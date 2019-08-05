10+ фактов о животных, которые впечатлили бы даже вашего учителя биологии

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Иногда кажется, что в мире животных больше чудес, чем научных фактов. Например, едва ли вы могли предположить, что на одной планете с вами существуют птицы, которые используют косметику, или квадратные морские звезды. Однако если вы продолжите читать эту статью, то убедитесь, что это далеко не единственные животные, над которыми природа изрядно поколдовала.

Даже если вы большой любитель фауны, вероятно, вы не слышали о тех 13 фактах, которыми AdMe.ru собирается поделиться в сегодняшней подборке. Кстати, не пропустите бонус в конце статьи о птице, способной менять цвет буквально каждую секунду.

13. Так выглядит лапа утконоса

12. А таким образом спят совята

11. Кошки не распознают вкус сахара, потому что их язык лишен рецепторов сладкого

10. Резцы бобров оранжевые, так как в них содержится железо

9. Коровы не могут кусаться, потому что у них нет передних верхних зубов

8. Бородатые стервятники — единственные птицы, которые носят косметику. Они намеренно окрашивают свои белые перья в красный с помощью грязи

7. Слонята сосут свой хобот точно так же, как дети сосут большие пальцы

6. Вот насколько большой череп кита

5. Нога слона и нога человека: практически никакой разницы

4. Китайский водяной олень похож на вампира

3. У индийской гигантской белки разноцветный окрас, а длина тела составляет почти метр

2. Акулы откладывают прозрачные яйца

1. Из-за генетических отклонений некоторые виды пятиконечных морских звезд могут быть квадратной формы

Бонус: калипта Анны меняет цвет каждую секунду

Если вы знаете больше потрясающих животных, которых мы не упомянули, продолжите этот список в комментариях.