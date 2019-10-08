Женщина рассказала всю неудобную правду о материнстве. Другие предпочитают об этом молчать
Мы все видели профили популярных мам в инстаграме. Их детки всегда чистые и улыбчивые, дома полный порядок; идеальная фигура сразу после родов и муж-супермен тоже прилагаются. Проблема в том, что это далеко не вся правда. Часто материнство — это постоянная усталость, сомнения, страхи, выгорание и даже депрессия. Хорошо, что появляется все больше блогеров, которые готовы рассказывать и об этой, неудобной стороне жизни. Девушка под ником mama.inkognito — одна из них. Хотя она предпочитает оставаться анонимной, но подкупает своих подписчиков неподдельной искренностью.
Мы в AdMe.ru зачитались постами этой молодой мамы, поэтому решили поделиться с вами некоторыми из них. Даем слово героине.
- Привет, я Элина. И я задолбалась. У меня идеальная семья, прекрасный муж и замечательный 7-месячный ребенок. Я безумно их люблю. И тем не менее. Я задолбалась. Я до сих пор не могу понять, почему существует миллион курсов подготовки к родам, а курсов подготовки к жизни с ребенком нет. Роды — это цветочки, ягодки будут потом. Многие боятся признаться себе и окружающим в тех чувствах, которые испытывают. Тем не менее три мои знакомые, которые слышали от меня мою правду, будучи беременными, сказали спасибо, когда родили. Предупрежден — значит вооружен. И они не скатились в моральное дно и депрессию, как это произошло у меня в первые три месяца жизни моего малыша. Они были готовы. Именно поэтому я решила начать писать.
- Мой ребенок до сих пор не играет на скрипке, в семь-то месяцев! А пора бы. Откуда берутся эти соревнования между матерями в умелках своих детей? Кто сказал, что, если «тыкать» без конца ребенка в развивашки, он станет умнее и интеллектуальнее? Мое токсичное окружение рассказывает мне о том, что вместо того, чтобы развивать своего ребенка, я часто сижу в телефоне. И это прочно засело в моей голове, знаете ли. И сложилось впечатление, что я должна без конца развивать, развивать, развивать. Мой психотерапевт нарисовал мне очень простую картину: давайте представим мать-одиночку с декретными в 5 тысяч. В этом случае мама вынуждена работать, развивашками сыт не будешь. А таких мам очень и очень много. И что? Все дети глупые? Нет. В первый год жизни ребенку куда важнее психоэмоциональное состояние. Счастливая мама = счастливый ребенок.
- Сегодня меня немного бомбит. Встретила маму своего одноклассника — и понеслась слепая в щавель. «А ты долго рожала? Ох, ах, 30 часов... Да, вот я тоже, помню, намучилась». «Не спите до сих пор нормально? Вот мой Саша до 3 лет нормально не спал». «Тебе помогают? Нет? Мне тоже никто не помогал». Ну и напоследок: «Ты только не затягивай, надо сразу второго, погодки чтобы были!» Что, правда? Еще раз повторить всю эту круговерть и оттянуть время еще на пару лет? Или это нужно, чтобы потом рассказывать всем, какой я герой, выстрадала все одна — и вот я счастливая мать двоих детей? Помимо соревнований в развивашках, есть еще странное соревнование матерей в своих страданиях. Более взрослое поколение подает это под соусом «мы все так жили».
- Во мне уживаются два противоположных человека, которые делят мир на белое и черное. Меня посещают мысли о том, как было хорошо в жизни «до» и что лучше бы я не рожала, при этом я безумно люблю своего ребенка. Я могу разораться: «Ну что ты опять ноешь, как ты достал!» — а потом разреветься и просить прощения у сына. Я мечтаю высыпаться и бесконечно злюсь из-за беспокойных ночей, при этом про себя думаю: «Боженька, пусть не спит, только лишь бы был здоровый». Я мечтаю об отпуске без сына, при этом понимаю, что никогда его не оставлю. И если полгода назад я абсолютно точно хотела бы отмотать время назад и никогда не рожать, то сейчас я благодарна судьбе за то, что у меня есть ребенок. Сегодня вечером я выпью винишка за всех тех мам, которые искренне заколебались. Я с вами.
- Как можно не радоваться материнству? Это же твоя кровинушка. Твой сыночек. Ты должна быть счастлива каждое мгновение! В следующий раз, когда очередной впавший в маразм или страдающий отсутствием мозгов человек мне это заявит, я просто дам прочитать ему этот пост. Я люблю мужа. Но если бы 24/7 мы были вместе — вставали вместе, в душ шли вместе, чистили зубы вместе, потом вместе ели, гуляли и так до бесконечности, — я бы его возненавидела. Прошу заметить, сын вдобавок 100 раз будит меня по ночам, а все, что мы делаем вместе, часто сопровождается его недовольным воплем. Тем не менее я его люблю. Все происходящее — нет. И очень искренне жду, когда же мой сынок подрастет. Я отдаю себе отчет в том, что пока я обслуживающий персонал моего маленького человека. И все-таки то самое «легче» настанет у меня лишь тогда, когда я смогу занимать в этой жизни не только роль мамы. Так, может быть, это все-таки нормально — не наслаждаться тем, что 24/7 ты не принадлежишь сама себе? Хотите стать обладательницей ярлыка «плохая мать»? Просто скажите вслух о том, что вы устали.
