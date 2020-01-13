10 комиксов о том, как выглядят отношения с котом в первые дни совместной жизни и через год
Наверняка многие согласятся, что коты — самые противоречивые создания из всех питомцев. Порой их поведение может меняться каждые пару секунд — что уж говорить о разнице в их характере, которая обнаруживается через год. Ситуации, описанные в сегодняшних комиксах, определенно знакомы всем, кто хоть раз жил вместе с усатыми друзьями. Но все они полны юмора и любви к братьям нашим меньшим.
Мы в AdMe.ru обожаем животных и хотим поделиться с вами зарисовками о том, как меняются отношения с котом через год совместной жизни.
1. Котики очень быстро взрослеют, и растет не только тело, но и котоэго
2. И если в доме есть другие питомцы, то их это тоже коснется
3. Зато те, кто был категорически против «этого кота» в доме, очень скоро осознают, что были неправы
4. И прочувствуют все преимущества нахождения пушистика в доме
5. Чувство любви у одной стороны будет расти, а у второй... тоже. Но это не точно
6. Былые страхи исчезнут сами, если рядом близкие люди
7. И скромность с благодарностью тоже куда-то пропадут
8. Зато появятся новые волнения, о которых раньше никто и не помышлял
9. Борзометр будет частенько зашкаливать спустя год
10. А порой и выходить за всякие пределы ожиданий
А как изменилось поведение вашего питомца спустя время?