10 комиксов о том, как выглядят отношения с котом в первые дни совместной жизни и через год

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Наверняка многие согласятся, что коты — самые противоречивые создания из всех питомцев. Порой их поведение может меняться каждые пару секунд — что уж говорить о разнице в их характере, которая обнаруживается через год. Ситуации, описанные в сегодняшних комиксах, определенно знакомы всем, кто хоть раз жил вместе с усатыми друзьями. Но все они полны юмора и любви к братьям нашим меньшим.

Мы в AdMe.ru обожаем животных и хотим поделиться с вами зарисовками о том, как меняются отношения с котом через год совместной жизни.

1. Котики очень быстро взрослеют, и растет не только тело, но и котоэго

2. И если в доме есть другие питомцы, то их это тоже коснется

3. Зато те, кто был категорически против «этого кота» в доме, очень скоро осознают, что были неправы

4. И прочувствуют все преимущества нахождения пушистика в доме

5. Чувство любви у одной стороны будет расти, а у второй... тоже. Но это не точно

6. Былые страхи исчезнут сами, если рядом близкие люди

7. И скромность с благодарностью тоже куда-то пропадут

8. Зато появятся новые волнения, о которых раньше никто и не помышлял

9. Борзометр будет частенько зашкаливать спустя год

10. А порой и выходить за всякие пределы ожиданий