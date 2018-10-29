10 милейших пород собак, при взгляде на которые так и хочется протянуть: «Ути-пути!»

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Порой нам так не хватает нежности в суматохе будней. И так хорошо, когда нас дома ждет милый питомец, который своим присутствием поставляет ежедневную порцию ласки. Если у вас еще нет такого — возможно, после просмотра нашей подборки вы задумаетесь о том, чтобы им обзавестись. А если досмотрите до конца — увидите живую копию мультяшного героя.

Мы в AdMe.ru подобрали самые мимимишные породы для подзарядки позитивом.

Мальтийская болонка

Еще их называют мальтезе. Маленькие белые собачки. Вырастают не выше 25 см. Ласковые, спокойные и умные, на вид элегантные и аристократичные. Эти малютки невероятно активны и изобретательны, очень любят подвижные игры и различные забавы.

Бернская горная собака

Длинношерстный трехцветный пес. Первоначально использовался в качестве охранника крупного рогатого скота на фермах в Швейцарии. Сегодня — семейная собака. Уверенный, бдительный и бесстрашный в повседневных ситуациях, добродушный и преданный своим людям, спокойный по отношению к незнакомцам.

Бишон фризе

Веселая маленькая подвижная собачка с белой кудрявой шерстью, темными глазами и изящно изогнутым хвостом. Это настоящая собака-компаньон, которую можно без проблем везде брать с собой. Очень общительны как с людьми, так и с животными, даже незнакомыми.

Шарпей

Эта порода зародилась в Китае. Активные собаки среднего размера. Уникальный вид им придают складки кожи, которые с возрастом «разглаживаются», и морда «как у бегемота». Спокойные и независимые, верные и нежные к своей семье, они будут радовать вас каждый день.

Японский шпиц

Этот шпиц происходит от белого немецкого шпица, который был завезен в Японию в 1920-х годах. Его гармоничная красота и выраженная элегантность придают достоинство породе. Умные, жизнерадостные и увлеченные собаки.

Акита-ину

Еще одно доказательство того, что милыми могут быть не только маленькие собачки. Порода японского происхождения. Является наиболее крупной собакой из шпицеобразных. Верные, послушные и восприимчивые собаки со сдержанным темпераментом.

Вест-хайленд-уайт-терьер

Или по-простому — уэсти (westy). Маленькие — высотой в холке примерно 28 см, активные, игривые. Создавались как охотничья порода. Обладают немалой самооценкой, и, соответственно, требуют внимания к себе. Мужественные, но дружелюбные собаки.

Пудель

Единственная порода в нашем списке, которая может быть представлена в каждой из 4 ростовых разновидностей — от больших до той-размера. Это умные собаки, активные и гармонично сложенные. А еще они очень трудолюбивы — могут работать охотниками и ищейками.

Кокер-спаниель

Веселый нрав породы с вечно виляющим хвостом показывает природу этих собак. Нежные и ласковые, они полны жизни. Настоящая охотничья порода. Несмотря на общительность и врожденное дружелюбие, они могут проявлять недоверие к посторонним.

Голдендудль

Результат скрещивания золотистого ретривера и пуделя. Порода задумывалась как спасение для людей с аллергией на собачью шерсть. Несмотря на то что первая собака этой породы появилась на свет в 1969 году, она остается непризнанной кинологическими ассоциациями. Но разве это главное, когда вы обнимаете такого кудрявого добряка?

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