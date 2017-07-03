10 историй о том, что преданней собаки нет никого

Наверное, в мире нет животных, которые были бы более преданны человеку, чем собаки. Они любят своих хозяев беззаветной любовью и готовы ради них абсолютно на все.

AdMe.ru собрал для вас несколько «подслушанных» историй о собачьей верности, от которых порой наворачиваются слезы на глаза.

  • Зашел в магазин за сигаретами, вышел — стою, открываю пачку, и ко мне подошла собака. Сидела смотрела на мою пачку, я достал сигарету, дал ей понюхать, а она взяла ее аккуратно и отнесла своему бездомному хозяину. Теперь я еще безумнее люблю собак.
  • Есть у меня привычка убирать пижамы или ночнушки под подушки, а после заправлять кровать. Моя собака, будучи маленькой, очень скучала в мое отсутствие, воровала их и спала на них в коридоре. Как выросла, перестала. Сейчас по долгу службы уехала жить в Москву, собака осталась с родителями, я же приезжаю по выходным. Недавно позвонили родители и со смехом рассказали, что собака как-то просунула голову в горловину и прибежала встречать их с работы в моей ночнушке.

  • Ночью в нашей квартире произошел пожар. Благо вся моя семья и собака успели выбежать, я тоже. И тут меня осенило... черепаха. Осталась в квартире... Смотрю на пса, а он ее в пасти держит. Вот так мой друг спас нашего общего друга.

  • Любимое лакомство моей собаки — горбушка белого хлеба. За нее она готова сделать все что пожелаешь, а когда получит ее, то не отпускает ни за что, не отдает никому. Задержали меня на работе, завалили заказами, я очень устала. Еле-еле пришла домой. Первым, что я сделала, как только вошла в квартиру, — легла на диван и заплакала. Вдруг ко мне подбегает собака, облизывает руки, тычет в них носом. Не реагирую на нее. Она уходит и спустя несколько минут приносит мне свою булочку, кладет ее передо мной и ждет.

  • Работаю в маленьком магазинчике, и один из моих постоянных покупателей — пудель! Самый настоящий королевский пудель Тимоша. Его хозяйка пожилая и живет далеко в частном секторе, ходить ей тяжело. Каждый раз поражаюсь его сообразительности. Заходит, становится в конец очереди, ждет спокойно. Потом подает мне кулек с деньгами, списком и авоську. Жду, когда начнет считать сдачу коготком.

  • Свою собаку взяла из питомника, она была из разряда «тотальных отказников». Красивый рыжий пинчер с умными глазами, но не подавала голоса от слова «совсем». Если ей что-то нужно (улица, туалет, еда), просила это, бегая трусцой из одной комнаты в другую. Однажды сквозь сон где-то далеко и глухо слышу собачий лай, а открыть глаза не могу, будто вся тяжесть этого мира на мне. С огромным трудом проснулась и поняла, что это лает моя собака! Утечка газа в доме, дышать уже нечем было. Моя маленькая спасительница.

  • Скоро будет три года, как маме поставили подозрение на рак. Подтвердили его 30 декабря того же года. Потом были две операции и долгая реабилитация. Тогда мне было 17, и я училась в 11-м классе. Все готовились к ЕГЭ и выпускным, а я каждый вечер была в больнице, лежала с ней и учила эти самые предметы к экзаменам. Мы справились, болезнь отступила, ЕГЭ я сдала хорошо. Но сейчас рак у нашего пса, а заболел он сразу после мамы. Ничего нельзя сделать, оперировать нельзя. Мама уверена, что он забрал ее болезнь.
  • У меня далматин. Когда ему было 7 месяцев, пошли с ним гулять. Ни с того ни с сего начал куда-то бежать. Я за ним. Забегаю за садик, оцепенела: девочка лет 6, прижатая к забору спиной моего пса, а перед ними свора собак. И мой пес с оскалом отгоняет собак от девочки. Было страшно, но я схватила палку и разогнала собак. К одной ноге кинулась плачущая девочка, к другой — трясущийся пес. Оказалось, что собаки кинулись на девочку, а он ее защитил. Никогда больше не видела его с оскалом. Мой герой.
  • Когда мне было 5 лет, я спасла щенка из болота. Он прожил у нас месяц, но так как у бабули были уже 2 собаки, мы подарили его соседям. И вот через 6 лет это уже был здоровенный, злющий пес. Однажды он сорвался с цепи. И все, что я помню, — сверкающие пятки друзей и окаменевшую себя. Но увидев меня, он резко сбавил скорость. Спокойно подошел, сел рядом и уткнулся головой в живот. А я просто гладила его и говорила: «Пожалуйста, мой Водяной». Это было самое искреннее «спасибо» за всю мою жизнь.
  • Потерял ногу в аварии год назад. Самая большая поддержка, от которой действительно становится легче, — от моей собаки (лабрадор). С тех пор всегда, когда мы гуляем, она сгибает одну лапку (периодически меняя на другую) и идет на трех, чтобы мне было не обидно.

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Крутотенюшная крутота!

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