Я устала тащить мужа на своем горбу и предложила вести раздельный бюджет

103 20 38 31k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Останавливать коней на скаку и входить в горящие избы, похоже, заложено в наших женщинах генетикой. Они привыкли брать на себя непосильные задачи ради блага близких. Татьяна Гришина, автор канала «Записки злючки» на «Яндекс. Дзен» предлагает зарисовку из жизни одной семьи. Героине надоело проявлять жертвенность, и она весьма необычным способом призвала нерадивого мужа к ответственности.

Узнав о таком кардинальном методе спасения брака, AdMe.ru надолго задумался о его действенности, а потом решил познакомить с ним и своих читателей.

— Тань, — спрашивает муж вечером, — а когда у тебя зарплата? Мои подозрения, что Олег интересуется не просто так, тут же находят свое подтверждение. — Я Лехе 10 тысяч должен, — поясняет супруг. — Он интересовался, когда отдам. — И когда отдашь? — я на грани, психую уже. — Через месяц после того, как устроишься на работу?

— Не начинай, — Олег тоже выходит из себя. — Я же тебя не упрекал, когда ты не зарабатывала. Да, было время, когда я не зарабатывала. Через год после свадьбы сидела в декрете с сыном. И муж не упрекал, только мама его постоянно подчеркивала: — Зачем тебе новое платье? Дома же сидишь! Олежек один сейчас работает — поберегла бы деньги. Без ругани говорила, но так противно, подчеркивая только одно: дома с ребенком, значит, ничего не делаю. Олег один надрывается, а я нахлебница. К концу декрета я начала уговаривать мужа взять ипотеку. «До каких пор мы будем жить в однокомнатной с ребенком?» Квартира, кстати, моя, добрачная. Но и тут его матушка встревала: — Ну какая сейчас ипотека? Ты же не работаешь! Олегу вторую работу брать, что ли? Вот начнешь хотя бы что-то в семью приносить, тогда и о расширении подумаете. — Жалко сыночку, — говорила моя двоюродная сестра. — Ишь, а не посчитала твоя свекровь, что ты уже принесла в семью немало? Например, что квартиру вы не снимаете, а живете в твоей? Муж, к слову, меня не упрекал деньгами, но и с мамой соглашался: да, сейчас такие траты не потянем, вот начнешь работать — тогда уж. Но, когда сын пошел в садик, а я вышла на работу, легче не стало. — У нас грядут перемены, — мрачно сказал муж примерно через полгода после того, как закончился мой декрет, — наверное, меня ждет увольнение. Так и случилось. Новое место Олег искал месяца три. Я не грызла мужа за отсутствие денег, он взялся оправдывать свое существование: сидеть на больничных с ребенком, отводить его в садик и приводить домой, изредка мог что-то приготовить на ужин. — Тебя это устраивает? — спрашивали подруги. — Муж в роли домохозяйки? — Конечно нет, — отвечала я, — но он же ищет. Самое интересное, что мама его молчит о том, что сын копейку в дом не приносит. Не приходит даже. Точнее, я не вижу, может, и приходит, когда меня дома нет. Потом муж нашел место, начал работать. Я было вздохнула — все же расширять жилплощадь надо. Начала откладывать деньги на первый взнос. Но благополучный период закончился месяцев через 5. — Опять? — сестра смотрела на меня непонимающе. — Повздорил с начальством и ушел? Ну обалдеть, просто молоток мужик. Ушел на улицу, без страховочного варианта? Ищет? Ну-ну. В этот раз Олег искал работу дольше — четыре с половиной месяца. Наш сын почти не болел, а приготовление ужинов к моему приходу закончилось примерно через месяц после того, как Олег засел дома. — Я резюме рассылал. — Я на собеседование ходил. Отговорки были разные. Мы начали ссориться. Ну что это за мужик?! Хоть куда бы уже устроился!