- В первый месяц после родов в голове билась мысль: «Почему я его не люблю?» Мне было страшно в этом признаться. Буквально позавчера общалась с психотерапевтом на эту тему. Для меня было удивлением, что именно с «Я не люблю своего ребенка» к ней за помощью обращались мамы первого года жизни ребенка. Мы разобрали с ней первый месяц жизни с младенцем. И она попросила меня ответить честно на вопрос: можно ли испытать всепоглощающее чувство любви после диких 30-часовых мучений в родах? Можно ли в принципе испытывать чувство любви, когда у тебя отсутствует нормальная жизнедеятельность, нарушен сон и нет возможности немного передохнуть?
- Один день из жизни мамы. Утро началось, как всегда, в необычайную рань. Покормила сына, переодела памперс, собираемся на улицу. Пока меняю памперс и одеваю, сын орет, будто его режут. Идем в ветеринарную клинику делать собаке уколы. На обратном пути заходим в магазин. Приходим, переодеваемся, ор выше гор. Поиграли, посмотрели мультики. Приготовила мужу ужин под бесконечные попытки сына упасть, пришло время спать. 40-минутный ор, собираемся на улицу. Полтора часа сна в коляске под мои бесконечные хождения нон-стоп. Пришли домой, поиграли, встали-упали, помыли пол, пора снова спать. Полчаса ора, и в соседней квартире начали сверлить. Одеваемся на улицу, часовой сон, а я снова хожу без остановки, по пути поедая какой-то бутерброд и запивая его кофе. Приходим домой. Кушаем, чистим нос, меняем памперс. Все, план выполнен, можно попить чай. И тут просто нечеловеческий крик. Не выдерживаю, ору: «Угомонишься ты уже или нет!» Тишина. А, нет, показалось, это сын набирал побольше воздуха, чтобы неистово заорать на всю квартиру. Беру на руки. Приходит муж, собираю последние силы и иду с собакой на укол. Итог: пройдено 20 тысяч шагов. Из еды только кофе и бутерброд из магазина. Впереди еще много таких же абсолютно одинаковых, в бешеном ритме дней. И я совсем забыла. Я же В ОТПУСКЕ.
- Будучи беременной, я залипала на страницах успешных мам. Тех самых мам семерых детей, которые успевают все, начиная от утреннего спорта и заканчивая увлажняющими масочками перед сном. Очень у многих период сразу после родов сопровождается окрылением и состоянием «Я все смогу, и не спать тоже». Самые стойкие выдерживают долго, но даже у них при отсутствии реальной помощи наступает тот самый предел, когда они признаются своей маме или подруге: «Я больше не могу!» Об этом не принято говорить знакомым, а тем более писать в соцсетях. Потому что, написав или сказав, можно запросто получить болезненный для себя ответ: «А зачем тогда рожала?»
- В день, когда я пойму, что счастье материнства — это не миф, я выложу свою фотографию и напишу всего одну фразу: «Я счастлива». Или фотографию с сыном и с подписью: «А вот и виновник торжества». Если почитать мои посты, может показаться, что света в конце тоннеля нет. Но если быть честной, я его жду. И надеюсь дождаться намного быстрее, чем мне пока кажется. Я не обесцениваю материнство, а просто пишу о том, что это нелегкий труд и к нему нужно быть готовой. Если спросить меня, хочу ли я обратно жизнь без ребенка, отвечу однозначно: нет. Я люблю сына больше жизни, просто период младенчества нужно пережить.
- Материнство меня очень изменило. 9 месяцев моему сыну. 9 месяцев мне. В момент рождения ребенок плакал от того, что из воды попал в непривычный ему воздушный мир. А у меня было чувство, будто я погрузилась глубоко под воду, кричу, а меня не слышат. Мой путь материнства начался непросто. В один миг рухнули отношения с моей семьей, в которой я выросла. Когда я морально умирала и билась головой о стену, меня обвиняли в эгоизме. Когда я не хотела жить, мне говорили,что все так живут и я должна забыть о себе. За эти 9 месяцев мое мироощущение сильно изменилось. Я познакомилась с эмпатией. Я учусь выставлять свои личные границы. Перелопачено огромное количество литературы на эту тему, многое переосмыслено. Я поняла, что самое дорогое, что у меня есть, — это я сама. И если я хочу, чтобы мой ребенок вырос счастливым, то начать нужно с себя. 9 месяцев мне понадобилось, чтобы избавить себя от чувства вины и понять, что плохая мать для окружающих не равно плохая мать в действительности. И что под маской счастья часто скрывается боль. И знаете, что удивительно? Я не хочу себя прежнюю. Такой я нравлюсь себе гораздо больше.
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