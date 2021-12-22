Жизненная история, которая позволяет остановиться и задуматься, а что же все-таки нас связывает со второй половинкой

Ксения Полежаева — один из популярных адвокатов на Facebook. Она стала известной благодаря своим постам, которые неизменно собирают большое количество лайков. Многие из них посвящены ее адвокатской деятельности, как, например, история о разводе немолодой пары, которая делила имущество.

Мы в AdMe.ru даже не поверили, что это был реальный жизненный случай.

Сегодня прочитала один пост и вспомнилось старое дело. Разводились и делили имущество немолодые супруги. Мужчине было 65 лет, женщине 62 года. Делили имущество спокойно. Каждый со своим адвокатом, каждый не желая упускать своего, но без подлостей и истерик. Подлости и истерики — частые гости подобных процессов. Супруги стараются побольнее ударить друг друга, как бы понимая, что суд — это последняя возможность высказать обиды, которые скапливались годами. У этой пары было все спокойно, но вид у обоих был какой-то опустошенный. Просто два очень уставших человека решили перестать быть вместе.

Если в подобных процессах отсутствует подлость и коварство, то проходят они достаточно быстро. Вот и в этот раз через три судебных заседания мы подписали мировое соглашение, которое полностью устроило всех. Имущества у них было не очень много, и в конечном итоге ему достался дом, ей — квартира и дача. Моим клиентом был мужчина. Все время, пока шел суд, мы с ним не обсуждали никаких личных моментов. И я понятия не имела о причинах развода. Это тоже редкость. Обычно адвокат знает все: как поженились, кто кому изменял, кто дура, а кто дурак, такова уж специфика подобных дел. А в этот раз мужчина молчал. Мужчина молчал, а я и не спрашивала. Ну так вот, подписали мы мировое соглашение, и он пригласил меня попить кофе. Когда нам принесли кофе, он рассказал мне следующее. Поженились они студентами. Учились в одном вузе, на одном курсе (он после армии поступил). Вуз сложный, сутками учились. Вместе учиться было легче и веселее. Она конспекты за двоих пишет, он рефераты за двоих строчит. Всегда есть что обсудить. Всегда есть задачи, которые необходимо выполнить. Мечтали, как учебу закончат, так и развлекаться начнут и веселиться. Вуз окончили, стали карьеры делать. Придут вечером и рассказывают друг другу про работу. Мечтают, как на местах своих закрепятся и путешествовать начнут.

Потом детей завели. Мальчика сначала. Его растили. Учеба, спорт, общая забота о развитии ребенка. Мальчик был сложный. <...> Но в итоге все у него выправилось, потому что боролись они за него всеми силами. Хороший стал мальчик. Когда сын почти оперился, девочку родили. И пошло по второму кругу. Она работу не бросала. Вечером встретятся, и опять общих интересов много. Про судьбу сына поговорить, про учебу и здоровье дочери. Девочка чахленькая росла. И закаляли они ее, и травами поили. Мечтали, что, когда дети вырастут, будут по всему миру ездить, вдвоем время проводить. Так и жили они до того момента, как ее мама заболела — онкология. Маму к себе забрали. Женщина с работы ушла. Оба сделали все для того, чтобы мама жила. Носились оба как могли, лучших врачей на войну с маминой онкологией поднимали. Он дочкой занимался, она мамой. Сын в университете учился. Вечером сядут и рассказывают друг другу. Он рассказывает об успехах дочери, она о лечении мамы. Потом мама ее умерла. Проиграли они эту битву. Похороны, поминки. Разговоры вечером. Он ее успокаивал. Мечтали о море.

Потом его мама заболела — деменция плюс еще ряд диагнозов. К тому времени он на пенсию вышел. Дети выросли и разъехались кто куда. Дочка с мужем в Израиль жить уехали. Сын в Москву подался. Оба ребенка в конце концов удачными получились. Оба они теперь боролись с болезнью его мамы. Конечно, забрали ее к себе. Было тяжело. <...> Через три года она ушла в мир иной. Наконец настало то время, о котором они мечтали всю жизнь. Дети выросли, внуков еще нет. Не надо ни за кем ухаживать, никого спасать и никого учить. Живи в свое удовольствие и удовольствие партнера. Путешествуй. Но оказалось, что они так не могут. Они не знают, что друг с другом делать, им не о чем разговаривать. Поехали на море. Она на пляже весь день, он по экскурсиям. Вечером молчат оба. Ему про пляж неинтересно, ей про экскурсии. Вдвоем неинтересно. Они старались и хобби общее найти, но оказалось, что им нравятся совершенно разные вещи. Всю жизнь их объединяла забота о ком-то и все. И они поняли, что без этой заботы неинтересны друг другу. Потихоньку начались склоки.

А потом сели и решили разойтись. Разойтись потому, что для того, чтобы этот брак был счастливым, им нужен был всегда кто-то третий. Кто-то третий, о ком они вдвоем могли заботиться. А раз нет третьего, то нет и брака. Мужчина тогда сказал мне: «Мы всю жизнь как два бойца одной армии на какой-то войне. Поставлена задача учить и вырастить — мы учили и выращивали. Лоб оба разбивали, но задачу выполняли. Поставлена задача лечить и опекать. Мы лечили и опекали. И вот война кончилась и начался мир. Мир, в котором армия не нужна. Поэтому солдаты расходятся в разные стороны, потому что вдвоем они могут только воевать, а война кончилась».