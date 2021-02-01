Я сходила на 30 свиданий и теперь могу рассказать, что за люди сидят на Tinder

Не все счастливчики могут похвастаться идеальным браком. К сожалению или к счастью, многие пары разводятся. В этом нет ничего хорошего или плохого — просто так происходит. Для многих жизнь вне брака кажется очень страшной и грустной: ведь молодость прошла и вот ты на обочине жизни, да еще и с детьми. Однако далеко не всегда это так.

Мы в AdMe.ru уверены, что права была героиня известного фильма: «Не родись красивой, а родись активной». И это подтвердила Алина, женщина с 2 детьми, жизнь которой отнюдь не остановилась после развода (чего только стоят истории из бонуса!).

Когда мне исполнилось 37, я решила развестись. Не то чтобы с мужем были большие проблемы, но однажды после очередных выяснений отношений я вдруг поняла, что тот активный и оптимистичный мужчина, за которого я вышла замуж 10 лет назад, сильно отличается от нынешнего вечно раздраженного человека. Я представила себе, что впереди у меня может быть еще лет 30–40 жизни, в которой я чувствую себя матерью и хозяйкой, но уж никак не женщиной, которую любят и желают. Через год мы с мужем оформили развод. Стандартный вопрос большинства наших женщин «кому я нужна с двумя детьми?» меня не беспокоил. Замуж больше не хотелось, в финансовом плане было туговато, но жить можно, квартирой я была обеспечена.

Я побывала на сайте знакомств

Прошло около полугода, жизнь вошла в колею. Дети остались жить со мной, но почему-то у меня все равно стало оставаться больше времени на себя. Я не жаждала снова выйти замуж, но была отнюдь не против отношений с мужчиной. Так как в моем окружении немного мужчин, я решила действовать в духе времени — отправиться на сайт знакомств. Не вижу в этом ничего предосудительного: раньше все знакомились на танцах в клубе, а сейчас «клуб» — это Tinder. Ведь нормальные люди есть везде, нужно только найти их. И я пошла искать.

В интернете я встретила интересных и разных мужчин

Выгляжу я в целом неплохо и даже чуть моложе своего возраста, хотя, конечно, кое-какие недочеты с фигурой с удовольствием бы подправила. Но судя по интересу мужчин к моей персоне, недостатки эти явно беспокоят только меня. За несколько месяцев я успела пообщаться, наверное, с парой сотен мужчин. Далеко не с каждым я ходила на свидание (их было не больше 30), однако переписка тоже дело серьезное и неплохо показывает внутренний мир собеседника. Постепенно я смогла даже как-то классифицировать посетителей сайта знакомств (уверена, примерно так же можно поделить и женскую половину населения Tinder, просто, возможно, чуть в другом процентном соотношении). Вот что у меня получилось: Искатели приключений и отношений без обязательств (проще говоря, встреч на один-два раза). Как правило, это мужчины до 35. У них нет желания заводить семью, они порхают по жизни, наслаждаясь сиюминутными удовольствиями и не втягиваются в сложности отношений. К их чести нужно сказать, что они сразу предупреждают о своей позиции. Часто даже пишут об этом у себя в профиле, что дает возможность отсеять их сразу, если, конечно, вы не ищете того же.

Любители длительных переписок и виртуальных отношений. Это те, кому и хочется, и колется, и мама не велит (или жена). С такими мужчинами можно пофлиртовать и неплохо поднять свою самооценку — они разговорчивы и щедры на комплименты. Расскажут, как шикарно ты выглядишь, какая умная и интересная и что общаться с такой женщиной — истинное счастье. Рассчитывать на встречу в данном случае не стоит, все ограничится разговорами. После пары неудачных попыток вытащить такого парня в реальный мир вы сами потеряете к нему интерес.

Конкретные парни. Эти не тратят время на долгие разговоры и буквально с первых слов в привате спрашивают, когда можно будет встретиться. Два раза я встречалась с такими мужчинами, хотя подобный деловой подход не особо мне импонирует. Оба раза было чувство, что я — одна тысячная часть из их картотеки: мой визави просто задает вопросы четко по списку, анализируя встреченных женщин, вычеркивая неподходящих и не растрачивая время на ужины и прогулки. Если воспринимать любые встречи философски, то наблюдать за этим даже любопытно.

Желающие жениться. Так же, как и ребята из первого пункта, они сразу четко декларируют свои цели. Уже в процессе переписки они готовы привести домой, познакомить с родителями, а то и с имеющимися детьми. И сами к вам придут, если позовете. Уже с домашними тапками и пижамой. Все бы неплохо, но складывается ощущение, что им подходит любая женщина, которая согласится. А быть «любой» не всем хочется.

Женатые мужчины. Вычислить на сайте знакомств несвободного мужчину очень легко: даже если в профиле не написано «в отношениях», опознать можно по фото. Вернее, по его отсутствию. Женатые никогда не выставляют своих фотографий — неровен час кто-то из знакомых заметит и донесет. Фотографию могут выслать на почту, если после переписки в привате к вам проникнутся доверием и симпатией.

Мужчины за 40, ни разу не бывшие в браке. Это очень спорная категория: вроде и здорово, что нет никаких бывших жен, детей и алиментов. Но именно этот факт и настораживает: пока все жили обычной жизнью, обретая опыт семейных отношений, обрастая ипотекой и детьми, что делал этот мужчина? Берег свою драгоценную независимость? Почему не ужился ни с одной женщиной? И, кроме того, бездетный человек никогда не поймет, что жизнь с детьми — другая. «Ребенок заболел? А, понятно, жалко. Встретимся сегодня?» Тут лишь вопрос времени, когда ему надоест, что в центре вашего мира не один он.

