10 фактов о характере и поведении кошек, которые рассказала зоопсихолог

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Хотя кошки имеют репутацию самостоятельных и независимых животных, без внимания и заботы хозяев им приходится несладко. А поскольку домашние любимцы не в состоянии рассказать о своих желаниях, многие вещи в их поведении мы воспринимаем неправильно или попросту додумываем.

Мы в AdMe.ru уверены, что с любой кошкой можно найти общий язык, если как следует изучить ее повадки. А зоопсихолог Марина Жеребилова в своем инстаграме делится личным опытом общения с этими загадочными существами, которых, как оказывается, не так трудно понять.

1. Настроение

В ситуации, когда потребность кошки не может быть удовлетворена полностью или частично, мы говорим о фрустрации. Любители играть лазером не совсем понимают, что для кошки это игра без результата. Для кошки важен не только процесс, но и достижение: в момент запуска когтей в тело жертвы она испытывает эйфорию из-за резкого выброса эндорфинов в кровь. Но при игре в лазер кошка не получит то, что страстно желает. Игра с озлобленным животным лазерной указкой и вовсе приведет к усилению агрессивного поведения. Кошка, которой показана голодная диета перед сдачей анализов или операцией, также испытывает фрустрацию, если привыкла получать пищу в определенное время. Лучший способ смягчить ситуацию — отвлечь другими занятиями от мыслей о еде: поиск, проверка, охота, путешествие на плече у хозяина по квартире. Кошка, перед которой захлопнулась дверь в помещение, где стоит ее туалетный лоток, не понимает, почему не может сходить по нужде. Привет, фрустрация! И как ее следствие — нечистоплотность или заболевания мочеполовой системы из-за необходимости терпеть.

2. Выученная беспомощность

Любое действие, не имеющее эффект, ведет к фрустрации. А любое действие, приводящее к негативным последствиям, ведет к так называемой выученной беспомощности. Например, кошка пришла к хозяину, потому что ей скучно. Она обхаживает вас так и сяк. Вы поиграли с ней, а потом прекратили игру просто на пустом месте и пошли по своим делам. Для кошки это наказание. Но она не понимает, за что ее наказали, ведь все было хорошо. Завершение игры должно происходить через подкрепление. Угостили лакомством — значит, ее похвалили за игру. Кошка получила положительный результат.

3. Аппетит

Аппетит у кошки — важный показатель прежде всего физического состояния. И если со здоровьем все в порядке и вы это точно проверили, то причины изменения аппетита могут носить психологический характер. Острый стресс. Оно характеризуется отказом от еды или сниженным аппетитом. Так бывает после переезда на новое место жительства. Чем быстрее вывести животное, тем меньший урон организму нанесет стрессовое голодание.

Оно характеризуется отказом от еды или сниженным аппетитом. Так бывает после переезда на новое место жительства. Чем быстрее вывести животное, тем меньший урон организму нанесет стрессовое голодание. Хронический стресс. Он характерен для кошек с тревожными расстройствами (еда как способ компенсации того, что внешнее окружение небезопасно и «кругом враги»). Нужно искать причину, которая его вызывает: страх других животных, людей, боязнь территории обитания.

Он характерен для кошек с тревожными расстройствами (еда как способ компенсации того, что внешнее окружение небезопасно и «кругом враги»). Нужно искать причину, которая его вызывает: страх других животных, людей, боязнь территории обитания. Булимический синдром. Кошка ест, проглатывая большие объемы корма и затем ее тошнит. Тут также стоит найти причину, а еще выдавать корм маленькими порциями, но часто (бывает, нужно давать по грануле). Здесь лучше всего работает кликер-дрессировка, специальные кормушки и миски, из которых корм еще надо добыть.

Кошка ест, проглатывая большие объемы корма и затем ее тошнит. Тут также стоит найти причину, а еще выдавать корм маленькими порциями, но часто (бывает, нужно давать по грануле). Здесь лучше всего работает кликер-дрессировка, специальные кормушки и миски, из которых корм еще надо добыть. Компульсивное переедание. Его называют еще «синдромом блокадника», когда животное испытывает голод постоянно, что-то нужно утащить, выпросить, вытянуть из мусорного ведра, поедает даже нетипичные и вредные для себя продукты. Нужно ограничить доступ к мусорному ведру, не оставлять ничего из человеческой еды, проанализировать состав корма: действительно ли животное им наедается или есть некая нехватка необходимых веществ.

4. Вредные привычки

Пикацизм, он же извращенный аппетит, — это стремление употребить в пищу несъедобные предметы. Причины: недостаток питательных веществ в рационе, плохой баланс минералов. Поведенческие отклонения — ННС (невроз навязчивых состояний) или ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство).⠀ Первое — нужно обследоваться у ветеринара на предмет, всего ли хватает в организме кошки, нет ли в нем паразитов, приводящих к дефициту питательных веществ и анемии, сдать анализ на лейкоз.

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Второе, поведенческое, — многогранная проблема. Существуют исследования, которые выявляют нарушения чаще у тех кошек, у которых был неправильный или резкий переход от материнского молока к твердой пище. Или и вовсе ранний отъем от матери.

5. Агрессия

Видов агрессии существует множество. Иногда мы имеем дело с сочетанием нескольких разных видов. Что делать, если кошка взбунтовалась? Не берите агрессивное животное в руки с целью успокоить. Есть такое понятие, как состояние аффекта. Находясь в нем ни человек, ни животное ничего не соображает, и вы можете быть сильно травмированы.

