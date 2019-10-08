Женщина рассказала всю неудобную правду о материнстве. Другие предпочитают об этом молчать

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы все видели профили популярных мам в инстаграме. Их детки всегда чистые и улыбчивые, дома полный порядок; идеальная фигура сразу после родов и муж-супермен тоже прилагаются. Проблема в том, что это далеко не вся правда. Часто материнство — это постоянная усталость, сомнения, страхи, выгорание и даже депрессия. Хорошо, что появляется все больше блогеров, которые готовы рассказывать и об этой, неудобной стороне жизни. Девушка под ником mama.inkognito — одна из них. Хотя она предпочитает оставаться анонимной, но подкупает своих подписчиков неподдельной искренностью.