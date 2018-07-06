Жители Южной Кореи рассказали о любовных традициях своей страны. Мы бы так точно не смогли

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Южная Корея - не обычная страна, а целый параллельный мир, как будто отгороженный от нас стеклянной стеной. Там свои традиции и обычаи, и если вы никогда не слышали про Белый и Черный дни, приложения для подсчета количества встреч, букеты из чупа-чупсов в знак любви и черную лапшу в знак печали, то читайте нашу статью.

AdMe.ru рассказывает о том, как знакомятся, встречаются и расстаются южнокорейские влюбленные.

1. Свидания организует специальный человек

Корейцы усердно учатся и считают, что образование - это главное, а романтические отношения могут подождать. В Корее много школ с раздельным обучением для мальчиков и девочек, поэтому часто у молодых людей мало опыта в общении с противоположным полом. Если они хотят пойти на свидание, они просят о помощи знакомого, который организовывает его. Это называется "митинг", или "согеттинг", и любой кореец не прочь сыграть роль свахи для своих друзей и знакомых. У южнокорейских студентов популярны свидания 3:3 или 5:5. В университетах есть комнаты отдыха, где организаторы таких встреч и набирают желающих познакомиться, к примеру, трех парней с одного факультета и трех девушек - с другого. Обычно все собираются в баре и играют в алкогольные игры, а потом, если кто-то понравился, обмениваются номерами. Если пара начала встречаться, общаться с другими парнями и девушками не принято, и твоя половинка будет строго следить за этим. В Корее мало кто верит в дружбу с противоположным полом.

2. В Южной Корее огромное количество праздников для влюбленных

Здесь тоже празднуют День святого Валентина. Но переняв эту западную традицию, корейцы внесли в нее кое-что свое: в этот день в знак своей любви принято дарить своим избранникам шоколад, причем делают это исключительно девушки. 14 марта отмечают Белый день. Он пришел из Японии, где в конце 70-х одна кондитерская компания ввела традицию благодарить девушек за шоколад белым зефиром. Сейчас в этот день принято дарить любимым самые разные презенты и сладости, среди которых огромной популярностью пользуются чупа-чупсы. 14 марта мужчины должны соблюдать "правило трех": дарить подарок, который в три раза дороже того, что подарила ему девушка. Но это еще не все. В Желтый день 14 мая все одеваются в желтое и дарят друг другу цветы (да-да, и девушки парням тоже). 14 июня отмечают День поцелуев: он считается идеальным, чтобы признаться в своих чувствах и завести новые отношения. В Серебряный день, 14 июля, принято обмениваться серебряными кольцами в качестве символа долгих отношений и брачных перспектив. А 14 декабря - День объятий!

3. Черный день - праздник для одиночек

Черный день - это неофициальный праздник для людей, у которых нет пары. 14 апреля те, кто не получил поздравлений в феврале и марте, одеваются в черное и идут в местный ресторанчик, где заказывают чачжанмен – лапшу с черным соусом. В этот день часто организуют быстрые свидания или конкурсы вроде поедания чачжанмен на время, а многие одиночки собираются в барах или кафе, благодаря чему кое-кто находит-таки свою любовь.

4. Принято считать дни, которые пара провела вместе

В Корее принято уточнять, действительно ли вы встречаетесь. Корейские девушки скрупулезно подсчитывают, сколько прошло дней с официального начала отношений. Принято отмечать каждые 100 дней с первой встречи плюс обычные годовщины. В этот день дарят цветы и подарки, ходят в рестораны или отправляются в короткое путешествие. После этого парочки публикуют у себя в Instagram фотографии с хэштегами типа #мывместе100дней. Если кто-то из двоих забывает о юбилее, второй может обидеться, поэтому у каждого корейца в смартфоне есть специальное приложение для подсчета дней встреч. Такими приложениями можно пользоваться вместе: пары переписываются в них, хранят там общие фотографии и отмечают в календаре памятные события.

5. Парочки одеваются одинаково

Влюбленные часто надевают одинаковую или похожую одежду, покупают одинаковые вещи. В общем, всячески стараются показать, что они - пара. Поэтому в магазинах огромное разнообразие вещей для двоих: от футболок до чехлов на телефон. И конечно, все носят главный символ корейских влюбленных - парные кольца (couple rings), которыми принято обмениваться на 100 дней официальных отношений.

6. У корейцев жесткие стандарты красоты

В Южной Корее все, независимо от пола, тратят огромное количество времени на уход за собой, отбеливают кожу, пользуются косметикой и духами, следят за фигурой. Парни предпочитают раскованным и сексуальным партнершам хрупких милашек, похожих на звезд k-pop-музыки вроде IU, поэтому девушки часто изнуряют себя диетами безо всякой необходимости, а свои фотографии еще и редактируют в фотоприложениях, чтобы выглядеть более "няшно". Корейцы не особенно церемонятся и запросто могут сказать девушке: "Тебе стоит похудеть!" Любовные стандарты очень жесткие: мужчины выбирают худых девушек, а девушки предпочитают мужчин выше себя.

7. Многие пары расстаются из-за долгой службы в армии

Мужчины в Корее служат 21 месяц в сухопутных войсках и 24 месяца - в военно-морских силах. Это долгий срок, и многие пары в это время распадаются. Если девушка ждет своего молодого человека из армии, говорят, что она "носит резиновую обувь". Такая обувь некрасива, ходить в ней неудобно, и именно она - символ долгого ожидания. Корейцы обожают дорамы, азиатские телесериалы, и не прочь привнести драму в свою личную жизнь: их отношения - просто буря страстей. Когда они расстаются и начинают встречаться с кем-то другим, это называют пересадкой, а когда хотят сказать, что после неудачных отношений обязательно последуют счастливые, говорят: "После плохой машины будет "Мерседес-Бенц"".

8. Корейцы очень консервативны в любовных отношениях

Если пара не хочет публичного осуждения и косых взглядов, максимум, что можно позволить себе на публике, - держаться за руки. Объятия и поцелуи на улице не одобряются. Корейцы стремятся к длительным отношениям перед свадьбой, а женятся годам к 30. Жить вместе до брака не принято, поэтому влюбленные либо снимают номер в отеле на одну ночь, либо отправляются в совместный отпуск. Старшее поколение очень консервативно во взглядах на любовные отношения, поэтому многие молодые корейцы попросту скрывают, что у них есть партнер. Если дело идет к свадьбе, жениха и невесту знакомят с семьей. При этом родители девушки ждут, что будущий зять богат, родители жениха - что девушка красива, скромна и послушна. При знакомстве невесту могут попросить, например, почистить фрукты, чтобы посмотреть, насколько умелая она хозяйка. Если избранник не понравится, родители не станут этого скрывать и будут требовать, чтобы сын или дочь прислушались к мнению старших.

Бонус: этот корейский жест обозначает сердечко