Набросьте на агрессора куртку, одеяло или банное полотенце — животное окажется в темноте и будет несколько дезориентировано. Взять его в руки можно только в укрытом состоянии, лучше аккуратно закутайте.

Не разговаривайте и тем более не кричите. Делайте все молча: крик может усилить агрессию, да и просто ваш голос животное может связать с неприятным событием.

Укутанное животное изолируйте на 10–15 минут в темное помещение. Тишина и темнота — вот что помогает вывести кошку из аффективного состояния.

После 15 минут выпустите кошку, желательно, чтобы раздражитель, вызвавший агрессию (предмет, звук, другое животное), был скрыт. Выпускайте на приятной волне: можно отвлечь дразнилкой и затем угостить чем-то; главное, не раздражайте.

6. Знакомим кошек

Я очень люблю метод когтеточки за его эффективность в процессе узнавания кошками друг друга. Если две кошки приучены точить коготки, применение метода заключается в следующем: Приобретаем две новые когтеточки без запаха.

Стимулируем каждую кошку воспользоваться своей когтеточкой — например ловить прикольный шнурок.

Меняем когтеточки у обеих кошек и также шнурком мотивируем запустить в их поверхность коготки. И так — каждый день перед тем, как дать увидеться. Смысл метода заключается в том, что вольноживущие кошачьи колонии стараются точить когти всем прайдом в одних и тех же местах. Формируется общий запах — запах семьи.

7. Растения и кошки

Неутешительный факт: почти все комнатные цветы являются токсичными для кошек. Поскольку список опасных растений очень велик, предлагаю вам изучить список безопасных растений и тех растений, которые отвлекают внимание кошки от опасных, если растут по соседству: лимонник;

мандарин;

кактусы (неопасны, потому что кошки неглупы и обходят колючки стороной; их лучше сажать группами, иначе мелкие одиночные горшки с колючками будут сброшены на пол после первого «нападения»);

бегония;

камелия;

драцена, кроме окаймленной (условно безопасна);

комнатные фиалки (также условно безопасны). Срезанные цветы должны быть вне доступа: мало их природной токсичности, они еще и обрабатываются различной химией. Чтобы кошка не жевала цветы, у питомца должна быть альтернатива — полезные которастения: злаки, котовник, мята, мелисса, чабрец, шпинат, руккола, сельдерей.

8. Кошка и собака

Понаблюдайте за миром псовых и кошачьих. Завидев собаку, кошка начинает убегать, что для собаки выглядит как приглашение к игре. Естественно, собака будет гнаться за кошкой. Или бывает наоборот: кошка, изучив силу конкурента, начнет гонять собаку, давая понять, что не желает ее видеть на своей территории. Для кошки, пришедшей в дом, где обитает собака, важно первое время побыть вне зоны доступа для собаки, то есть в отдельной комнате.

Не приближайте их друг к другу: кошку это точно напугает и вынудит обороняться с когтями и шипением!

Уместно кормление каждого через дверь закрытой комнаты.

Кошка может сильно напрягаться из-за того, что собака за дверью. Гладьте ее чистыми руками без собачьего запаха, а после давайте этот запах понюхать собаке, чтобы привыкала к новому жильцу. Кошке можно приносить мелкие игрушки с запахом пса.

Не наказывайте собаку, если она пытается добраться до кошки или поднимает лай, отвлеките игрушкой. Собаки хорошо понимают команды и охотно слушаются, если связь с хозяином налажена.

Через несколько дней выводите кошку на территорию собаки, пока та гуляет. Понемногу. Но не допускайте встречи раньше времени!

Собака может увидеть кота впервые на расстоянии 2 метров и обязательно при фиксации хозяином на шлейке или ошейнике. Это важно — отработать с ней действие не реагировать на кошку как на приманку, а в случае отрицательной реакции иметь возможность удержать.

9. Стрижка когтей

Кошки — существа, ходящие «на цыпочках», то есть на пальчиках. А когти помогают ей в этом, поэтому ни в коем случае нельзя их стричь. Помимо того что такая процедура попросту негуманна, после нее кошке придется буквально учиться ходить по-новому.

Если вы переживаете за мебель, есть более щадящие варианты, ведь для кошки заточка когтей является естественной потребностью: Регулярная стрижка острой части когтя. Стрижка когтей — очень простое дело, можно делать самому или у врача в клинике 1 раз в месяц.

Измените фактуру мебели, прикрыв тканью другого типа.

Дайте приемлемые места для заточки коготков. Сейчас шикарный выбор когтеточек. В идеале их должно было несколько разных, по 1 в каждой комнате.

10. Тактильные контакты

Недавние исследования поведения домашних кошек дали любопытный результат: питомцам далеко не всегда нравятся ласки хозяина. Специалисты Бразильского, Британского и Венского университетов ветеринарной медицины выяснили, что кошка часто испытывает тревогу и беспокойство от прикосновений человека. Поэтому, чтобы не подвергать ее постоянному стрессу, владельцу лучше избегать частых поглаживаний и других тактильных контактов с домашним любимцем. Один из руководителей эксперимента рассказал, что наибольший стресс испытывают те кошки, которые позволяют себя гладить, когда им это не нравится. У животных, которых хозяева часто и настойчиво гладили, в организме наблюдался повышенный уровень кортизола — гормона стресса. Кроме того, если у вас живет несколько кошек, позаботьтесь о том, чтобы у каждого питомца было свое личное пространство, туалетные принадлежности и посуда.