10 фактов о поведении животных, которые вы не найдете в учебнике по биологии

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Мы обожаем братьев наших меньших, но что мы, в сущности, о них знаем? Чем больше открывает наука, тем вероятнее становится ответ «ничего». Иногда даже складывается впечатление, что границы между человеком и фауной настолько условны, что мы стоим в каком-то шаге от того, чтобы начать полноценно понимать друг друга.

Редакция AdMe.ru собрала для вас 10 неоспоримых фактов, которые доказывают, что животные обладают теми же способностями, что и мы, а в некоторых случаях даже превосходят нас.

1. У животных все только по любви

Помимо историй про любовь на всю жизнь в дикой природе, известны и истории о животных, которые не приемлют размножение ради размножения. Ученые поместили панд из Центра сохранения г. Чэнду в открытые вольеры, имитирующие естественную среду обитания. Всего там расселили около 40 самцов и самок. Животные могли свободно общаться между собой в разное время, однако физическому контакту препятствовали прутья в стенах. По итогам эксперимента биологи выделили три поведенческие группы: первая — где симпатия была взаимна; вторая — где интерес проявлялся только с одной стороны; третья — где наблюдались полное безразличие и даже агрессия. Результаты соединения пар в таких группах оказались закономерными: панды, полюбившие друг друга еще на расстоянии, оказались самыми плодовитыми, в то время как равнодушные друг к другу особи начисто отказались размножаться, несмотря на расцвет брачного периода. Так ученые заключили, что эмоциональная привязанность и симпатия необходимы пандам для продолжения рода.

2. Они используют ловушки для охоты

Аллигаторы и крокодилы используют инструменты-ловушки для поимки своих жертв. Рептилия может часами лежать с веточками на носу или расположившись рядом с ними: так она приманивает птиц, ищущих материалы для гнезд. Причем хитрый хищник точно знает, в какой период года возникает такая острая нехватка стройматериалов, что птицы не только станут искать их повсеместно, но и совершенно забудут про осторожность. Ученые давно отдали дань уважения разумности этих животных, но не устают удивляться все новым и новым ее подтверждениям.

3. И даже для добывания пищи

Вороны также продолжают бить рекорды по смекалке. Например, они способны смастерить из подручных растительных материалов крюко- или штыкообразные инструменты, чтобы добраться до личинок в труднодоступных местах. Новый эксперимент, проведенный шведскими учеными, заставляет восхищаться этими птицами еще больше. Пернатым предложили на выбор различные предметы, а те смогли подобрать идеально подходящую палочку, чтобы нанизать на нее добычу. Более того, справившись с задачей, птица уносила с собой не только предмет, но и полезный в его добывании инструмент. Подобная дальновидность не наблюдается у других видов.

4. Они умеют делиться с тем, кому повезло меньше

Попугаи, живущие в неволе, тоже продемонстрировали умение использовать подручные средства для получения пищи: зажав в клюве камешки или фруктовые косточки, они дробят раковины моллюсков. Однако, в отличие от ворон, попугаи не оставляли инструменты себе, а щедро делились ими с сородичами. Такой альтруизм редко встречается в природе. Разве что еще, например, у вампировых летучих мышей. Кровопийцы, которые уже успели получить свою порцию еды, могут передать ее рот в рот тем из сородичей, кому повезло меньше. Причем у них отличная память: во-первых, летучие вампиры помнят, кого уже покормили, а кто остался голоден. Более того, они запоминают, кто накормил их самих, и в следующий раз именно этих сородичей в первую очередь вознаграждают за щедрость. Правда, работает такая система донорства только у самок.

5. Способны различать голоса даже незнакомых людей

Так, поведение кенийских слонов целиком зависит от голоса человека: услышав в записи голос представителей племени масаи, слоны сбивались в плотную стаю и старались скрыться. Если же поблизости слышались голоса членов племени камба, животные практически не меняли своего поведения. Все дело в том, что масаи — охотники, а камба — земледельцы. Исследователи усложнили эксперимент, записав голоса мужчин, женщин и детей из охотничьего племени. Слоны не только продемонстрировали понимание различий в возрасте и поле, но и не выказали беспокойства, услышав женские или детские голоса. Ученые изучали слонов, живущих на территории национального парка, и считают, что этим навыкам животные обязаны многолетней борьбе за выживание по соседству с человеком.

6. Они изобретают тактики

Некоторые дельфины применяют уникальную охотничью стратегию. Один из них начинает описывать круги вокруг стаи рыб, заставляя клубиться ил и песок со дна. Окруженная рыба выпрыгивает на поверхность водоема, стараясь выбраться из мутной воды, и тут же оказывается в пасти других дельфинов. Ученые считают, что такая тактика была изобретена случайно, но умные млекопитающие быстро подхватили удобный трюк, а теперь даже обучают ему своих детенышей.

7. И могут вести себя совсем как люди

Пернатые, утверждают исследователи из разных стран, способны быть внимательными и добрыми, дарить подарки и принимать взвешенные решения. Несмотря на весь скепсис по поводу птичьих мозгов, эти создания обладают удивительной памятью, умеют различать человеческие лица и эмоции, буквы алфавита и даже картины Моне и Пикассо.

8. Но, в отличие от нас, обладают коллективным разумом

Эту невероятную способность демонстрируют муравьи разных видов. Это означает, что, вне зависимости от размера группы, поведение насекомых всегда будет синхронизировано. Например, когда группе муравьев необходимо соорудить гнездо, они объединяют усилия, чтобы сделать это максимально быстро. Тысячи особей действуют как единая разумная масса. Этот феномен наука все еще не в состоянии внятно объяснить.

9. Они обладают сверхъестественной чувствительностью

Британский ученый в серии экспериментов подтвердил, что собака заранее чувствует приход хозяина. Причем задолго до того, как может увидеть, услышать или почуять его. Так, синхронные записи камер продемонстрировали, как лабрадор Джейти подбегала к окну ровно в тот момент, когда экспериментатор разрешал ее хозяйке идти домой. Собака не покидала свой пост все то время, которое занимала у хозяйки обратная дорога. Этот случай не был единичным: один терьер занимал свой пост даже за полтора часа до возвращения хозяйки и во время множественных экспериментов ни разу не ошибся в моменте, когда она покидала какое-либо место и возвращалась домой. При этом женщина никогда не сообщала заранее продолжительность своих отлучек. И снова ученые признают за животными способность, которая пока не поддается измерению.

10. И по-настоящему владеют телепатией

Но, пожалуй, самым загадочным талантом животных остается умение обмениваться мыслями. Ясон Бадридзе, доктор биологических наук, несколько лет прожил бок о бок с волками и собрал о них множество фактов. Некоторые из них плохо укладываются в голове. Например, ученый говорит о том, что волки умеют передавать информацию при зрительном контакте. Перед охотой они исполняют своего рода ритуальный танец: скачут, касаются друг друга и повизгивают. Так они налаживают кооперацию. Затем пристально смотрят друг другу в глаза — и каждый зверь знает, что ему надо делать и куда бежать. Исследователь признается, что и сам испытывал на себе подобную бессловесную связь, позже проработав ее со своими прирученными волками. Он описывает это не как мысль, а как безусловное знание, которое внезапно появляется в голове. Сам ученый признает, что ему несколько неловко говорить о телепатии у животных, но отрицать наличие этого факта просто невозможно.

Вы тоже замечали необычные способности животных? Поделитесь ими! Современной науке пригодятся ваши сведения!