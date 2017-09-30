10 фотографий о том, как видят наш мир животные и люди

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Мы не в силах увидеть мир глазами животных (а хотелось бы), но благодаря науке можем представить, как примерно выглядят привычные нам вещи в глазах братьев наших меньших. AdMe.ru собрал 10 ярких примеров иного восприятия окружающего мира.

10. Как видят подводный мир акулы

До недавнего времени бытовало мнение, что акулы плохо видят. Однако исследования и опыты ученых опровергли это утверждение. Акулы видят окружающий мир в слабо окрашенном сером или зеленом свете, а объекты — четкими и контрастными.

9. Как видят мир змеи

Специальные органы змеи, предназначенные для восприятия источников тепла, помогают отыскать добычу в темноте и защититься от крупных хищников. Эта способность видеть источники тепла не встречается у других видов животных.

8. Как видят мир собаки

Собаки не отличают красный цвет от зеленого, а оба этих цвета — от желтого и оранжевого. Многие люди и не подозревают, что, глядя на светофор, четвероногий друг не различает, какой там горит свет. Собака ориентируется на то, как меняется яркость глазков светофора, и на действия окружающих ее людей.

7. Как видят мир пчелы

Пчелы видят более широкий цветовой спектр, включающий в себя ультрафиолетовый свет. Это позволяет им легко находить пыльцу на цветах.

6. Как видят подводный мир каракатицы

Несмотря на невероятную способность менять цвет своего тела, зрение каракатиц оставляет желать лучшего. Зрачок имеет W-образную форму и всего один фоторецептор, что позволяет им видеть лишь оттенки серого.

5. Как видят мир воробьи

Наши маленькие друзья, которых мы встречаем повсюду, смотрят на мир сквозь розовые очки. По какой-то причине воробьи не любят синий цвет, а также боятся блестящих, сверкающих полосок.

4. Как видят мир орлы

Орел способен увидеть добычу с расстояния нескольких километров, если же птица при этом будет помогать себе движением головы, то это расстояние может удвоиться. Орел может с большой тщательностью просканировать территорию площадью 13 км².

3. Как видят мир совы

В ночное время суток совы могут видеть в 3 раза лучше, чем люди. У них нет глазных яблок. Органы зрения сов скорее следует называть «глазными трубками», но недостаток бинокулярного зрения они с лихвой компенсируют превосходным ночным видением и дальнозоркостью, что делает сов свирепыми ночными хищниками.

2. Как видят коты в темноте

Кошки ведут ночной образ жизни, поэтому их активность начинается после захода солнца. Именно потому им требуется хорошее зрение в ночное время суток. В глазах кошек в 6–8 раз больше клеток палочек, которые более чувствительны к слабому освещению, что позволяет им хорошо видеть в темноте.

1. Как видят мир коты

Коты различают достаточно много цветов для того, чтобы их жизнь была вполне яркой и красочной. В основном мир у котов раскрашен в оттенки голубого, серого и зеленого, плохо видят коты фиолетовый и желтый, а другие цвета для этих животных недоступны. Зрение котов имеет более низкое разрешение, чем у людей, они видят объекты немного размытыми.

Бонус: Как кот видит своего хозяина