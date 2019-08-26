Я выяснила, есть ли в наших магазинах настоящие органические продукты или вокруг только уловки маркетологов
Червивые и маленькие фрукты, растущие на деревьях у наших бабушек в деревнях, уже давно непопулярны. Наши дети предпочитают грызть большие красивые яблоки, которыми завалены прилавки магазинов. Однако происхождение этих идеальных фруктов вызывает много вопросов.
Я всерьез озабочена вопросом о том, насколько безопасна еда, которой я кормлю своего ребенка. По этой причине я решила разобраться, какие продукты нам продают в магазинах и на рынках и есть ли смысл переплачивать за «органику».
Специально для AdMe.ru я собрала и классифицировала информацию о том, чем отличаются органические продукты от всех остальных и как не запутаться среди настоящих сертификатов и ложных утверждений.
Разбираемся в видах продуктов
Фермеры из Томска выращивают экологически чистую клубнику.
Меня интересовал рынок непосредственно той еды, которой мы питаемся ежедневно: мясо, овощи, фрукты, крупы. Производители предлагают разные маркировки: «фермерские продукты», «эко», «био», «органика» и, наконец, «обычные». Во всем этом и хотелось разобраться.
Я разделила продукты на 4 типа:
- Органические — выращиваются без использования пестицидов, регуляторов роста, стабилизаторов. Органические овощи растут вдали от трасс, на земле, «отдохнувшей» несколько лет от предыдущего традиционного сельскохозяйственного использования. Органическая продукция сертифицируется соответствующими органами.
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Эко- и биопродукты — в странах Европы продукты маркируют именно так. Но на территории СНГ образовалась путаница, которой воспользовались маркетологи: приставку «эко» и «био» лепят на любой продукт, который хочется продать. Поэтому к таким товарам стоит присматриваться особенно тщательно.
- Фермерские — выращенные в фермерских хозяйствах. Считается, что там щадящий подход к выращиванию скота и овощей / фруктов. Да, часто фермеры стараются производить свою продукцию в более «чистых» условиях. Но никто не запрещает им использовать химикаты и гормоны, поэтому чистота продукта зависит исключительно от желаний и возможностей каждого конкретного фермера.
- Обычные, или индустриальные. Тут все понятно и честно: весь разрешенный набор химикатов от насекомых-вредителей, удобрения для почвы, гормоны роста и др.
Кому доверять
Листок жизни. Органик. Российский органический стандарт для сельского хозяйства.
Если вы покупаете импортные продукты, то на них обычно указываются все логотипы. Знак сертификата об экологической чистоте — предмет гордости производителя, такое обычно не скрывают.
Если вы хотите найти экологически чистые товары у отечественных производителей, то обратите внимание на те, которые носят маркировку Экологического союза или Национального органического союза. Это общественные организации, которые разработали собственные стандарты на основе европейских и американских.
И кому не доверять
- «Зеленый камуфляж», или greenwashing, — маркетинговый ход, с которым сталкивался каждый, кто покупал что-либо с зеленой пометкой «био», «эко» и «Без ГМО» на упаковке. Помимо зеленой надписи, больше ничего не говорит о натуральности.
- Филиал «зеленого камуфляжа» — продукты с несуществующими логотипами: зелеными деревьями, листочками, солнышком. Это настраивает покупателя на «экологичную волну»: мы думаем, что продукция с таким логотипом натуральна. Производителю же никто не может запретить рисовать деревья на своей продукции.
- Соответствие мировым стандартам, например ISO 14024. Звучит солидно, но на самом деле эта маркировка говорит о том, что продукция мало вредит окружающей среде. О качестве самого продукта она ничего не говорит.
Еще есть коррупция и банальная непорядочность. Но о них вообще лучше не думать.
5 причин, из-за которых органическая продукция дороже, чем индустриальная
Покупая органические продукты в супермаркетах или эколавках, мы платим за то, что производство их требует больших денежных и трудовых затрат:
- Стоимость получения органик-сертификата от Экологического союза в среднем составляет 150 тыс. рублей. Каждый год нужно обновлять сертификат — это дополнительные 70 тыс. рублей.
- Чтобы начать сажать органические овощи, нужно дать полю «отдохнуть» от предыдущего индустриального использования 2−3 года. То есть в это время обрабатывать землю будут без использования «синтетики» и пестицидов, но продукция с него будет продаваться по обычной цене или чуть выше. Много работы и мало дохода.
- На органических фермах часто используется человеческий труд, что существенно удорожает продукцию.
- Органическое удобрение — навоз — содержит примерно 0,5 % азота, 0,6 % калия, 0,25 % фосфора. Минеральные (синтетические) удобрения более концентрированные, их удобнее использовать.
- Выращивая органические фрукты и овощи, производители вынуждены искать природные способы для обогащения почвы: сажать растения, богатые азотом и питающие землю. От вредных насекомых «убегают» за счет ротации сельскохозяйственных культур.
Питаться здоровой едой можно. Но сложно
Я нашла только два пути:
- Завести собственное хозяйство и выращивать большинство продуктов самостоятельно. В таком варианте можно быть уверенным на все 100 %.
- Покупать органические продукты. Нужно тщательно проверять, что написано на упаковке, знать логотипы и быть готовым тратить больше денег.
Оба варианта неудобны: переходить на натуральное хозяйство не тянет, а питаться органикой дорого и энергозатратно, ведь не в каждом магазине есть выбор экологически чистых продуктов.
Выход есть
И даже два: можно покупать органику и не задумываться, а можно немного сократить список органических продуктов.
Одно я поняла точно: органические хозяйства и контролирующие их органы действительно существуют. Возможно, по некоторым причинам стандарты у нас выдерживаются не так жестко, как в Европе и Америке, но то, что органическая продукция от местных хозяйств чище и полезнее обычной, — это однозначно так. И покупать такие продукты можно, если это вам по средствам.
Я не была готова заполнить свой холодильник органическими продуктами. И пришла к компромиссу: известно, что уровень вредных веществ в разных фруктах и овощах неодинаков. И действительно, список оказался достаточно неожиданным:
Выходит, что покупать органические продукты, в которых и так не собираются вредные вещества, нет нужды.
Благодаря такому списку мы получаем разумный компромисс, который поможет выбрать безопасные продукты и не совершать бессмысленных трат.
Может быть, вы знаете об органической продукции еще какие-то факты? Расскажите, как вы выбираете «здоровые» продукты (и выбираете ли). Возможно, вместе мы найдем какие-то лайфхаки в этой области.