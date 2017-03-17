Забавная реакция людей, которые столкнулись с чем-то впервые

Когда мы встречаемся в жизни с чем-то новым и неизведанным, то испытываем самые разные эмоции. Чаще всего наше знакомство начинается со страха перед неизвестностью, но впоследствии этот страх может обернуться неимоверно радостными и теплыми эмоциями.

Мы в AdMe.ru собрали фотографии именно таких людей. Людей, которых переполняет чувство радости, азарта и умилительного удивления.

Реакция слепого парня, которому дали подержать кошку впервые

Девочка первый раз пробует есть лапшу палочками

Так родители запечатлели первый опыт их сына в качестве водителя

3-летняя девочка впервые попробовала сахарную вату

Так выглядит первая встреча с питомцем

Бабушке говорили, что Гавайи — это рай. Вот ее первый день на острове

Гамма эмоций семьи, которая первый раз катается на американских горках

Когда дочка проявила самостоятельность и впервые решила одеться сама

Малыш впервые обнаружил, что может поднять брови, и ему это очень понравилось

96-летняя бабушка впервые играет в очках виртуальной реальности

Первая встреча кузенов

Малыш запутался, когда увидел брата-близнеца своего папы

Этот дедушка слушает музыку в наушниках впервые, и, похоже, ему это очень нравится

Реакция девочки, которая первый раз смотрит фильм ужасов

Малыш впервые видит фейерверк — и реакция бесценна

Велосипедисты из сборной Руанды первый раз увидели снег

Эти детишки из Китая никогда не видели рыжие волосы и попросили парня дать им их потрогать

Семья удочерила девочку из Гаити, и она счастлива видеть снег впервые в своей жизни

Девочки пришли в роддом, чтобы увидеть своего новорожденного брата

Так выглядит бабушка, которая первый раз в жизни попробовала пиво

Фото на превью ratedhero
По материалам boredpanda

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