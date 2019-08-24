10 фактов о характере и поведении кошек, которые рассказала зоопсихолог
Хотя кошки имеют репутацию самостоятельных и независимых животных, без внимания и заботы хозяев им приходится несладко. А поскольку домашние любимцы не в состоянии рассказать о своих желаниях, многие вещи в их поведении мы воспринимаем неправильно или попросту додумываем.
Мы в AdMe.ru уверены, что с любой кошкой можно найти общий язык, если как следует изучить ее повадки. А зоопсихолог Марина Жеребилова в своем инстаграме делится личным опытом общения с этими загадочными существами, которых, как оказывается, не так трудно понять.
1. Настроение
В ситуации, когда потребность кошки не может быть удовлетворена полностью или частично, мы говорим о фрустрации.
Любители играть лазером не совсем понимают, что для кошки это игра без результата. Для кошки важен не только процесс, но и достижение: в момент запуска когтей в тело жертвы она испытывает эйфорию из-за резкого выброса эндорфинов в кровь. Но при игре в лазер кошка не получит то, что страстно желает. Игра с озлобленным животным лазерной указкой и вовсе приведет к усилению агрессивного поведения.
Кошка, которой показана голодная диета перед сдачей анализов или операцией, также испытывает фрустрацию, если привыкла получать пищу в определенное время. Лучший способ смягчить ситуацию — отвлечь другими занятиями от мыслей о еде: поиск, проверка, охота, путешествие на плече у хозяина по квартире.
Кошка, перед которой захлопнулась дверь в помещение, где стоит ее туалетный лоток, не понимает, почему не может сходить по нужде. Привет, фрустрация! И как ее следствие — нечистоплотность или заболевания мочеполовой системы из-за необходимости терпеть.
2. Выученная беспомощность
Любое действие, не имеющее эффект, ведет к фрустрации. А любое действие, приводящее к негативным последствиям, ведет к так называемой выученной беспомощности. Например, кошка пришла к хозяину, потому что ей скучно. Она обхаживает вас так и сяк. Вы поиграли с ней, а потом прекратили игру просто на пустом месте и пошли по своим делам. Для кошки это наказание. Но она не понимает, за что ее наказали, ведь все было хорошо. Завершение игры должно происходить через подкрепление. Угостили лакомством — значит, ее похвалили за игру. Кошка получила положительный результат.
3. Аппетит
Аппетит у кошки — важный показатель прежде всего физического состояния. И если со здоровьем все в порядке и вы это точно проверили, то причины изменения аппетита могут носить психологический характер.
- Острый стресс. Оно характеризуется отказом от еды или сниженным аппетитом. Так бывает после переезда на новое место жительства. Чем быстрее вывести животное, тем меньший урон организму нанесет стрессовое голодание.
- Хронический стресс. Он характерен для кошек с тревожными расстройствами (еда как способ компенсации того, что внешнее окружение небезопасно и «кругом враги»). Нужно искать причину, которая его вызывает: страх других животных, людей, боязнь территории обитания.
- Булимический синдром. Кошка ест, проглатывая большие объемы корма и затем ее тошнит. Тут также стоит найти причину, а еще выдавать корм маленькими порциями, но часто (бывает, нужно давать по грануле). Здесь лучше всего работает кликер-дрессировка, специальные кормушки и миски, из которых корм еще надо добыть.
- Компульсивное переедание. Его называют еще «синдромом блокадника», когда животное испытывает голод постоянно, что-то нужно утащить, выпросить, вытянуть из мусорного ведра, поедает даже нетипичные и вредные для себя продукты. Нужно ограничить доступ к мусорному ведру, не оставлять ничего из человеческой еды, проанализировать состав корма: действительно ли животное им наедается или есть некая нехватка необходимых веществ.
4. Вредные привычки
Пикацизм, он же извращенный аппетит, — это стремление употребить в пищу несъедобные предметы. Причины: недостаток питательных веществ в рационе, плохой баланс минералов. Поведенческие отклонения — ННС (невроз навязчивых состояний) или ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство).⠀
Первое — нужно обследоваться у ветеринара на предмет, всего ли хватает в организме кошки, нет ли в нем паразитов, приводящих к дефициту питательных веществ и анемии, сдать анализ на лейкоз.
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Второе, поведенческое, — многогранная проблема. Существуют исследования, которые выявляют нарушения чаще у тех кошек, у которых был неправильный или резкий переход от материнского молока к твердой пище. Или и вовсе ранний отъем от матери.
5. Агрессия
Видов агрессии существует множество. Иногда мы имеем дело с сочетанием нескольких разных видов. Что делать, если кошка взбунтовалась?
- Не берите агрессивное животное в руки с целью успокоить. Есть такое понятие, как состояние аффекта. Находясь в нем ни человек, ни животное ничего не соображает, и вы можете быть сильно травмированы.
- Набросьте на агрессора куртку, одеяло или банное полотенце — животное окажется в темноте и будет несколько дезориентировано. Взять его в руки можно только в укрытом состоянии, лучше аккуратно закутайте.
- Не разговаривайте и тем более не кричите. Делайте все молча: крик может усилить агрессию, да и просто ваш голос животное может связать с неприятным событием.
