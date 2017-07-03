10 историй о том, что преданней собаки нет никого

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Наверное, в мире нет животных, которые были бы более преданны человеку, чем собаки. Они любят своих хозяев беззаветной любовью и готовы ради них абсолютно на все.

AdMe.ru собрал для вас несколько «подслушанных» историй о собачьей верности, от которых порой наворачиваются слезы на глаза.