Мужчины в разводе, настроенные на длительные отношения. На мой взгляд, это идеальная категория мужчин: они понимают, чего хотят и чего не хотят, знают, что такое дети, и с пониманием относятся к форс-мажорам, с ними связанным. Кроме того, такие мужчины ищут длительных отношений с одной женщиной — обычно без обязательств, но при этом допускают, что знакомство может перерасти во что-то большее. Именно мужчина из последнего пункта мне и встретился. Он оказался как раз тем, кто был мне нужен: приятным собеседником, ненавязчивым и галантным кавалером, спокойно воспринимающим меня такой, какая я есть. У нас похожее мировоззрение, мы с удовольствием проводим время вместе и с не меньшим удовольствием отдыхаем друг от друга. Я получила идеальные отношения — именно такие, какие искала.

На сайте знакомств мне понравилось

Невозможно было даже предположить, насколько увлекательным и азартным все это окажется! Я-то думала, что из возраста свиданий уже давно вышла, поэтому вернуться в это прекрасное время оказалось ужасно интересно: все-таки жизненный опыт и критический взгляд вносят свою пикантную нотку. Но были и другие плюсы: Это отличный способ поднять самооценку: когда видишь, что твое фото за сутки лайкнуло 30–50 человек, то уверенность в себе возрастает. Даже если с ней и до сих пор все было в порядке, чувство, что пара десятков представителей противоположного пола заинтересована в тебе — обычной женщине без силиконовой груди, с неровным носом и несколькими лишними килограммами, — оно заставляет расправить плечи и почувствовать себя желанной. Уже только ради этого стоило посетить сайт знакомств.

Многие из тех, с кем я встречалась, возмущались бездушностью алгоритма: нет, говорят, ничего человеческого в том, что ты выбираешь человека по фотографии, как игрушку в магазине. Ну что ж, кому как, а мне это как раз понравилось: все четко и понятно. Если я не люблю определенный типаж мужчин, то зачем мне тратить свое и чужое время на заведомо провальное свидание? Да, возможны исключения, но ведь физически невозможно встретиться со всеми. Поэтому приходится полагаться на теорию вероятности.

С некоторыми мужчинами у меня сложились дружеские отношения: мы не понравились друг другу как мужчина и женщина, но прекрасно нашли общий язык. Поэтому периодически можем списаться, поболтать или даже обратиться друг к другу за помощью.

Многие мои знакомые несчастливы в браке и не разводятся только из страха, что будут никому не нужны. Я ни в коем случае никого не призываю к разводу. Предлагаю лишь прислушаться к внутреннему голосу и понять, чего хотите именно вы. Потому что нужны мы прежде всего самим себе. И если не делать для себя ничего хорошего, то и другие нам его не предложат. А ведь наверняка где-то есть человек, который будет рад познакомиться именно с вами. Но для того, чтобы встретиться с ним, нужно сдвинуться с места и просто что-то начать.

Бонус: 4 мужчины с сайта знакомств, которые оставили неизгладимый след в душе

Дима был тихий, спокойный, расчесан на пробор. На встрече разоткровенничался: оказалось, что живет он вместе с женой и дочерью-подростком. Но никаких отношений у них с женой нет — живут «как пионеры» (цитата). Чувств тоже нет, и продукты в холодильнике лежат раздельно. Но квартиру делить не получится из-за правовых трудностей и жадности обеих сторон. Поэтому ему нужна женщина со своим жильем, самостоятельная, чтобы сразу к ней переехать. На детей он, так и быть, согласен. Воспитает как родных. История с пионерской женой меня не разжалобила. Я оплатила свою порцию роллов и пошла домой. Без Димы.

Виталий был опустошен тяжелым разводом и жил на даче недалеко от города. Поэтому невесту искал с квартирой и стабильным заработком. Сам он принципиально работал за 5 тыс., чтобы не платить алименты бывшей жене, «которая их спускает на побрякушки». Виталий имел эффектное хобби: увлекался козоводством. Он где-то раздобыл козу и обещал козье молоко взамен на женскую нежность. Ну и еще он рукастый, был готов что-нибудь чинить у меня дома, пока я на работе. Отказалась, не люблю козье молоко.

В переписке Антон был очарователен, как Казанова. Сыпал шутками, умело флиртовал, шутил. Мое сердце сжималось в предвкушении встречи. Правда, он наотрез отказывался присылать фото. Это настораживало, но я решила рискнуть. На встречу пришел реальный пацанчик в штанах с тремя полосками и кепке-восьмиклинке. Не хватало только шлепок и семок в кармане. Беседу поддерживал с трудом, для связи слов использовал мат — полная противоположность человеку, с которым я общалась онлайн. Ну что ж, и такое бывает, подумала я. Знакомство продолжать отказалась.

Игорь в переписке казался приятным. На встрече рассказал: с ребенком от первого брака не общается — тот в другой стране, а с детьми от второго брака тоже повезло — они с мамой остались. Уже полтора года живет за городом, у родственников. На жизнь зарабатывает изготовлением свечек. Даже сделал интернет-магазин для продаж и товар разместил уже — все два вида свечек. Два. Также сообщил, что вегетарианец. Кофе не пьет, один вред от него (наверное, потому и мне не предложил — берег). Позвал в «Ашан», чтобы купить зерновой напиток, который вместо кофе. Зашли, он купил себе этот напиток, банку арахиса и самые дешевые оливки. На том и расстались. Через неделю прислал мне радостное сообщение, что ищет себе комнату в городе. Чтобы, говорит, тебя пригласить туда. Я не ответила.