- Укутанное животное изолируйте на 10–15 минут в темное помещение. Тишина и темнота — вот что помогает вывести кошку из аффективного состояния.
- После 15 минут выпустите кошку, желательно, чтобы раздражитель, вызвавший агрессию (предмет, звук, другое животное), был скрыт. Выпускайте на приятной волне: можно отвлечь дразнилкой и затем угостить чем-то; главное, не раздражайте.
6. Знакомим кошек
Я очень люблю метод когтеточки за его эффективность в процессе узнавания кошками друг друга. Если две кошки приучены точить коготки, применение метода заключается в следующем:
- Приобретаем две новые когтеточки без запаха.
- Стимулируем каждую кошку воспользоваться своей когтеточкой — например ловить прикольный шнурок.
- Меняем когтеточки у обеих кошек и также шнурком мотивируем запустить в их поверхность коготки.
И так — каждый день перед тем, как дать увидеться. Смысл метода заключается в том, что вольноживущие кошачьи колонии стараются точить когти всем прайдом в одних и тех же местах. Формируется общий запах — запах семьи.
7. Растения и кошки
Неутешительный факт: почти все комнатные цветы являются токсичными для кошек. Поскольку список опасных растений очень велик, предлагаю вам изучить список безопасных растений и тех растений, которые отвлекают внимание кошки от опасных, если растут по соседству:
- лимонник;
- мандарин;
- кактусы (неопасны, потому что кошки неглупы и обходят колючки стороной; их лучше сажать группами, иначе мелкие одиночные горшки с колючками будут сброшены на пол после первого «нападения»);
- бегония;
- камелия;
- драцена, кроме окаймленной (условно безопасна);
- комнатные фиалки (также условно безопасны).
Срезанные цветы должны быть вне доступа: мало их природной токсичности, они еще и обрабатываются различной химией. Чтобы кошка не жевала цветы, у питомца должна быть альтернатива — полезные которастения: злаки, котовник, мята, мелисса, чабрец, шпинат, руккола, сельдерей.
8. Кошка и собака
Понаблюдайте за миром псовых и кошачьих. Завидев собаку, кошка начинает убегать, что для собаки выглядит как приглашение к игре. Естественно, собака будет гнаться за кошкой. Или бывает наоборот: кошка, изучив силу конкурента, начнет гонять собаку, давая понять, что не желает ее видеть на своей территории.
- Для кошки, пришедшей в дом, где обитает собака, важно первое время побыть вне зоны доступа для собаки, то есть в отдельной комнате.
- Не приближайте их друг к другу: кошку это точно напугает и вынудит обороняться с когтями и шипением!
- Уместно кормление каждого через дверь закрытой комнаты.
- Кошка может сильно напрягаться из-за того, что собака за дверью. Гладьте ее чистыми руками без собачьего запаха, а после давайте этот запах понюхать собаке, чтобы привыкала к новому жильцу. Кошке можно приносить мелкие игрушки с запахом пса.
- Не наказывайте собаку, если она пытается добраться до кошки или поднимает лай, отвлеките игрушкой. Собаки хорошо понимают команды и охотно слушаются, если связь с хозяином налажена.
- Через несколько дней выводите кошку на территорию собаки, пока та гуляет. Понемногу. Но не допускайте встречи раньше времени!
- Собака может увидеть кота впервые на расстоянии 2 метров и обязательно при фиксации хозяином на шлейке или ошейнике. Это важно — отработать с ней действие не реагировать на кошку как на приманку, а в случае отрицательной реакции иметь возможность удержать.
9. Стрижка когтей
Кошки — существа, ходящие «на цыпочках», то есть на пальчиках. А когти помогают ей в этом, поэтому ни в коем случае нельзя их стричь. Помимо того что такая процедура попросту негуманна, после нее кошке придется буквально учиться ходить по-новому.
Если вы переживаете за мебель, есть более щадящие варианты, ведь для кошки заточка когтей является естественной потребностью:
- Регулярная стрижка острой части когтя. Стрижка когтей — очень простое дело, можно делать самому или у врача в клинике 1 раз в месяц.
- Измените фактуру мебели, прикрыв тканью другого типа.
- Дайте приемлемые места для заточки коготков. Сейчас шикарный выбор когтеточек. В идеале их должно было несколько разных, по 1 в каждой комнате.
10. Тактильные контакты
Недавние исследования поведения домашних кошек дали любопытный результат: питомцам далеко не всегда нравятся ласки хозяина. Специалисты Бразильского, Британского и Венского университетов ветеринарной медицины выяснили, что кошка часто испытывает тревогу и беспокойство от прикосновений человека. Поэтому, чтобы не подвергать ее постоянному стрессу, владельцу лучше избегать частых поглаживаний и других тактильных контактов с домашним любимцем.
Один из руководителей эксперимента рассказал, что наибольший стресс испытывают те кошки, которые позволяют себя гладить, когда им это не нравится. У животных, которых хозяева часто и настойчиво гладили, в организме наблюдался повышенный уровень кортизола — гормона стресса. Кроме того, если у вас живет несколько кошек, позаботьтесь о том, чтобы у каждого питомца было свое личное пространство, туалетные принадлежности и посуда.
А вы долго искали подход к своей кошке?