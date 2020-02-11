10+ фактов о животных, многие из которых удивят даже знатоков зоологии

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Вы не задумывались, почему у дятлов никогда не болит голова? А почему горные козлы лазают по горам с такой же легкостью, как коты по шторам? У нас есть ответы на эти и другие вопросы. А еще мы приготовили небольшой бонус, из которого вы узнаете, что сцены из мультфильмов о животных порой можно наблюдать и в реальной жизни.

Братья наши меньшие всегда радовали AdMe.ru. Вот и в этот раз мы составили очередную подборку любопытных фактов из мира животных, чтобы вместе с вами заполнить пробелы в знании зоологии.

У дятла и в самом деле не болит голова

У дятлов никогда не бывает сотрясения мозга, даже если они долбят дерево весь день, словно тот самый сосед с перфоратором. Дело в том, что кости черепа у этих птиц очень тонкие и в черепной коробке мало жидкости, отделяющей мозг от твердой поверхности. Обычно у животных снаружи кости находится твердый ороговевший слой, а внутри — мягкий и губчатый, но у дятлов все наоборот: гибкая оболочка и твердая, плотная сердцевина. В результате кости буквально амортизируют энергию от ударов, не позволяя волне распространяться дальше в мозг, что и защищает от черепно-мозговой травмы.

Сапсан — рекордсмен по скорости среди животных

Известно, что самое быстрое существо на земле — гепард (до 120 км/ч), а в воде — рыба-парусник (до 110 км/ч). Но им обоим не сравниться со скоростью сапсана, даже если сложить эти показатели. Ведь эта птица разгоняется до невероятных 322 км/ч. Предел скорости для животного мира.

Хождение по воде (и даже бег) — это совсем не миф

Ящерицы ходят по воде. Вид, известный под названием шлемоносный василиск, сделал это своей обычной практикой. При весе взрослой особи в 200 г она разгоняется до 12 км/ч. Малая масса, а также задние перепончатые лапки, которыми ящерица быстро перебирает по водной глади, позволяют ей, особо не споря с законами физики, преодолевать до полукилометра по озерам и рекам. Эти ребята знают толк в развлечениях на воде.

Крыса-герой

Многие считают крыс вредителями и переносчиками чумы и другой заразы, но они также отличные... саперы. По крайней мере гигантские гамбийские крысы. У этих животных плохое зрение, но невероятное обоняние. Существует программа подготовки «крыс-героев». За 9 месяцев обучения они получают «зачет», если способны обнаруживать снаряды на площади порядка 200 кв. м за 20 минут. Для сравнения, люди тратят на схожий поиск на той же территории до 4 дней. За последние 20 лет с помощью поисковых крыс обнаружили не менее 14 000 мин в странах Центральной Африки и Камбодже.

Собакам тоже есть чем нас удивить

Существует собака, которая не умеет лаять. Это басенджи.

А есть двуносые собаки. Полное название породы запомнить не так-то просто — двуносая андская тигровая гончая. Ее представитель на фото выше.

Собакам везет, что у них нет паспортов, иначе бы французский пудель крупно просчитался с пропиской. Ведь он вовсе не из Франции. На самом деле он немец по происхождению.

Горные козлы заткнут за пояс любого альпиниста

Иногда кажется, что ибексы отрицают гравитацию. Глядя на этих альпийских горных козлов, которые фактически стоят на отвесных скалах, невольно восхищаешься. А все дело в том, что их чувство равновесия доведено до абсолютного. Они способны балансировать на крохотных выступах и прыгать вперед до 2 метров без всякого разбега. Это и позволяет им спокойно перемещаться по почти вертикальным поверхностям.

Птенцы пингвинов остаются несамостоятельными до тех пор, пока не сменят свой «наряд»

На Фолклендских островах живут пингвины. Их птенцы вырастают до размера родителей, но при этом считаются маленькими до тех пор, пока не сменят оперение, так как в старом не могут плавать и самостоятельно добывать себе еду. По человеческим мерками это выглядит так, будто тебе 30, а ты до сих пор живешь с родителями.

Некоторые кошки обожают воду. И все без исключения умеют плавать

На фотографии — абиссинская кошка. Это одна из самых древних пород, названная в честь африканской страны Абиссиния (ныне Эфиопия). И она обожает купаться. Многие другие кошки не любят воду, но при этом отлично плавают. Даже впервые попавшая в воду кошка может спокойно переплыть реку, потому что положение и движения ее тела при плавании будут такими же, как и при ходьбе.

Покой муравьям только снится

Известно, что акулы не спят, чтобы не задохнуться. А как обстоят дела на суше? А здесь работают за троих трудолюбивые муравьи. Вместо полноценного сна они берут перерыв по 8 минут 2 раза в день, иначе не видать им благосклонности королевы. Которая, кстати, отдыхает аж 90 минут в день. Иначе как углядеть за всей этой оравой?

Обезьяны отличаются от людей большей силой при меньших размерах. Но и у них есть слабые места

Шимпанзе в 3 раза меньше человека, но в среднем в 6 раз сильнее.

А гориллы сильнее самых развитых культуристов, но у них есть слабость: они могут подхватить человеческую простуду.

Орангутаны делают на дереве каждый раз новый настил, чтобы как следует выспаться, и никогда не спят дважды на одном месте.

Они же чаще всего ломают кости, падая с деревьев. Почти у 50 % обследованных учеными диких орангутанов были обнаружены старые переломы из-за постоянных падений. А все потому, что они недостаточно эволюционировали, чтобы создать себе мягкий диван, с которого не надо никуда лезть.

Бонус: сцена из «Короля Льва» в реальной жизни

Забавный случай произошел недавно в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. Фотограф Курт Шульц заметил сцену, напоминающую эпизод легендарного фильма «Король Лев», и запечатлел этот момент. Рослый бабуин подобрал львенка и утащил на дерево, защищая от всех опасностей внешнего мира. Обычно группа этих животных по возможности уничтожает хищников, но материнский инстинкт этой самки бабуина оказался сильнее.