— Ну он же тебя не упрекал, когда ты дома сидела, — вставала свекровь на защиту сына. В конце концов я поставила мужу условие: его мама не приходит в мою квартиру. Я зарабатываю, жилье мое, да еще и выслушивать должна в свой адрес, что я неблагодарная? — Он альфонс, — скривилась кузина. — Долго еще будет так продолжаться? Мысли о разводе меня настигали, как иначе. Было бидно, что муж совсем не думает о семье. Деньги исчезали молниеносно. Я оплачивала коммунальные, садик, питание, и ничего почти не оставалось. Даже покупка необходимых вещей для ребенка была проблемой. Олег же не нашел ничего лучше, как «перехватывать» у друзей. Сначала по мелочи, потом крупнее. И вот — Лехе должен 10 тысяч! — Ты же не выделила моей маме на подарок деньги, — попытался оправдаться муж, — а у нее юбилей. — А где их найти? — я была возмущена до предела. — На одну зарплату живем! Могла бы мама обойтись и без подарка. Она же любит повторять про терпение и временные трудности. — У нее телефон накрылся, — Олег смотрел на меня с вызовом. — И потом, я же ничего не говорил, когда ты что-то покупала себе в декрете. Представляете? Сравнил! Себе покупала, но не своей маме подарки дорогие. Да и муж не в декрете сейчас, а просто ищет, где его, такого замечательного, начальником позовут на большую зарплату. — В общем, так... — изрекла я наконец. — Или уходишь к маме, или у нас раздельный бюджет. Половину за коммуналку, на ребенка и питание хоть роди, а отдай. Надоело мне все тащить на себе! Я не ломовая лошадь! Олег обиделся, ушел, и не было его два дня. К маме? Ага, как бы не так. Свекровь недавно сошлась с мужчиной, и в однокомнатной квартире мужа моего явно не ждали. А когда Олег вернулся, то началась у нас другая жизнь. — Не надоело? — спрашивала меня подруга, видя, как я кропотливо собираю все чеки на продукты и одежду, записываю расходы на коммунальные, выгадываю что-то для себя. — Не проще уже одной-то? Что я могла сказать? Первое время я едва сдерживалась, чтобы не предложить развод Олегу. Но вскоре он устроился работать, потом поменял место на более оплачиваемое, еще и подработку взял. Все толще становились мои книги по домашней бухгалтерии, а муж исправно оплачивал половину всех расходов. Через год это превратилось в своеобразную игру. Не знаю как, но мы смогли сохранить отношения. Траты делим пополам, и точка.

— Я пироженок к ужину купил, — мог сказать муж. — Чека нет, не записывай, это мимо бюджета. Или: — Я тебе 8 тысяч дам — купи себе что-нибудь приятное на день рождения. Я тоже могла ему сделать подарок и что-то принести в семью просто так, без дележки расходов 50 на 50. Вскоре нам стало приятно делиться друг с другом этими милыми сюрпризами и появился азарт — кто чаще порадует другого. — Не дело это, — была уверена кузина. — Семья у вас или нет? А почему бы и нет, если муж уже 3 года работал непрерывно и уходить от меня не собирался. — Вот, — показал мне Олег сумму, лежавшую у него на карте. Телефонное приложение мигало, и я сначала не поверила своим глазам. — Можем брать в ипотеку двухкомнатную, — гордо сказал муж. — Твою сдадим, но на те деньги я не претендую. Копи. Две недели назад мы стали обладателями двухкомнатной квартиры. Сын был на седьмом небе оттого, что у него теперь своя комната. — Мебели нет, — протянула я разочарованно, — но у меня отложено, так что поехали, муж, по магазинам. Так справедливо будет: ты внес первый взнос, а я обставлю жилье. Расходов у нас прибавилось, ипотеку платим по-прежнему пополам. У нас же соревнование теперь: кто больше отложить сможет. Хочется и на юг съездить, и одеваться стильно. Книги по бухгалтерии нашей домашней растут и пухнут. И пусть нас многие не понимают, но нам так проще. — Надо же, — удивляется кузина, — а ведь я думала, что семью уже не спасти и вы разведетесь. Честно говоря, я тоже.

А как вы относитесь к раздельному бюджету, когда его ведут близкие люди? Считаете это справедливым или склоняетесь к тому, что не стоит делить деньги внутри семьи?