив возможную угрозу. Яд вызывает головокружение, боль, рвоту и аллергические реакции. Места обитания: моря и океаны тропического пояса.

Древолаз

Крохотные лягушки ярких окрасок неизбежно привлекают к себе внимание. Они маленькие, милые и очень опасные. Хотя от прикосновения к привычным нам зеленым древесным лягушкам вреда не будет никакого, с древолазами стоит быть куда аккуратнее. Некоторые виды являются одними из самых ядовитых существ на земле. Издревле их яд использовали индейцы, чтобы смазывать свои стрелы. Яд может проникать через слизистые и трещинки на коже, а потому необычных ярких лягушек очень рискованно брать голыми руками. Места обитания: тропические леса Центральной и Южной Америки.

А вам приходилось сталкиваться с обманчиво милыми животными?