Я выяснила, есть ли в наших магазинах настоящие органические продукты или вокруг только уловки маркетологов

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Червивые и маленькие фрукты, растущие на деревьях у наших бабушек в деревнях, уже давно непопулярны. Наши дети предпочитают грызть большие красивые яблоки, которыми завалены прилавки магазинов. Однако происхождение этих идеальных фруктов вызывает много вопросов. Я всерьез озабочена вопросом о том, насколько безопасна еда, которой я кормлю своего ребенка. По этой причине я решила разобраться, какие продукты нам продают в магазинах и на рынках и есть ли смысл переплачивать за «органику».

Специально для AdMe.ru я собрала и классифицировала информацию о том, чем отличаются органические продукты от всех остальных и как не запутаться среди настоящих сертификатов и ложных утверждений.

Разбираемся в видах продуктов

Фермеры из Томска выращивают экологически чистую клубнику.

Меня интересовал рынок непосредственно той еды, которой мы питаемся ежедневно: мясо, овощи, фрукты, крупы. Производители предлагают разные маркировки: «фермерские продукты», «эко», «био», «органика» и, наконец, «обычные». Во всем этом и хотелось разобраться. Я разделила продукты на 4 типа: Органические — выращиваются без использования пестицидов, регуляторов роста, стабилизаторов. Органические овощи растут вдали от трасс, на земле, «отдохнувшей» несколько лет от предыдущего традиционного сельскохозяйственного использования. Органическая продукция сертифицируется соответствующими органами.

— выращиваются без использования пестицидов, регуляторов роста, стабилизаторов. Органические овощи растут вдали от трасс, на земле, «отдохнувшей» несколько лет от предыдущего традиционного сельскохозяйственного использования. Органическая продукция сертифицируется соответствующими органами. Эко- и био продукты — в странах Европы продукты маркируют именно так. Но на территории СНГ образовалась путаница, которой воспользовались маркетологи: приставку «эко» и «био» лепят на любой продукт, который хочется продать. Поэтому к таким товарам стоит присматриваться особенно тщательно.

Фермерские — выращенные в фермерских хозяйствах. Считается, что там щадящий подход к выращиванию скота и овощей / фруктов. Да, часто фермеры стараются производить свою продукцию в более «чистых» условиях. Но никто не запрещает им использовать химикаты и гормоны, поэтому чистота продукта зависит исключительно от желаний и возможностей каждого конкретного фермера.

— выращенные в фермерских хозяйствах. Считается, что там щадящий подход к выращиванию скота и овощей / фруктов. Да, часто фермеры стараются производить свою продукцию в более «чистых» условиях. Но никто не запрещает им использовать химикаты и гормоны, поэтому чистота продукта зависит исключительно от желаний и возможностей каждого конкретного фермера. Обычные, или индустриальные. Тут все понятно и честно: весь разрешенный набор химикатов от насекомых-вредителей, удобрения для почвы, гормоны роста и др.

Кому доверять

Листок жизни. Органик. Российский органический стандарт для сельского хозяйства.

Если вы покупаете импортные продукты, то на них обычно указываются все логотипы. Знак сертификата об экологической чистоте — предмет гордости производителя, такое обычно не скрывают. Если вы хотите найти экологически чистые товары у отечественных производителей, то обратите внимание на те, которые носят маркировку Экологического союза или Национального органического союза. Это общественные организации, которые разработали собственные стандарты на основе европейских и американских.

И кому не доверять

«Зеленый камуфляж», или greenwashing, — маркетинговый ход, с которым сталкивался каждый, кто покупал что-либо с зеленой пометкой «био», «эко» и «Без ГМО» на упаковке. Помимо зеленой надписи, больше ничего не говорит о натуральности.

Филиал «зеленого камуфляжа» — продукты с несуществующими логотипами: зелеными деревьями, листочками, солнышком. Это настраивает покупателя на «экологичную волну»: мы думаем, что продукция с таким логотипом натуральна. Производителю же никто не может запретить рисовать деревья на своей продукции.

Соответствие мировым стандартам, например ISO 14024. Звучит солидно, но на самом деле эта маркировка говорит о том, что продукция мало вредит окружающей среде. О качестве самого продукта она ничего не говорит. Еще есть коррупция и банальная непорядочность. Но о них вообще лучше не думать.

5 причин, из-за которых органическая продукция дороже, чем индустриальная

Покупая органические продукты в супермаркетах или эколавках, мы платим за то, что производство их требует больших денежных и трудовых затрат: Стоимость получения органик-сертификата от Экологического союза в среднем составляет 150 тыс. рублей. Каждый год нужно обновлять сертификат — это дополнительные 70 тыс. рублей.

Чтобы начать сажать органические овощи, нужно дать полю «отдохнуть» от предыдущего индустриального использования 2−3 года. То есть в это время обрабатывать землю будут без использования «синтетики» и пестицидов, но продукция с него будет продаваться по обычной цене или чуть выше. Много работы и мало дохода.

На органических фермах часто используется человеческий труд, что существенно удорожает продукцию.

Органическое удобрение — навоз — содержит примерно 0,5 % азота, 0,6 % калия, 0,25 % фосфора. Минеральные (синтетические) удобрения более концентрированные, их удобнее использовать.

Выращивая органические фрукты и овощи, производители вынуждены искать природные способы для обогащения почвы: сажать растения, богатые азотом и питающие землю. От вредных насекомых «убегают» за счет ротации сельскохозяйственных культур.

Питаться здоровой едой можно. Но сложно

Я нашла только два пути: Завести собственное хозяйство и выращивать большинство продуктов самостоятельно. В таком варианте можно быть уверенным на все 100 %. Покупать органические продукты. Нужно тщательно проверять, что написано на упаковке, знать логотипы и быть готовым тратить больше денег. Оба варианта неудобны: переходить на натуральное хозяйство не тянет, а питаться органикой дорого и энергозатратно, ведь не в каждом магазине есть выбор экологически чистых продуктов.

Выход есть

И даже два: можно покупать органику и не задумываться, а можно немного сократить список органических продуктов. Одно я поняла точно: органические хозяйства и контролирующие их органы действительно существуют. Возможно, по некоторым причинам стандарты у нас выдерживаются не так жестко, как в Европе и Америке, но то, что органическая продукция от местных хозяйств чище и полезнее обычной, — это однозначно так. И покупать такие продукты можно, если это вам по средствам. Я не была готова заполнить свой холодильник органическими продуктами. И пришла к компромиссу: известно, что уровень вредных веществ в разных фруктах и овощах неодинаков. И действительно, список оказался достаточно неожиданным:

Выходит, что покупать органические продукты, в которых и так не собираются вредные вещества, нет нужды. Благодаря такому списку мы получаем разумный компромисс, который поможет выбрать безопасные продукты и не совершать бессмысленных трат.